Кого из политиков Путин назвал интересным

Кого из политиков Путин назвал интереснымГлава государства на прямой линии вспомнил об общении с Колем, Шираком и Берлускони
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии вспомнил ушедших из жизни политиков, с которыми ему было интересно общаться и сотрудничать.
Гельмут Коль
Гельмут Коль, занимавший должность канцлера Германии, регулярно приезжал в гости к Путину уже после того, как покинул свой пост в 1998 г. Первая же встреча лидеров произошла в 1993 г.
«У меня были контакты на протяжении достаточно длительного времени с канцлером ФРГ Колем, господином Колем. Он был такой фигурой международного масштаба, и не только в силу того, что он был крупным мужчиной, но и по своим действиям, убеждениям», – сказал президент.
Путин признался, что имел удовольствие беседовать с Колем, и назвал его «крупным политическим деятелем современности». Российский лидер подчеркнул, что бывший канцлер многое сделал для Германии и ее граждан.
Жак Ширак
Путин рассказал, что Жак Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 г., был очень корректным и галантным человеком, и отметил, что многому научился у него.
«Он был, знаете, как энциклопедист, как академик. Что ни спросишь – он все знает… На все у него было свое мнение, он его строго придерживался», – отметил российский лидер.
Сильвио Берлускони
По словам Путина, бывший председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони был весьма теплым в общении, но при этом деятельным и хватким.
«Он очень многое сделал для развития российско-итальянских отношений. Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, что в итальянском обществе есть определенная симпатия к России. Так же, как у нас есть симпатия к Италии», – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что все эти политики внесли очень существенный вклад в развитие двусторонних отношений и в мировую политику. По его словам, с ними было интересно: они были личностями, имели собственное мнение, «и это все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств».
Говоря о современности, Путин отметил дружеские отношения с Китаем и Индией.
19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившая прямую линию и большую пресс-конференцию президента России. Число обращений на линию превысило 2 млн. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отличительной чертой 2024 г. стало снижение интереса россиян к международной проблематике.