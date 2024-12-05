Она гордо заявила, что некоторые государства впервые направили такие приглашения. Среди них, например, Гвинея-Бисау, Намибия, Тунис, Пакистан, Сальвадор, Мальдивы. Впрочем, по секрету поделилась она на заседании, у ЦИК все еще остались друзья в Европе, но не уточнила, кто это именно. Памфилова привела еще один пример подтверждения поражения политики Запада – на президентских выборах в марте 2024 г. Россию посетили 1115 наблюдателей примерно из 120 стран. На ее взгляд, это была «первая мощная точка», которая заложила долгосрочный интерес по налаживанию взаимодействия с зарубежными странами. «Со всех континентов к нам в еще большей степени люди потянулись, смотрят на Россию с большой надеждой», – убеждена Памфилова.