ЦИК обещает, что электронное голосование не станет главной формой волеизъявления

ЦИК обещает, что электронное голосование не станет главной формой волеизъявленияЭлла Памфилова прокомментировала масштабные поправки в избирательное законодательство
Внесенные в Госдуму 13 февраля поправки в избирательное законодательство, закрепляющие электронное голосование как основной формат волеизъявления, касаются в основном Москвы. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания комиссии 19 февраля и привела пример Москвы, где на выборах в гордуму в 2024 г. с помощью бумажного бюллетеня можно было проголосовать только по предварительной заявке. Остальные могли проголосовать онлайн, а на участках – с помощью специальных электронных терминалов.
По словам Памфиловой, в ближайшие пять лет (т. е. и во время кампании 2026 г.) другие регионы «точно» не пойдут по такому пути. «Я вообще не вижу [возможности], чтобы в ближайшее время, хотя бы в ближайшие пять лет, еще хоть в одном регионе, кроме Москвы, эта ситуация [с введением комплексов электронного голосования (КЭГ)] может возникнуть», – призналась она. Дело в том, что такая «электронизация» не закладывалась в бюджет, да и ЦИК не просил дополнительных средств на оснащение участков в регионах КЭГами, добавила глава комиссии.
«Ни в федеральном <...> ни в региональных бюджетах нет такой статьи [расходов] и не предвидится. Нет пока для этого никаких предпосылок, тем более в нынешней ситуации», – подчеркнула Памфилова.
Ранее законодатели предложили внести такую поправку в закон об основных гарантиях (ст. 64): «При проведении электронного голосования голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться по решению ЦИК России [и на региональных выборах] по решению комиссии субъекта». Эта норма касается и местных выборов. Уточняется, что, в случае если в регионе одновременно проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и электронное голосование, то итоги электронного голосования могут учитываться в итогах голосования с помощью ДЭГ.
По наблюдениям Памфиловой, ряд политиков обеспокоились, что возможность голосовать традиционно с помощью бумажных бюллетеней исчезнет и начнется «повальная электронизация». «Ничего подобного происходить не будет», – заверила глава ЦИК. Сейчас ситуация такая, пояснила Памфилова: есть один регион, который по техническому оснащению «ушел вперед» других субъектов страны: «Как раз эта поправка все ставит на свои места, чтобы у нас дальше не было законодательного разрыва, недопонимания, особенно на федеральных кампаниях».
Впрочем, законодатель не предлагает никакого запрета на использование такого же механизма и в других регионах, обратил внимание электоральный юрист Антон Тимченко. Но обустройство участков КЭГами – это «задача довольно амбициозная для бюджета любого региона, даже таких крупных, как Подмосковье и Татарстан», сказал юрист Олег Захаров.
На выборах в Мосгордуму с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 142 132 избирателя, писали «Ведомости» 9 сентября 2024 г. Всего же отдали свой голос более 3 млн человек. По итогам ЕДГ-2024 зампред ЦИК Николай Булаев говорил, что необходимо масштабировать опыт Москвы на все регионы, но пока, по его словам, есть проблемы. С одной стороны, это требует затрат, а с другой – освобождаются определенные ресурсы, поэтому «это все нужно считать и анализировать», заключила глава ЦИК.