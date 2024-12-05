Вотум недоверия правительству Франции может затормозить помощь Украине

Вотум недоверия правительству Франции может затормозить помощь УкраинеПолитика Макрона не нравится ни левым, ни правым
Отставка правительства Франции может замедлить оказание военной помощи Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, текущая помощь Украине оказывается за счет поставок вооружения из наличия французской армии, которое заменяется новым за счет бюджетных ассигнований. «Если сократятся заказы на новое вооружение, замедлятся и поставки на Украину», – цитирует французского министра Le Parisien. Кроме того, отказ от принятия бюджета, который стал причиной правительственного кризиса, приведет к потере 3,3 млрд евро, выделенных на нужды армии, считает Лекорню.
Действующее правительство Франции во главе с представителем консервативной партии «Республиканцы» Мишелем Барнье было создано 5 сентября 2024 г. Вотум недоверия ему, голосование по которому прошло 4 декабря после сдачи номера, готово поддержать и правопопулистское «Национальное объединение» (RN) со 143 мандатами, и левый «Новый народный фронт» (NFP), имеющий 184 места в национальном собрании. Вместе они контролируют большинство в 577-местном парламенте. «Новый народный фронт» поставил вопрос о вотуме после того, как Барнье 2 декабря провел законопроект о бюджете на будущий год за счет ст. 49.3 конституции Франции, которая позволяет обойти голосование в национальном собрании, этот законопроект предусматривал сокращение социальных расходов. Увеличить эти расходы вслед за «Новым народным фронтом» потребовало и «Национальное объединение». Его лидер Жордан Барделла заявил, что его партия выступила с предложением «здравых мер», а представленный правительством Барнье законопроект бюджета «ослабит покупательную способность французов».
Текущий кризис во Франции ставит под сомнение политическую линию, выработанную Парижем и Брюсселем, говорит руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский. Украина, конечно, является важным фактором, оказывающим влияние на действия французского правительства. Но при этом на первый план выходит противостояние США и КНР, в котором «голос Европы не слышен», отмечает Рубинский. Что же касается вотума недоверия правительству Барнье, то его основной причиной стала неспособность Макрона и его окружения договориться с «Национальным объединением», за которым стоит внушительное количество избирателей – 11 млн, поэтому судьба кабинета Барнье оказалась в руках «Национального объединения», подчеркивает эксперт. По его словам, происходящее во Франции показывает, что созданная Шарлем де Голлем в конце 50-х гг. прошлого века политическая конституционная система Пятой республики нуждается в существенных коррективах. Подобные проблемы также скажутся на функционировании Евросоюза, в котором Франция занимает ведущую позицию, резюмирует Рубинский.
Никаких скрытых подоплек в заявлении Лекорню искать не стоит – пока Франция находится в состоянии политического хаоса, принятие подобных решений затормаживается, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, сейчас непонятно, как французские политики будут формировать новое правительство в случае успешного вотума недоверия. Текущее правительство Барнье удалось собрать с трудом: оно стало продуктом сложнейших интриг Макрона с негласной поддержкой правых. Создание же нового правительства будет еще более сложным процессом политических интриг. При этом состав парламента такой, что ни одна из сил не может сформировать правительство в одиночку. «Теоретически большинство могли составить левые с правыми, но это невозможно – они полные антиподы», – замечает эксперт. При этом так же маловероятно создание правительства из членов «Национального объединения» и макронистов. Не исключено, что Макрон сделает ставку на раскол «Нового народного фронта», который тоже не монолитен, но в любом случае ему предстоит очень муторный и долгий процесс торгов, резюмирует Лукьянов.