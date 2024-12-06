КПРФ сменит начальника столичного горкома

До лета этого года Царихин был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. 10 июня он досрочно прекратил свои полномочия. Ранее СМИ, в том числе «Коммерсантъ», писали о том, что прокуратура потребовала привлечь к ответственности трех региональных депутатов (включая Царихина), у близких родственников которых обнаружились акции, счета и ценные бумаги в иностранных банках. Царихин, по словам собеседников, займется «укреплением партийной структуры» в Москве перед выборами депутатов Госдумы. Его кандидатура компромиссная, говорит собеседник в КПРФ.