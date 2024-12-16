Владимир Якушев провел оптимизацию в руководстве «Единой России»

В ПГС из заместителей прежнего секретаря генсовета Андрея Турчака были включены Владимир Васильев (лидер фракции в Госдуме), Александр Грибов (заместитель руководителя аппарата правительства) и Александр Сидякин (глава центрального исполкома партии). Уже после формирования ПГС стало известно, что у Якушева остается только один заместитель – и это Васильев. Сидякин остается главой ЦИКа, где также возможны перемены (см. врез). Остальные трое бывших заместителей секретаря остались рядовыми членами генсовета. По словам источника «Ведомостей» в партии, Якушев не понимал, для чего нужны заместители в таком количестве: «По сути, он сам занимается оперативным руководством «Единой России». Кроме того, по его мнению, есть ЦИК партии и соответствующие управления исполкома занимаются теми же темами, «за которые отвечали замы», говорит собеседник. Еще один источник считает, что Якушев склонен к исключению дублирующих полномочий, а в данном случае в партии их было в избытке. Собеседники «Ведомостей» в партии говорят, что решение «готовилось втайне» и стало известно бывшим заместителям Якушева только в день съезда.