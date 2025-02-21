ВЦИОМ: Путину доверяют 79,5% опрошенных россиян

Подобные результаты приводит и Фонд общественного мнения (ФОМ), в исследовании которого участвовали 1500 респондентов. По данным опроса ФОМ, как и на прошлой неделе, высоко работу Путина оценили 80% респондентов. Результат опроса о доверии лидеру страны также не изменился с предыдущей недели и остался на отметке в 80%.