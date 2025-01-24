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Десятки тысяч противников абортов вышли на ежегодный «Марш за жизнь» в США

В нем приняли участие вице-президент и лидеры Республиканской партии
Людмила Чернова
Людмила Чернова / Ведомости
Людмила Чернова / Ведомости

Десятки тысяч американцев, выступающих против абортов, провели ежегодный, уже 52-й по счету митинг в столице США, передает корреспондент Ведомостей.

«Марш за жизнь» прошел в пятницу в Вашингтоне с участием лидеров Республиканской партии. Он начался в 11:00 по местному времени с концерта на поляне вокруг Вашингтонского монумента.

Люди держали плакаты с надписями: «Мы не сдадимся», «Жизнь – это право человека», «Смерть здесь не приветствуется», «Я – поколение за жизнь», «Любите жизнь и выбирайте жизнь».

После концерта со сцены выступили законодатели, активисты, агитирующие против искусственного прерывания беременности и религиозные деятели.

В этом году в список основных спикеров вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.

Людмила Чернова / Ведомости
Людмила Чернова / «Ведомости»

Джонсон поделился личной историей: «Я был плодом незапланированной подростковой беременности, и я так бесконечно благодарен, что мои мама и папа проигнорировали всех людей, которые говорили им просто разобраться с этой проблемой».

Catholic News Agency сообщило, что для Вэнса это первое появление на публике после инаугурации и первое выступление на «Марше за жизнь» в Вашингтоне, хотя в 2023 г. Вэнс, будучи сенатором, выступал на подобном марше в Огайо.

«Показатель национального успеха – это не показатель ВВП или фондового рынка, а то, чувствуют ли люди, что они могут создать процветающие и здоровые семьи в нашей стране», – сказал Вэнс. «Я хочу, чтобы в США рождалось больше детей… И задача нашего правительства – облегчить молодым мамам и папам возможность иметь детей, приводить их в этот мир и приветствовать их как благословение, которое, как мы знаем, они получили здесь, на Марше за жизнь».

Среди других спикеров были губернатор Флориды Рон ДеСантис, серфингистка Бетани Хэмилтон и известная активистка против абортов Лила Роуз.

«Флорида – это место, где умирает либеральная повестка, и рождаются дети» – сказал ДеСантис.

Дональд Трамп в 2020 г. стал первым президентом, который лично выступил на мероприятии и выразил поддержку его участникам.

Людмила Чернова / Ведомости
Людмила Чернова / «Ведомости»

В этом году Трамп не присутствовал на мероприятии лично, так как он направился в Калифорнию, чтобы осмотреть последствия лесных пожаров. Однако, организаторы показали видеообращение президента к участникам.

«Во время моего второго срока мы снова будем с гордостью отстаивать интересы семьи и жизни», – сказал Трамп. «Мы будем работать над тем, чтобы протянуть руку помощи молодым матерям и молодым семьям, и мы будем поддерживать усыновление и приемную опеку. Под моим руководством мы защитим женщин и уязвимых детей».

Трамп также заявил , что реформированное министерство юстиции проведет расследование всех «левых радикальных нападений» на церкви и кризисные центры беременности, и виновные будут привлечены к ответственности.

«Я также прекращу использование правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев, и я освобожу христиан и активистов, выступающих за жизнь, которые подвергались преследованиям со стороны режима [Джо] Байдена за то, что они молились и жили своей верой», – добавил он. – Больше никогда в Америке не будет разрешено религиозное преследование».

Сам марш по Вашингтону прошел с 13:00 до 16:00 по местном времени.

Людмила Чернова / Ведомости
Людмила Чернова / «Ведомости»

Участники в этом году прошли по центральным улицам к зданию Верховного суда. Прилегающие улицы закрыли для движения, и мероприятие прошло под усиленной охраной полиции. Никаких происшествий и инцидентов не было .

«Марш за жизнь» проводится ежегодно в январе с 1973 г., когда Верховный суд расширил доступ к абортам своим решением по делу «Роу против Уэйда», отмечает статья.

Марш продолжился даже после того, как Верховный суд отменил решение по делу «Роу против Уэйда» в июне 2022 г.

Движение за жизнь возглавляют женщины, религиозные организации, студенты и активисты. Участники приехали со всей страны. Среди участников были и представители православный церкви.

Хотя организаторы ожидали, что мероприятии примут участие около 150 000 человек, явка может быть меньше из-за суровой по местным меркам зимней погоды, которая вынудила даже инаугурацию Трампа провести в помещении.

В четверг Трамп подписал указ о помиловании почти двух десятков человек, осужденных за блокирование доступа к абортным клиникам и их временное закрытие, некоторые из которых в настоящее время отбывают сроки по федеральным уголовным статьям. «Их не должны были судить. Многие из них – пожилые люди», – сказал Трамп. «Для меня большая честь подписать это».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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