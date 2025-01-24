Десятки тысяч противников абортов вышли на ежегодный «Марш за жизнь» в США

Десятки тысяч противников абортов вышли на ежегодный «Марш за жизнь» в СШАВ нем приняли участие вице-президент и лидеры Республиканской партии
Десятки тысяч американцев, выступающих против абортов, провели ежегодный, уже 52-й по счету митинг в столице США, передает корреспондент Ведомостей.
«Марш за жизнь» прошел в пятницу в Вашингтоне с участием лидеров Республиканской партии. Он начался в 11:00 по местному времени с концерта на поляне вокруг Вашингтонского монумента.
Люди держали плакаты с надписями: «Мы не сдадимся», «Жизнь – это право человека», «Смерть здесь не приветствуется», «Я – поколение за жизнь», «Любите жизнь и выбирайте жизнь».
После концерта со сцены выступили законодатели, активисты, агитирующие против искусственного прерывания беременности и религиозные деятели.
В этом году в список основных спикеров вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.
Джонсон поделился личной историей: «Я был плодом незапланированной подростковой беременности, и я так бесконечно благодарен, что мои мама и папа проигнорировали всех людей, которые говорили им просто разобраться с этой проблемой».
Catholic News Agency сообщило, что для Вэнса это первое появление на публике после инаугурации и первое выступление на «Марше за жизнь» в Вашингтоне, хотя в 2023 г. Вэнс, будучи сенатором, выступал на подобном марше в Огайо.
«Показатель национального успеха – это не показатель ВВП или фондового рынка, а то, чувствуют ли люди, что они могут создать процветающие и здоровые семьи в нашей стране», – сказал Вэнс. «Я хочу, чтобы в США рождалось больше детей… И задача нашего правительства – облегчить молодым мамам и папам возможность иметь детей, приводить их в этот мир и приветствовать их как благословение, которое, как мы знаем, они получили здесь, на Марше за жизнь».
Среди других спикеров были губернатор Флориды Рон ДеСантис, серфингистка Бетани Хэмилтон и известная активистка против абортов Лила Роуз.
«Флорида – это место, где умирает либеральная повестка, и рождаются дети» – сказал ДеСантис.
Дональд Трамп в 2020 г. стал первым президентом, который лично выступил на мероприятии и выразил поддержку его участникам.
В этом году Трамп не присутствовал на мероприятии лично, так как он направился в Калифорнию, чтобы осмотреть последствия лесных пожаров. Однако, организаторы показали видеообращение президента к участникам.
«Во время моего второго срока мы снова будем с гордостью отстаивать интересы семьи и жизни», – сказал Трамп. «Мы будем работать над тем, чтобы протянуть руку помощи молодым матерям и молодым семьям, и мы будем поддерживать усыновление и приемную опеку. Под моим руководством мы защитим женщин и уязвимых детей».
Трамп также заявил , что реформированное министерство юстиции проведет расследование всех «левых радикальных нападений» на церкви и кризисные центры беременности, и виновные будут привлечены к ответственности.
«Я также прекращу использование правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев, и я освобожу христиан и активистов, выступающих за жизнь, которые подвергались преследованиям со стороны режима [Джо] Байдена за то, что они молились и жили своей верой», – добавил он. – Больше никогда в Америке не будет разрешено религиозное преследование».
Сам марш по Вашингтону прошел с 13:00 до 16:00 по местном времени.
Участники в этом году прошли по центральным улицам к зданию Верховного суда. Прилегающие улицы закрыли для движения, и мероприятие прошло под усиленной охраной полиции. Никаких происшествий и инцидентов не было .
«Марш за жизнь» проводится ежегодно в январе с 1973 г., когда Верховный суд расширил доступ к абортам своим решением по делу «Роу против Уэйда», отмечает статья.
Марш продолжился даже после того, как Верховный суд отменил решение по делу «Роу против Уэйда» в июне 2022 г.
Движение за жизнь возглавляют женщины, религиозные организации, студенты и активисты. Участники приехали со всей страны. Среди участников были и представители православный церкви.
Хотя организаторы ожидали, что мероприятии примут участие около 150 000 человек, явка может быть меньше из-за суровой по местным меркам зимней погоды, которая вынудила даже инаугурацию Трампа провести в помещении.
В четверг Трамп подписал указ о помиловании почти двух десятков человек, осужденных за блокирование доступа к абортным клиникам и их временное закрытие, некоторые из которых в настоящее время отбывают сроки по федеральным уголовным статьям. «Их не должны были судить. Многие из них – пожилые люди», – сказал Трамп. «Для меня большая честь подписать это».