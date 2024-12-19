Кого из политиков Путин назвал интересным

Путин подчеркнул, что все эти политики внесли очень существенный вклад в развитие двусторонних отношений и в мировую политику. По его словам, с ними было интересно: они были личностями, имели собственное мнение, «и это все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств».