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Кого из политиков Путин назвал интересным

Глава государства на прямой линии вспомнил об общении с Колем, Шираком и Берлускони
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии вспомнил ушедших из жизни политиков, с которыми ему было интересно общаться и сотрудничать.

Гельмут Коль

Андрей Гордеев / Ведомости
Herbert Knosowski / AP

Гельмут Коль, занимавший должность канцлера Германии, регулярно приезжал в гости к Путину уже после того, как покинул свой пост в 1998 г. Первая же встреча лидеров произошла в 1993 г.

«У меня были контакты на протяжении достаточно длительного времени с канцлером ФРГ Колем, господином Колем. Он был такой фигурой международного масштаба, и не только в силу того, что он был крупным мужчиной, но и по своим действиям, убеждениям», – сказал президент.

Путин признался, что имел удовольствие беседовать с Колем, и назвал его «крупным политическим деятелем современности». Российский лидер подчеркнул, что бывший канцлер многое сделал для Германии и ее граждан.

Жак Ширак

Андрей Гордеев / Ведомости
Bisson Bernard / ABACA / TASS

Путин рассказал, что Жак Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 г., был очень корректным и галантным человеком, и отметил, что многому научился у него.

«Он был, знаете, как энциклопедист, как академик. Что ни спросишь – он все знает… На все у него было свое мнение, он его строго придерживался», – отметил российский лидер.

Сильвио Берлускони

Андрей Гордеев / Ведомости
Zuma / TASS

По словам Путина, бывший председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони был весьма теплым в общении, но при этом деятельным и хватким.

«Он очень многое сделал для развития российско-итальянских отношений. Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, что в итальянском обществе есть определенная симпатия к России. Так же, как у нас есть симпатия к Италии», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что все эти политики внесли очень существенный вклад в развитие двусторонних отношений и в мировую политику. По его словам, с ними было интересно: они были личностями, имели собственное мнение, «и это все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств».

Говоря о современности, Путин отметил дружеские отношения с Китаем и Индией.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившая прямую линию и большую пресс-конференцию президента России. Число обращений на линию превысило 2 млн. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отличительной чертой 2024 г. стало снижение интереса россиян к международной проблематике.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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