Верховный суд признал законной передачу мандата Марине Ким

Верховный суд признал законной передачу мандата Марине КимЕе право на думские полномочия оспаривала другая коллега по партии – Надежда Сураева
Верховный суд (ВС) отказал в удовлетворении иска экс-кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» (СР) Надежды Сураевой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Она оспаривала передачу Центризбиркомом (ЦИК) вакантного места в Госдуме телеведущей Марине Ким. Депутатский мандат она получила после досрочного прекращения полномочий Вадима Белоусова (СР) 1 ноября 2023 г. за прогулы.
Сураева обратилась в высший судебный орган с иском о признании незаконным решения комиссии по передаче мандата Ким, так как для этого от него должны были отказаться все кандидаты из их группы (по Удмуртии и Кировской области), но таких заявлений они не писали. В иске она ссылалась на закон «О выборах депутатов Госдумы», согласно которому в случае досрочного прекращения полномочий депутата руководство партии должно предлагать ЦИК кандидатуру из той же региональной группы. Шедшая в группе № 16 пятой Сураева (к настоящему моменту вышла из СР) считает, что имела реальную возможность заместить Белоусова – от вакантного места она сама не отказывалась.
Рассмотреть исковые требования заявительницы у ВС получилось не сразу. Как писали в начале декабря «Ведомости», приостановление производства по иску было связано с тем, что сначала суду надо было принять решение по жалобе представителей Белоусова на отказ восстановить его статус.
Как рассказала «Ведомостям» адвокат проигравшей в суде экс-кандидатки Ирина Валиева, ВС не услышал их доводов. По ее словам, представители прокуратуры и ЦИК в процессе настаивали на том, что права и законные интересы Сураевой не были нарушены, поскольку в региональной группе она шла пятой по списку и если бы мандат распределялся с учетом очередности, то все равно бы ей не достался. Жаль, говорит Валиева, что в сложившейся ситуации никто из других кандидатов региональной группы, за которых отдавали свои голоса жители Кировской области и Удмуртской Республики, не решился отстаивать свои права в суде. По мнению адвоката, это могло бы усилить позицию и помогло бы отстоять правду в суде. «Решение о подаче апелляционной жалобы будем принимать после того, как ознакомимся с мотивировочной частью решения суда», – сказала она.
Как освободился мандат Белоусова
Белоусов был лишен мандата за неявку на заседания комитета Госдумы по защите конкуренции (возглавляет его однопартиец Валерий Гартунг), в котором он состоял. На момент снятия полномочий (1 ноября 2023 г.) в думской системе значилось, что он посетил в восьмом созыве 48 из 162 заседаний. Примечательно, что в мае 2023 г. в его отношении вступил в силу приговор (10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 млн руб.), что само по себе по закону являлось основанием для лишения мандата.
Уже после решения Госдумы в декабре 2023 г. приговор был отменен определением кассационной инстанции ВС. Его адвокаты продолжают настаивать, что Белоусов пропал без вести, а правоохранительные органы отказываются искать бывшего депутата. Восстановить статус депутата защита посчитала необходимым, поскольку суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении Белоусова, а при наличии мандата пришлось бы снова получить согласие нижней палаты на снятие неприкосновенности.
Ким получила депутатские полномочия по решению ЦИК 5 июня, спустя более чем семь месяцев после лишения Белоусова мандата. На выборах в Госдуму 2021 г. Ким шла второй в дальневосточной группе № 4, тогда как Белоусов возглавлял региональную группу № 16. До этого в СР она отвечала за информполитику справороссов.
Это решение ВC не ставит точку в вопросе спорного мандата, а скорее открывает калитку для заявителя в Конституционный суд (КС), считает электоральный юрист Олег Захаров. Он напомнил, что КС ранее уже корректировал своими предписаниями установленные законом правила передачи вакантного мандата, в некоторых случаях разрешая спорные вопросы в ручном режиме, как это было со спорным депутатским мандатом Юрия Эма. Ключевой вопрос в деле Сураевой – были ли получены партией отказы иных кандидатов, в том числе ее собственный, от получения мандатов, чтобы мандат, которого был лишен Белоусов, не подпадал под правило о передаче его внутри той же региональной группы, пояснил он. Судебная практика, по словам Захарова, в части сбора таких отказов в последние годы развивается нелинейно: одни суды трактуют норму закона как исключающую передачу мандата, если отказов нет, другие принимают в качестве надлежащих отказов, например, документы, подписанные кандидатами на старте кампании, или вовсе принимают на веру утверждение партии о том, что отказ есть. Прежде всего, отметил юрист, это решение значимо для региональных легислатур, где такие ситуации возникают чаще, чем в Госдуме, но и для федерального парламента было бы полезным уточнить правила передачи вакантных мандатов в преддверии очередных выборов в Госдуму в 2026 г.
«Ведомости» направили запрос в партию.