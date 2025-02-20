ЦИК обещает, что электронное голосование не станет главной формой волеизъявления

По словам Памфиловой, в ближайшие пять лет (т. е. и во время кампании 2026 г.) другие регионы «точно» не пойдут по такому пути. «Я вообще не вижу [возможности], чтобы в ближайшее время, хотя бы в ближайшие пять лет, еще хоть в одном регионе, кроме Москвы, эта ситуация [с введением комплексов электронного голосования (КЭГ)] может возникнуть», – призналась она. Дело в том, что такая «электронизация» не закладывалась в бюджет, да и ЦИК не просил дополнительных средств на оснащение участков в регионах КЭГами, добавила глава комиссии.