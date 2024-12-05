Владимир Путин провел заседание совета по нацпроектам

Путин подчеркнул, что мнение граждан при реализации нацпроектов имеет ключевую роль. Он привел данные социологии по тому, что люди видят по прошлым нацпроектам. Наиболее заметные результаты граждане видят в сфере дошкольного образования – доступности яслей и детсадов, ремонта и строительства дорог, повышения удобства госуслуг. Что касается отстающих направлений, то это уровень медпомощи, доступности жилья и создание условий, чтобы в семьях рождалось больше детей, сказал Путин. Президент отметил, что за последние годы были введены рекордные объемы жилья, но реакция людей иная. Он привел в пример семейную ипотеку под 2%, при этом люди не знают, что есть лимит на выдачу такой ипотеки. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать: "Вот мы в силу того-то, того-то... Вот по 2%. Лимит такой-то. Кто хочет, поспешите. Лимит закончится в середине года или в ноябре, декабре". Ну надо просто честно сказать об этом. <…> Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша», – сказал Путин.