Итоги климатического саммита в Баку вызвали разочарование у развивающихся стран

Итоги климатического саммита в Баку вызвали разочарование у развивающихся странВместо $1 трлн развитые страны дадут бедным лишь $300 млрд в год
Большинство участников 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку поддержали увеличение ежегодного финансирования глобальной борьбы с изменением климата со $100 млрд до $300 млрд. Финансирование предоставляют государства с развитой экономикой в рамках коллективной количественной цели (NCQG), общий объем выделенных на это средств должен достичь $1,3 трлн к 2035 г., говорится на сайте ООН.
Новое соглашение, заключенное по итогам мероприятия, предполагает выделение этих средств развивающимся странам, чтобы они постепенно отказывались от использования ископаемого топлива в электрогенерации в пользу возобновляемых источников энергии, а также смогли адаптироваться к глобальному изменению климата.
Итоги саммита вызвали неоднозначные оценки среди развитых и развивающихся государств. Так, исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стилл назвал новую финансовую цель «страховым полисом для человечества». По его словам, эта сделка поддержит глобальный рост чистой энергии, «более дешевой и доступной для всех». «Но, как и любой страховой полис, он заработает только в том случае, если страховые взносы будут выплачиваться в полном объеме и вовремя», – добавил он.
При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам конференции заявил, что он надеялся на более амбициозный результат – как в плане денег, так и смягчения последствий изменения климата. Комиссар Евросоюза по вопросам климата Вопке Хекстра назвал это решение «новой эрой в климатическом финансировании», которое поможет уязвимым государствам бороться с последствиями изменения климата. А министр окружающей среды Ирландии Эймон Райан – «огромным облегчением».
Президент США Джо Байден в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сказал, что участники COP29 достигли исторического результата, а новое соглашение, по его словам, на шаг приближает мир к достижению климатических целей по удержанию среднего роста глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.
В то же время лидеры развивающихся государств назвали новый целевой показатель климатического финансирования оскорбительным. Ранее они запрашивали помощь в размере более $1 трлн. Представитель индийской делегации Чандни Райна заявила, что она разочарована итогами саммита, а документ, по ее словам, – «оптическая иллюзия», которая не решит «колоссальные проблемы, с которыми столкнулись развивающиеся страны».
Кроме Индии итогом СОР29 также разочаровались и представители некоторых африканских и латиноамериканских государств. В частности, министр по вопросам климата Сьерра-Леоне Дживо Абдулаи назвал проект фактически самоубийственным пактом для остального мира, а размер финансовой помощи, по его мнению, свидетельствует об отсутствии доброй воли со стороны развитых стран. При этом, как пишет Reuters, представители Саудовской Аравии во время переговоров пытались заблокировать план о постепенном отказе от ископаемого топлива и трехкратного увеличения генерации за счет возобновляемых источников энергии к концу десятилетия.
По данным Reuters, изначально участники климатического саммита в Баку планировали закончить конференцию 22 ноября, но она завершилась на следующий день из-за того, что представители почти 200 государств не могли достигнуть консенсуса, а некоторые развивающиеся и островные государства покинули переговоры.
Подобный ежегодный целевой показатель климатического финансирования – в принципе хороший знак, но его явно недостаточно для эффективной борьбы с ростом глобальной температуры и изменения климата, говорит президент Фонда «Институт энергетики и финансов» Марсель Салихов. Одна из проблем, которая возникает при обсуждении климатических инициатив, – это их интернациональная сущность, когда проекты развитых стран приходится реализовывать в странах развивающихся, отмечает эксперт. А это, по его словам, идет вразрез с желанием развитых стран, которые хотели бы тратить деньги на подобные проекты внутри своих границ. Кроме того, тот факт, что на борьбу с изменением климата выделили всего $300 млрд вместо $1 трлн, говорит о том, что у большинства стран вопросы климата не являются первостепенными, считает Салихов.