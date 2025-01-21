Регионам поставили задачи по обучению и трудоустройству участников спецоперации

Политолог Александр Немцев считает маловероятным появление реальной квоты для участников спецоперации на госслужбе, скорее такой факт в биографии будет «бонусом, который может играть решающее значение» в нужный момент. Политолог Александр Кынев полагает, что категория участников спецоперации может быть весьма размытой. «А нормальный человек на любой должности будет заниматься минимизацией издержек, – говорит он. – Многим проще всего будет реализовывать установку через повышение тех, кто и так был в системе, например через организацию командировок и получение статуса».