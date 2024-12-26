Верховный суд признал законной передачу мандата Марине Ким

Это решение ВC не ставит точку в вопросе спорного мандата, а скорее открывает калитку для заявителя в Конституционный суд (КС), считает электоральный юрист Олег Захаров. Он напомнил, что КС ранее уже корректировал своими предписаниями установленные законом правила передачи вакантного мандата, в некоторых случаях разрешая спорные вопросы в ручном режиме, как это было со спорным депутатским мандатом Юрия Эма. Ключевой вопрос в деле Сураевой – были ли получены партией отказы иных кандидатов, в том числе ее собственный, от получения мандатов, чтобы мандат, которого был лишен Белоусов, не подпадал под правило о передаче его внутри той же региональной группы, пояснил он. Судебная практика, по словам Захарова, в части сбора таких отказов в последние годы развивается нелинейно: одни суды трактуют норму закона как исключающую передачу мандата, если отказов нет, другие принимают в качестве надлежащих отказов, например, документы, подписанные кандидатами на старте кампании, или вовсе принимают на веру утверждение партии о том, что отказ есть. Прежде всего, отметил юрист, это решение значимо для региональных легислатур, где такие ситуации возникают чаще, чем в Госдуме, но и для федерального парламента было бы полезным уточнить правила передачи вакантных мандатов в преддверии очередных выборов в Госдуму в 2026 г.