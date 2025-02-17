От атома до логистики и F-35: о чем договаривались Трамп и Моди

Выдача мумбайских террористов

Трамп также пообещал, что будет вместе с Дели бороться с исламистским терроризмом, и одобрил экстрадицию из США «одного из самых злых людей в мире» – Тахавура Рана, причастного к теракту в Мумбаи в 2008 г. Моди выразил Трампу благодарность. По словам младшего научного сотрудника Центра индоокеанских исследований ИМЭМО РАН Глеба Макаревича, в случае с западными поставками оружия стоит следить за реальными контрактами и их выполнением. «Соглашений подписано немало, но они долго и тяжело реализуются, локализуются. Это в интересах и индийцев, и американцев, но все зависит от того, как все будет законтрактовано», – заключил эксперт.