Что коммунист Зюганов и единоросс Васильев делали на форуме ВТБ «Россия зовет»

«Я хочу, чтобы вы правильно ставили вопрос, – посчитал неправильным такой заход Зюганов. – Я политик, ученый, человек, который написал книгу «Глобализация и судьба человечества». Она переведена на все мировые языки. И хочу вам сказать, планета поддержала все мои идеи! Она сейчас мстит за беспощадную ее эксплуатацию – ураганами, пожарами, наводнениями. И если мы не выберем верный курс сегодня, завтра вам всем будет поздно». «Вот я здесь специально на форуме, который всегда поддерживал, – «Россия зовет!». Но сегодня Россия не только зовет, она прежде всего призывает к сплоченности и единству во имя мира и элементарной справедливости, во имя выживания. Русскому миру впервые англосаксами объявлена война на полное уничтожение», – заявил Зюганов.