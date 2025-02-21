ВЦИОМ: Путину доверяют 79,5% опрошенных россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,5% опрошенных россиянПо данным ФОМ, за неделю рейтинг президента не изменился с показателя 80%
С 10 по 16 февраля на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 79,5% респондентов. За неделю рейтинг поднялся на 1,2 п. п. Такими данными поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Кроме того, увеличился показатель и уровня одобрения деятельности президента. С прошлой недели он вырос на 0,7 п. п. до 76,2%, следует из отчета.
За неделю поднялся уровень доверия и премьер-министру Михаилу Мишустину, ему доверяют 61,4% (+1,5 п. п.) опрошенных, и главе «Справедливой России» Сергею Миронову, положительно ответили 28,2% (+0,6 п. п.). Незначительно опустился рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова до 33,1% (-1,1 п. п), лидера ЛДПР Леонида Слуцкого (-1,5 п. п.) и главы «Новых людей» Алексея Нечаева (- 0,7 п. п.).
Примечательно, что рейтинг Мишустина и Миронова на прошлой неделе опускался, в то время как у всех остальных указанных политиков, кроме Нечаева, наоборот, поднимался.
Рейтинг одобрения деятельности Мишустина вырос до 52,3%, а правительства России – до 50,5%.
В опросе принимали участие 1600 человек, для исследования использовался метод телефонного интервью. Выборка строилась с помощью списка мобильных телефонных номеров, задействованных в России, поясняет ВЦИОМ.
Подобные результаты приводит и Фонд общественного мнения (ФОМ), в исследовании которого участвовали 1500 респондентов. По данным опроса ФОМ, как и на прошлой неделе, высоко работу Путина оценили 80% респондентов. Результат опроса о доверии лидеру страны также не изменился с предыдущей недели и остался на отметке в 80%.
Кроме того, не изменился и результат опроса об оценке деятельности правительства РФ, зафиксированный на уровне 53% положительных ответов. При этом рейтинг доверия Мишустину опустился на 1 п. п. до 56%.
В начале мая 2024 г. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге объяснял высокий рейтинг Путина по данным социологов тем, «что президент знает, что он делает», и поэтому россияне верят ему.