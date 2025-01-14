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Армения и США подписали соглашение о создании комиссии по стратпартнерству

Две страны также начинают переговоры по соглашению о сотрудничестве по атомной энергетике
Людмила Чернова
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен / Chuck Kennedy / Official State Department

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне подписали соглашение о создании комиссии по стратегическому партнерству.

«Думаю, это знаковое событие для отношений между США и Арменией. Сегодня мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении. Эта комиссия устанавливает рамки для расширения двустороннего сотрудничества в ключевых областях, таких как экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность и обмены между народами», – заявил Блинкен во время церемонии подписания документа в госдепартаменте.

Блинкен также объявил о том, что две страны начали вести переговоры по возможному соглашению о сотрудничестве по атомной энергетике.

«Мы расширили сотрудничество в сфере экономики, энергетики, и теперь готовы начать переговоры по соглашению 123 для мирного использования атомной энергии», – сказал Блинкен.

Более того, Блинкен сообщил о том, что Армения выразила намерение присоединиться к глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Армения присоединится к 87 другим странам, чтобы работать над стабильностью на Ближнем Востоке и за его пределами», – сказал Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что США и Армения сотрудничают в сфере безопасности и обороны, и объявил о том, что в ближайшие недели, команда из таможенной и пограничной службы США поедет в Армению для работы с армянскими коллегами над укреплением пограничной безопасности, развития сотрудничества в области безопасности и повышения миротворческих возможностей Армении через такие учения, как Eagle Partner.

«Мы проводим такие двусторонние учения ежегодно уже два года подряд. Все это усиливает возможности Армении быть сильным партнером и защищать свои границы», – добавил он.

Мирзоян во время церемонии подписания документа подчеркнул, что двусторонние отношения продемонстрировали значительный рост в последние годы.

«Они достигли такой степени зрелости, что повышение их уровня до стратегического партнерства не только уместно, но и необходимо для ориентирования в сложной геополитической ситуации», – сказал он.

Мирзоян также подчеркнул, что правительство Армении с нетерпением ждет продолжения работы с новой администрацией США для реализации целей, изложенных в подписанном документе стратегического партнерства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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