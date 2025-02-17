От атома до логистики и F-35: о чем договаривались Трамп и Моди

От атома до логистики и F-35: о чем договаривались Трамп и МодиЦель – наторговать на $500 млрд, снизить тарифы Индии и нарастить поставки США
В пятницу, 14 февраля 2025 г., завершился визит премьера Индии Нарендры Моди в Вашингтон, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам визита Трамп и Моди 14 февраля провели совместную пресс-конференцию. На ней лидеры обозначили планы и предварительные договоренности. Ключевыми вопросами стали «выравнивание» торгового дисбаланса за счет снижения Индией тарифов на товары США, роста поставок американских углеводородов, атомного сотрудничества, а также наращивание продаж оружия.
Энергетика и пошлины
По словам Моди, США и Индия поставили цель «увеличить двусторонний товарооборот более чем в 2 раза» до $500 млрд к 2030 г. «Наши команды будут работать над скорейшим заключением взаимовыгодного торгового соглашения», – сказал индийский премьер. Он отметил, что если Трамп пришел «сделать Америку снова великой» (MAGA, от Make America great again), то Индия работает над тем же для себя – MIGA.
Трамп пообещал: «Мы добьемся большей взаимности в наших торговых отношениях». Он похвалил Моди за отмену «несправедливых тарифов» на американские товары. «Дефицит торгового баланса США с Индией составляет почти $100 млрд. Мы начнем переговоры для устранения различий», – сказал Трамп.
Он отметил, что это должна была делать администрация прежнего президента США Джо Байдена, но теперь над этим будут «усердно работать» новые хозяева Белого дома.
«Мы можем компенсировать дефицит за счет продажи нефти и газа, СПГ, которых у нас больше, чем у кого-либо в мире. Мы достигли соглашения по энергетике, которое вернет США статус ведущего поставщика в Индию», – сказал Трамп. Моди согласился, что страны будут укреплять торговлю нефтью и газом, «чтобы обеспечить энергетическую безопасность Индии», и увеличат вложения в ТЭК.
По нефти замещение российских объемов (39%) американскими в Индии маловероятно, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его словам, рост добычи США замедлится, в Индии спрос будет расти. «У США не хватит свободных объемов», – говорит Кауфман.
Он заметил, что США экспортируют легкую нефть, отличающуюся от российской Urals. В СПГ ситуация сложнее, рассуждает Кауфман. Он напомнил, что США к 2030 г. могут удвоить экспортные мощности, уже будучи крупнейшим мировым экспортером. «С ценовой точки зрения США конкурентоспособны», – говорит аналитик.
Под рестрикции администрации Байдена в январе 2025 г. попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», нефтесервисные предприятия, трейдеры и 180 танкеров. США накладывают санкции, так как российские газовики – их прямые конкуренты, замечает Кауфман. «Индия в следующие 10 лет может стать одной из точек роста спроса на СПГ. Рост производства в США и сложности России повышают вероятность захвата российской доли индийского рынка», – говорит он.
Американский атом и ИИ
Трамп выразил надежду, что кроме нефти и газа США станут для Индии «поставщиком номер один в разработках атомной промышленности». Об этом Моди разговаривал еще с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Париже 12 февраля. «Индия реформирует законодательство, чтобы приветствовать американо-индийские технологии», – сказал Трамп. Моди уточнил, что говорил с президентом США о «расширении сотрудничества в направлении создания малых модульных реакторов».
Еще в 2007 г. подписано типовое рамочное соглашение по сотрудничеству на основе раздела 123 закона США об атомной энергии от 1954 г. Но основные партнеры по АЭС у Индии – Россия и Франция.
Трамп похвалил коридор IMEC Байдена
Неожиданно Трамп упомянул «детище» Байдена – запущенный в 2023 г. проект транспортного коридора IMEC из Индии в Европу через ОАЭ, Саудовскую Аравию и Израиль. «Мы договорились построить один из величайших торговых маршрутов. На это потрачено много денег, мы собираемся потратить гораздо больше», – заверил он, не уточнив сумм.
По словам редактора портала Atominfo Александра Уварова, препятствием атомным связям Индии и США стал закон Дели от 2010 г. о компенсации за ядерный ущерб, он позволяет оператору АЭС выдвигать поставщикам технологий регрессные иски. «В мировой практике платит оператор и государство», – замечает Уваров.
По его словам, площадки в Индии есть у General Electric, Westighouse, но к работам они не приступили из-за этого законодательства. Уваров замечает, что Индия объявила целью атомный парк в 100 ГВт к 2047 г., «перегнав» США с их 97 ГВт. Сейчас у Дели 7 ГВт, в перспективе 4 ГВт за счет «Куданкулама» от «Росатома» плюс 10 ГВт за счет индийских реакторов. «Им нужно привлечь западных поставщиков. «Росатом» один это не построит. При таких планах конкуренции с западными компаниями не будет», – считает Уваров.
В технологиях президент США не обошел вниманием модный искусственный интеллект (ИИ), на конференции по развитию которого Моди до визита в Вашингтон был в Париже. Он уточнил, что кроме ИИ Дели будет сотрудничать по чипам, квантовой технике и биотехнологиям. Для этого, по словам Моди, он пригласил вузы США открыть «офшорные кампусы».
Оборона и оружие
США в 2024 г. покрывали 13% закупок оружия Дели, Россия – 37% (до 2022 г. ее доля была более 60%). В 2023 г. Вашингтон и Дели договорились о ремонте кораблей ВМС США в Индии и совместном производстве двигателя F414 от General Electric. Теперь речь также идет о завершении сделки на шесть противолодочных самолетов P-8I, БТР Stryker и ПТРК Javelin, включая и закупки Индией, и совместное производство.
Выдача мумбайских террористов
Трамп также пообещал, что будет вместе с Дели бороться с исламистским терроризмом, и одобрил экстрадицию из США «одного из самых злых людей в мире» – Тахавура Рана, причастного к теракту в Мумбаи в 2008 г. Моди выразил Трампу благодарность. По словам младшего научного сотрудника Центра индоокеанских исследований ИМЭМО РАН Глеба Макаревича, в случае с западными поставками оружия стоит следить за реальными контрактами и их выполнением. «Соглашений подписано немало, но они долго и тяжело реализуются, локализуются. Это в интересах и индийцев, и американцев, но все зависит от того, как все будет законтрактовано», – заключил эксперт.
Трамп пообещал с 2025 г. увеличить «военные продажи Индии на многие миллиарды долларов». «Мы прокладываем путь к тому, чтобы предоставить Индии истребители F-35», – сказал президент США.
Он похвастался, что в прошлый срок в 2017 г. «возродил и придал новый импульс четырехстороннему партнерству в области безопасности» – направленному против Китая альянсу QUAD, куда кроме Индии и США входят Австралия и Япония. «Четверке» предстоит сыграть особую роль», – подтвердил Моди.
Моди отметил, что Вашингтон «играет важную роль в обеспечении готовности Индии к обороне», и подчеркнул, что обе страны активно движутся в «направлении совместной разработки, производства и передачи технологий».
«На следующее десятилетие будет создана программа сотрудничества в области обороны. Ее составляющими станут взаимодействие в сфере обороны, логистика, ремонт и техническое обслуживание», – сказал премьер Индии.