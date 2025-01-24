Десятки тысяч противников абортов вышли на ежегодный «Марш за жизнь» в США

«Показатель национального успеха – это не показатель ВВП или фондового рынка, а то, чувствуют ли люди, что они могут создать процветающие и здоровые семьи в нашей стране», – сказал Вэнс. «Я хочу, чтобы в США рождалось больше детей… И задача нашего правительства – облегчить молодым мамам и папам возможность иметь детей, приводить их в этот мир и приветствовать их как благословение, которое, как мы знаем, они получили здесь, на Марше за жизнь».