Президент Сербии: закупающим СПГ у США странам придется просить газ у России
Страны, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ) из США, будут просить природный газ у России, когда Вашингтон сократит поставки, заявил президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (СОР29).
«Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей. Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», – считает Вучич (цитата по «РИА Новости»).
В Сербию газ поставляет «Газпром» через газопровод «Турецкий поток». Как пишет «РИА Новости», на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность об экспорте по формуле 6+2+2 млн кубометров в сутки.
В 2025 г. ожидается продление договора о газоснабжении между Сербией и Россией.
Ранее сообщалось, что европейские страны начали направлять в Европейскую комиссию национальные списки пожеланий относительно новых антироссийских мер. Их могут согласовать 19 ноября.
В частности, страны Балтии и Польша будут настаивать на введении запрета на импорт российского сниженного газа и сделки в области ядерной энергетики.