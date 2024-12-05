Владимир Путин провел заседание совета по нацпроектам

Владимир Путин провел заседание совета по нацпроектамПри оценке их реализации нужно будет в первую очередь учитывать мнение граждан
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем глава государства кратко рассказал о том, что было сделано в ходе реализации нацпроектов за 2018-2024 гг., а затем озвучил свои ожидания от нацпроектов до 2030 г. «В конце года мы по традиции проводим заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы вместе с членами правительства, руководителями регионов, представителями деловых, научных и общественных объединений проанализировать ход выполнения наших ключевых общенациональных программ, а также чтобы наметить дальнейшие шаги в этой работе», – сказал президент.
Президент кратко привел цифры по тому, как были реализованы некоторые из нацпроектов. К примеру, в ходе программы обновления городов, сел и поселков страны было благоустроено почти 95 000 общественных и дворовых территорий. За последние шесть лет лучше стала дорожная сеть страны, сказал Путин. По его словам, по итогам 2024 г. 85% дорог в крупнейших агломерациях «должны соответствовать нормативным требованиям», а среди региональных автотрасс соответствовать нормативам должны до 50% дорог – по факту эта цифра будет 54%. В рамках нацпроекта «Экология» в 60 регионах ликвидированы 242 объекта накопленного вреда окружающей среды, в том числе 157 крупных свалок. При этом Путин отметил, что «сделать тут еще нужно гораздо больше, чем сделано».
В сфере здравоохранения идет модернизация первичного звена, построено более 1000 поликлиник, закуплено 174 000 единиц медоборудования, а в селах и малых городах построены и отремонтированы 10 000 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В рамках нацпроекта «Демография» созданы 246 000 новых мест в яслях, построены почти 1700 детских садов. В образовании с 2019 г. введено 1400 школ, где учатся 850 000 школьников, до конца года будут введены еще 150 школ на 100 000 учебных мест.
Также Путин отметил, что сейчас доля рейсов, которые проходят не через Москву, составляет 50%, добавив, что тут заметен прогресс. Но он сказал, что в будущих нацпроектах не прописано увеличение доли таких рейсов, и несмотря на ситуацию с российским авиапарком, этот вопрос надо решать. Путин подчеркнул, что нужно поддерживать и темпы инфраструктурного строительства.
Президент попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 гг., «сделать соответствующие выводы и рекомендации», которые правительство могло бы учесть при реализации новых нацпроектов.
Говорил Путин и о новых нацпроектах до 2030 г., которые рассчитаны на шесть лет. По его словам, целевые показатели нацпроектов должны быть объективными, основываться на реальном положении дел и сохранять преемственность с прошлыми нацпроектами. Как раз в этот момент Путин привел ситуацию с пассажирскими авиаперевозками. Президент предложил, чтобы в дальнейшем изменения в нацпроекты вносились на заседании совета. «Руководствоваться нужно не бюрократической логикой – понизить ориентиры, чтобы упростить нам самим для себя работу, а потом отчитаться, ну, вот не нужно этого делать. Это недопустимо», – подчеркнул глава государства. Путин также предложил, чтобы руководство наццентра «Россия» составило специальный справочник, где простым языком будет изложена вся информация про нацпроекты.
Расходы на нацпроекты станут приоритетными для федерального бюджета на предстоящие годы, поэтому должно обеспечиваться финансирование, отметил президент. По его словам, правительство же должно доработать оставшиеся вопросы по финансированию новых нацпроектов до конца декабря, а при необходимости продолжить эту работу и на новогодние праздники, чтобы не сорвать реализацию нацпроектов в начале 2025 г. «Мы договорились, что новые нацпроекты будут подготовлены к 1 сентября, то есть до того, как будет сверстан федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации. К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать, увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроектов», – сказал Путин. По его словам, пока в регионах нет понимания, в какие сроки и в каких объемах будут выделены средства – и нельзя допустить, чтобы работа забуксовала. Он предложил в июне на следующем совете оценить начало реализации нацпроектов
Путин подчеркнул, что мнение граждан при реализации нацпроектов имеет ключевую роль. Он привел данные социологии по тому, что люди видят по прошлым нацпроектам. Наиболее заметные результаты граждане видят в сфере дошкольного образования – доступности яслей и детсадов, ремонта и строительства дорог, повышения удобства госуслуг. Что касается отстающих направлений, то это уровень медпомощи, доступности жилья и создание условий, чтобы в семьях рождалось больше детей, сказал Путин. Президент отметил, что за последние годы были введены рекордные объемы жилья, но реакция людей иная. Он привел в пример семейную ипотеку под 2%, при этом люди не знают, что есть лимит на выдачу такой ипотеки. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать: "Вот мы в силу того-то, того-то... Вот по 2%. Лимит такой-то. Кто хочет, поспешите. Лимит закончится в середине года или в ноябре, декабре". Ну надо просто честно сказать об этом. <…> Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша», – сказал Путин.
Национальные проекты не носят отраслевой или ведомственный характер, а должны приносить комплексный эффект для развития страны, сказал Путин. Он подчеркнул роль РАН, институтов развития и деловых объединений в реализации нацпроектов. Поэтому президент предложил создать рабочую группу в рамках совета по координации действий институтов развития с реализацией нацпроектов. Возглавить эту группу должен председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, а войдет в нее финансово-экономический блок правительства.
Президент подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» 7 мая этого года – в день инаугурации после президентских выборов. Основные предложения по новым нацпроектам президент сформулировал в своем февральском послании Федеральному собранию. В указе Путина сформулировано семь национальных целей до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. – сохранение населения, укрепление здоровья людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, комфортная среда, экологическое благополучие, устойчивая экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и соцсферы. По каждой из национальных целей были сформулированы основные показатели, которых нужно достичь к 2030 г. и к 2036 г.
В совете приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, помощники президента, полпреды, руководство Счетной палаты, ВЭБ.РФ, «Росатома», «Сбера», различных общественных организаций – РСПП, «Народного фронта», АСИ и других. Также в заседании совета участвовали руководители 17 комиссий Госсовета, которые возглавляют губернаторы.