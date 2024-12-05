Что коммунист Зюганов и единоросс Васильев делали на форуме ВТБ «Россия зовет»Руководители думских коммунистов и единороссов рассказали о своих ожиданиях от российской экономики
Президент Владимир Путин по традиции выступил на форуме ВТБ «Россия зовет!», но мероприятие прошло впервые после того, как началось резкое падение рубля. Правда, вопрос про рубль никто из пришедших на пленарную дискуссию Путину так и не задал. Послушать президента пришли не только банкиры, экономисты и чиновники, но и руководители двух главных думских фракций – лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. В зале двое политиков радостно приветствовали друг друга и фотографировались со всеми желающими. Правда, Зюганов, кажется, у иностранной публики вызывал больший ажиотаж – с ним фотографировались группы африканцев, а затем что-то красноречиво говорили ему «китайские друзья».
Лидер КПРФ прибыл на форум пораньше Васильева и беседовал с коллегами в лаунж-зоне под надписью «ВТБ. Мои инвестиции». На вопрос «Ведомостей», что делают коммунисты на форуме, где одни капиталисты, сначала ответил коллега Зюганова – депутат Сергей Гаврилов: «Командуют».
«Я хочу, чтобы вы правильно ставили вопрос, – посчитал неправильным такой заход Зюганов. – Я политик, ученый, человек, который написал книгу «Глобализация и судьба человечества». Она переведена на все мировые языки. И хочу вам сказать, планета поддержала все мои идеи! Она сейчас мстит за беспощадную ее эксплуатацию – ураганами, пожарами, наводнениями. И если мы не выберем верный курс сегодня, завтра вам всем будет поздно». «Вот я здесь специально на форуме, который всегда поддерживал, – «Россия зовет!». Но сегодня Россия не только зовет, она прежде всего призывает к сплоченности и единству во имя мира и элементарной справедливости, во имя выживания. Русскому миру впервые англосаксами объявлена война на полное уничтожение», – заявил Зюганов.
Коммунист рассказал, что в свое время он выступал и в Англии, читал лекции в «ведущих университетах», там выходили его книги. «Я никогда не думал, что англичане, натовцы, американцы пойдут по этому абсолютно губительному и гибельному пути, – воскликнул лидер коммунистов. – С русским миром они не справятся. Он тысячу лет выдержал все набеги, нашествия и проч. Но сегодня надо сплачивать, объединять, а не объявлять войну друг другу. Вот наш этот форум, и на нем всегда выступает президент, сплачивает, объединяет, призывает и зовет, зовет к прогрессивному курсу. Поэтому я здесь».
Лидер КПРФ сказал, что испытывал все виды современного оружия, включая ядерное, химическое, был во всех горячих точках и знает, «что такое война»: «У меня в роду все воевали против фашистов. Старший брат отца похоронен в Белоруссии. Следующий похоронен на Украине. Отцу ногу оторвало под Севастополем. Следующий брат взорвался на тракторе и похоронен дома. Я не хочу, чтобы воевало мое новое поколение. У меня у сына пять сыновей и у дочери трое. Восемь мужиков здоровые, крепкие и грамотные. Я хочу, чтобы они жили под мирным небом».
И Зюганов считает, что форум ВТБ «зовет к миру и созиданию», правда, без умной финансовой и экономической политики это сделать невозможно. Он считает, что «курс а-ля Ельцин, Гайдар, Чубайс» привел к потере целых отраслей, а нужно, чтобы эти отрасли развивались: «Пока при ставке 21%, при монетизации 53% и обесценивающемся рубле это невозможно. Я вам докажу и в области математики, и физики, и философии, и биологии, это невозможно». Поэтому Зюганов пришел послушать на форум, хватит ли у политического руководства страны «отвернуть от этого курса».
«Откуда такой курс рубля? Если вы будете сдувать ставку и не будете поддерживать товарное производство, естественно, курс рубля будет шататься. Вы обязаны управлять этим процессом», – считает Зюганов, добавив, что нужно действовать по коммунистической «Программе победы». «Мы за управляемую политику, за сочетание рыночных и государственных форм управления. <...> Денег в стране больше, чем надо. Но они лежат не в тех карманах», – воскликнул Зюганов.
Васильев был менее эмоционален. По словам лидера думских единороссов, недавно Госдума приняла бюджет, потом был доклад главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике и «мы поддержали непростое решение по повышению ключевой ставки, после того как руководство ЦБ нас заверило, что в следующем году инфляция войдет в параметр 4,5–5%». «Кстати, я как представитель фракции скажу, что большая часть фракции проголосовала, и не только наша. И мы чувствуем свою ответственность, естественно. Нам интересно, как оценивают эксперты, специалисты происходящее», – заявил Васильев.
Васильев сказал, что не специалист в вопросе курса рубля. «У нас есть очень большое преимущество по сравнению с разными системами. У нас по некоторым направлениям очень низкий старт. К примеру, энерговооруженность населения, производительность труда, эффективность использования энергии, трудовых ресурсов и многое другое. У нас огромные резервы», – заявил единоросс. И исполнительная, и законодательная власть начинает отвечать за результат, считает Васильев: «Только начали заниматься миграционной тематикой, где-то в пять раз выросли поступления в бюджет от сертификатов, которые выдаются за знание языка». «Давайте обсуждать, давайте разговаривать. И это стало получаться. Поэтому я убежден, что благодаря новому бюджету мы получим прилично», – считает он.
При этом избирателей пугает курс доллара, говорит Васильев: «Тех, кто не сведущий, кто не вникает, а действует эмоционально, всех пугает. Но у нас избиратели умнее нас. Один мне объясняет – как же доллару не расти, когда все, кто приехал, сейчас свои рубли превращают в доллар, потому что они поедут домой на новый год. А вы спрашиваете, почему я сюда пришел? Услышать ответы на непростые вопросы».