Регионам поставили задачи по обучению и трудоустройству участников спецоперации

Регионам поставили задачи по обучению и трудоустройству участников спецоперацииВажно, чтобы они занимали места на госслужбе в субъектах РФ
На минувшей неделе в «Сенеже» прошел семинар для региональных чиновников, на котором им рассказали об организации аналогов «Времени героев» в субъектах Федерации, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП). Профильным госслужащим из регионов разъяснили, как правильно выстроить тайминг по запуску кадровой программы для участников спецоперации и работу с этими людьми, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Среди выступающих были высокопоставленные представители АП, РАНХиГС, кадрового управления Минобороны и др., рассказывает один из собеседников.
Суть ориентировок, которые получили региональные чиновники, заключается в следующем. К 1 июля, по словам источника «Ведомостей», должны быть готовы региональные программы по отбору кадрового резерва из числа ветеранов (названия не обязательно должны быть идентичные). Последним после обучения, как ожидается, дадут зеленый свет при продвижении на госслужбу. В программе должно участвовать от 30 до 70 человек в каждом регионе в зависимости от возможностей субъекта РФ.
К кандидатам будут предъявляться определенные требования, поясняют два собеседника «Ведомостей». К примеру, желательно, чтобы в прошлом не было судимости, а также обязательно проверять чистоту биографии, чтобы среди участников программы не было «пятисотых», т. е. сбежавших с фронта.
Ожидается, что к 1 октября 2025 г. пятая часть резерва будет уже трудоустроена на госслужбу, а в 2026 г. эту цифру нужно довести до 80%, пересказывает источник. Есть еще один нюанс, замечает собеседник: чтобы кадровый резерв не сокращался, рекомендовано «дистанционно» обучать фронтовиков, которые еще не вернулись на малую родину.
Эти резервисты из числа бывших участников спецоперации, как предполагается, должны приходить на нормальные должности, отмечает собеседник «Ведомостей». То есть подход к трудоустройству не должен быть формальным, подчеркнул он. Кроме того, нужно продумать набор услуг по адаптации для тех, кто пришел с фронта, говорит другой источник.
Программу «Время героев» президент Владимир Путин анонсировал в послании 29 февраля 2024 г. «Слово «элита» во многом себя дискредитировало, – объяснил президент. – Настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины». После чего он сообщил, что с 1 марта ветераны спецоперации, а также те, кто «сейчас сражается в действующих частях», смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Заняться ею поручили Высшей школе госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».
Первый поток начал обучение в мае, на него было отобрано 83 человека из 21 000 подавших заявки. 15 января сообщалось, что 18 человек, прошедших обучение, получили новые должности. В ноябре начался дополнительный набор на программу: заявки подало более 17 500 человек, а регистрация закончится 25 января.
«Ведомости» писали 3 декабря, что на одном из прошлых семинаров 28–30 ноября 2024 г. региональным чиновникам поручили создавать аналоги программы «Время героев» на региональном уровне. Это нужно, чтобы впоследствии интегрировать выпускников таких программ во власть и показать пример их успешной социализации, говорили собеседники «Ведомостей». А на съезде «Единой России» 14 декабря Путин велел расширить федеральный проект, запустив «аналогичные программы в регионах»: «Как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе».
Политолог Александр Немцев считает маловероятным появление реальной квоты для участников спецоперации на госслужбе, скорее такой факт в биографии будет «бонусом, который может играть решающее значение» в нужный момент. Политолог Александр Кынев полагает, что категория участников спецоперации может быть весьма размытой. «А нормальный человек на любой должности будет заниматься минимизацией издержек, – говорит он. – Многим проще всего будет реализовывать установку через повышение тех, кто и так был в системе, например через организацию командировок и получение статуса».