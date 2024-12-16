Владимир Якушев провел оптимизацию в руководстве «Единой России»У него остался один заместитель, состав партийного президиума сокращен
На съезде «Единой России» Владимир Якушев был избран секретарем генерального совета партии (с приставкой «врио» он работал с июня), а также оптимизировал управленческую структуру партии. Во-первых, Якушев сократил с 35 до 14 человек состав президиума генерального совета (ПГС) «Единой России» – по сути, основного органа, уполномоченного принимать кадровые и иные принципиальные для партии решения (см. врез).
Уже на этом этапе стало понятно, что ПГС, а значит, и должности заместителей секретаря генерального совета оставляют вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (была одним из лидеров списка партии в 2021 г.), сенаторы Дарья Лантратова (курировала медийное и агитационно-пропагандистское направление в партии) и Сергей Перминов (курировал выборы и отношения с регионами). У последнего сохранится функционал, за который он отвечал, говорят три источника в партии.
В ПГС из заместителей прежнего секретаря генсовета Андрея Турчака были включены Владимир Васильев (лидер фракции в Госдуме), Александр Грибов (заместитель руководителя аппарата правительства) и Александр Сидякин (глава центрального исполкома партии). Уже после формирования ПГС стало известно, что у Якушева остается только один заместитель – и это Васильев. Сидякин остается главой ЦИКа, где также возможны перемены (см. врез). Остальные трое бывших заместителей секретаря остались рядовыми членами генсовета. По словам источника «Ведомостей» в партии, Якушев не понимал, для чего нужны заместители в таком количестве: «По сути, он сам занимается оперативным руководством «Единой России». Кроме того, по его мнению, есть ЦИК партии и соответствующие управления исполкома занимаются теми же темами, «за которые отвечали замы», говорит собеседник. Еще один источник считает, что Якушев склонен к исключению дублирующих полномочий, а в данном случае в партии их было в избытке. Собеседники «Ведомостей» в партии говорят, что решение «готовилось втайне» и стало известно бывшим заместителям Якушева только в день съезда.
Сам Якушев сообщил членам президиума, что за каждым из них должен быть строго закрепленный, «понятный» функционал, говорит один из источников в партии. «Движемся системно, пошагово. У каждого, кто вошел в состав президиума, понятный функционал – он связан с их основной деятельностью. Сокращение состава даст возможность чаще встречаться очно и проговаривать рабочие моменты с каждым лично, решать их намного более оперативно», – передала позже слова секретаря генсовета пресс-служба партии.
Эксперты говорят о том, что внутри «Единой России» строится своеобразная вертикаль власти. По словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, Якушев отличается способностью принимать самостоятельные решения, что он и демонстрирует своими шагами. При этом «по стратегическим вопросам у него выстроена нормальная коммуникация с Кремлем, по тактическим – с председателем партии Дмитрием Медведевым»: «Оперативное управление генсоветом и ЦИКом – исключительно его прерогатива, что и было хорошо заметно на съезде».
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский также отмечает, что происходит усиление роли председателя партии, перемены же в президиуме генсовета можно считать назревшей оптимизацией структуры: «Ставка сделана на функциональность, т. е. наличие у членов президиума определенных сфер ответственности или же подопечных регионов. Особая роль Васильева тоже понятна, учитывая его личный авторитет и руководство партийной фракцией».
ПГС «Единой России», по сути, переформатирован в технологический инструмент, куда вошли представители всех партийных институций, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В реформировании ПГС Якушев исходил из целей работоспособности этого органа, говорит Орлов: 14 человек с жестко закрепленными полномочиями гораздо эффективнее 35.
«Кроме того, в рабочем органе [ПГС] по определению не должно быть центров влияния», – отметил он, предполагая, что политический стиль Якушева не допускает существования замов (кроме Васильева). «Аппарат в широком смысле должен подчиняться ему непосредственно», – считает Орлов. «Увеличение числа замов секретаря произошло, когда секретарем генсовета был Сергей Неверов, затем их состав еще расширился при Андрее Турчаке. Теперь же прошла оптимизация», – говорит Костин. Заместитель секретаря генсовета – по сути, это политическая должность, отмечает эксперт: «В результате последних изменений в устав и решений по составу партийных органов произошло структурное и политическое оформление тандема Медведев – Якушев».
Якушев использовал возможность сделать ПГС более эффективным и мобильным, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. ПГС является важным политическим органом, который должен принимать решения по смыслу, не будучи связан многочисленными согласованиями, добавляет он: «Уменьшение состава ПГС позволяет решать задачи более оперативно и рационально. У президиума появляется возможность играть более весомую роль в центральной политповестке».
Аппаратная работа в партии находится на таком уровне, что уже не требует расфокусировки, считает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Васильев остался единственным заместителем Якушева, поскольку работа партии и фракции для повышения эффективности должна быть максимально слаженна, добавляет она.
Произошедшие изменения вряд ли можно было произвести без согласия председателя партии, резюмирует Чеснаков: «Думаю, что у Якушева есть карт-бланш еще на ряд изменений в подготовке партийной машины к выборам 2026 г.».