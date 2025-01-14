Армения и США подписали соглашение о создании комиссии по стратпартнерству

Блинкен подчеркнул, что США и Армения сотрудничают в сфере безопасности и обороны, и объявил о том, что в ближайшие недели, команда из таможенной и пограничной службы США поедет в Армению для работы с армянскими коллегами над укреплением пограничной безопасности, развития сотрудничества в области безопасности и повышения миротворческих возможностей Армении через такие учения, как Eagle Partner.