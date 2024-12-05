В ЦИК появится новое управление по международному сотрудничеству

В ЦИК появится новое управление по международному сотрудничествуЭто связано с возросшим интересом со стороны иностранных государств к избирательной системе России
В структуре аппарата Центризбиркома (ЦИК) создадут новое управление по международному сотрудничеству. Такое постановление комиссия приняла на заседании 4 декабря. По словам ее главы Эллы Памфиловой, несмотря на санкции со стороны «западного меньшинства», интерес к российской избирательной системе со стороны иностранных государств возрос.
Управление займется, в частности, «наращиванием» активности международного взаимодействия в электоральной сфере, расширением программ по обмену опытом и обучению между Россией и другими государствами. Его появление Памфилова объяснила тем, что сотрудничество с зарубежными странами «набирает обороты» и этому должны соответствовать аппаратные возможности ЦИК. «Что у нас произошло? Запад уже третий год в истерических конвульсиях пытается нас загнать в какой-то угол. У них постоянная эта мантра, что Россия типа находится в изоляции. У нас все наоборот происходит», – заявила Памфилова.
По ее словам, с 2021 г., т. е. до того как Россию «пытались загнать в изоляцию», в 3 раза увеличилось количество приглашений от зарубежных коллег принять участие в наблюдении на выборах в их странах. В 2024 г. члены ЦИК участвовали в 22 программах международного наблюдения, а в 2021 г. таких международных миссий по наблюдению было всего девять. «У нас даже проблема возникла, не всегда хватает членов ЦИК, чтобы направить их в те страны, где проходят выборы», – призналась глава комиссии.
Она гордо заявила, что некоторые государства впервые направили такие приглашения. Среди них, например, Гвинея-Бисау, Намибия, Тунис, Пакистан, Сальвадор, Мальдивы. Впрочем, по секрету поделилась она на заседании, у ЦИК все еще остались друзья в Европе, но не уточнила, кто это именно. Памфилова привела еще один пример подтверждения поражения политики Запада – на президентских выборах в марте 2024 г. Россию посетили 1115 наблюдателей примерно из 120 стран. На ее взгляд, это была «первая мощная точка», которая заложила долгосрочный интерес по налаживанию взаимодействия с зарубежными странами. «Со всех континентов к нам в еще большей степени люди потянулись, смотрят на Россию с большой надеждой», – убеждена Памфилова.
Работа ЦИК в зарубежье ориентирована на дружественные России страны, где есть запрос на отечественные электоральные технологии и процедурные наработки, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Для России это здоровый маркер «электоральной глобализации», не связанной с Западом, пояснил он. «Наши наблюдатели ездят на выборы по всему миру, мы принимаем у себя наблюдателей из разных стран, и эту автономную от Запада систему электоральных коллабораций нужно поддерживать в рабочем состоянии и развивать. Это комплексная и сложная работа», – подчеркнул Захаров.
Скорее всего, реструктуризация управлений потребовалась для того, чтобы более эффективно распределять финансирование на ввоз в Россию международных наблюдателей из стран Африки и Азии, предположил электоральный эксперт Станислав Андрейчук. По его оценке, никакого возросшего международного интереса к ЦИК России не наблюдается. «Представителей комиссии даже в ОБСЕ последнее время не видно, хотя Россия там – страна-учредитель, наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы президента России вообще не пригласили», – обратил внимание он.
Помимо этого создадут управление информации и общественных проектов. В частности, оно займется взаимодействием с молодежью, а также с экспертным сообществом и политическими партиями. «Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди во всех качествах вовлекались в электоральные процессы как участники избирательных процессов, в качестве наблюдателей, волонтеров, членов молодежных избирательных комиссий. <...> Это одно большое направление», – подчеркнула Памфилова.
Обе новые структуры откроют на базе ныне действующего управления информации и международного сотрудничества.