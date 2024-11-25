Итоги климатического саммита в Баку вызвали разочарование у развивающихся стран

Подобный ежегодный целевой показатель климатического финансирования – в принципе хороший знак, но его явно недостаточно для эффективной борьбы с ростом глобальной температуры и изменения климата, говорит президент Фонда «Институт энергетики и финансов» Марсель Салихов. Одна из проблем, которая возникает при обсуждении климатических инициатив, – это их интернациональная сущность, когда проекты развитых стран приходится реализовывать в странах развивающихся, отмечает эксперт. А это, по его словам, идет вразрез с желанием развитых стран, которые хотели бы тратить деньги на подобные проекты внутри своих границ. Кроме того, тот факт, что на борьбу с изменением климата выделили всего $300 млрд вместо $1 трлн, говорит о том, что у большинства стран вопросы климата не являются первостепенными, считает Салихов.