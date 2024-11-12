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Президент Сербии: закупающим СПГ у США странам придется просить газ у России

Ведомости

Страны, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ) из США, будут просить природный газ у России, когда Вашингтон сократит поставки, заявил президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (СОР29).

«Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей. Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», – считает Вучич (цитата по «РИА Новости»).

В Сербию газ поставляет «Газпром» через газопровод «Турецкий поток». Как пишет «РИА Новости», на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность об экспорте по формуле 6+2+2 млн кубометров в сутки.

В 2025 г. ожидается продление договора о газоснабжении между Сербией и Россией.

Ранее сообщалось, что европейские страны начали направлять в Европейскую комиссию национальные списки пожеланий относительно новых антироссийских мер. Их могут согласовать 19 ноября.

В частности, страны Балтии и Польша будут настаивать на введении запрета на импорт российского сниженного газа и сделки в области ядерной энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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