КПРФ сменит начальника столичного горкома

КПРФ сменит начальника столичного горкомаПост перед стартом думской кампании займет экс-депутат из Ленобласти Виктор Царихин
7 декабря пройдет отчетно-выборная конференция столичного отделения КПРФ. Об этом «Ведомостям» сообщил первый секретарь горкома компартии и руководитель ее фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Повестка будет традиционная, – поделился он. – Первый вопрос – это отчет горкома о работе за год. Далее – избрание нового состава комитета МГК КПРФ, избрание нового состава контрольно-ревизионной комиссии МГО КПРФ, избрание кандидатов в члены МГК КПРФ и избрание первого секретаря МГК КПРФ».
66-летний Зубрилин, по словам трех источников в КПРФ, может покинуть руководство горкома. Сам Зубрилин сказал «Ведомостям», что вопрос о смене главы МГК – это «внутрипартийная информация, которую не принято обсуждать публично». Но есть уже «определенные версии» по кандидатам, уточнил он.
Наиболее вероятным претендентом на должность первого секретаря горкома является выходец из Подмосковья, секретарь ЦК по оргпартвопросам Виктор Царихин, сообщили собеседники «Ведомостей» в партии и подтвердил еще один источник, близкий к администрации президента.
«В партии есть установленные процедуры выдвижения», – сказал «Ведомостям» Царихин, уточнив, что ему пока не известно о предложении его кандидатуры.
До лета этого года Царихин был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. 10 июня он досрочно прекратил свои полномочия. Ранее СМИ, в том числе «Коммерсантъ», писали о том, что прокуратура потребовала привлечь к ответственности трех региональных депутатов (включая Царихина), у близких родственников которых обнаружились акции, счета и ценные бумаги в иностранных банках. Царихин, по словам собеседников, займется «укреплением партийной структуры» в Москве перед выборами депутатов Госдумы. Его кандидатура компромиссная, говорит собеседник в КПРФ.
Предыдущая конференция столичного горкома проходила в июне 2023 г. А за год до этого столичные коммунисты сменили руководство отделения. Зубрилин тогда возглавил горком КПРФ вместо бывшего зампреда ЦК КПРФ по кадрам и экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. После смены руководства отделения столица относится к сфере внутрипартийного влияния его «сменщика» на посту зампреда ЦК по кадровым вопросам (теперь первого зампреда) Юрия Афонина.
Зубрилин после отставки продолжит заниматься важным блоком вопросов, говорит один из источников «Ведомостей». Во-первых, он останется лидером фракции КПРФ в Мосгордуме, во-вторых, будет с этой позиции курировать работу КПРФ со всеми партийными депутатами, в том числе муниципальными (в региональном парламенте их у партии три).