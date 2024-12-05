Вотум недоверия правительству Франции может затормозить помощь Украине

Никаких скрытых подоплек в заявлении Лекорню искать не стоит – пока Франция находится в состоянии политического хаоса, принятие подобных решений затормаживается, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, сейчас непонятно, как французские политики будут формировать новое правительство в случае успешного вотума недоверия. Текущее правительство Барнье удалось собрать с трудом: оно стало продуктом сложнейших интриг Макрона с негласной поддержкой правых. Создание же нового правительства будет еще более сложным процессом политических интриг. При этом состав парламента такой, что ни одна из сил не может сформировать правительство в одиночку. «Теоретически большинство могли составить левые с правыми, но это невозможно – они полные антиподы», – замечает эксперт. При этом так же маловероятно создание правительства из членов «Национального объединения» и макронистов. Не исключено, что Макрон сделает ставку на раскол «Нового народного фронта», который тоже не монолитен, но в любом случае ему предстоит очень муторный и долгий процесс торгов, резюмирует Лукьянов.