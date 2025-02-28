Дональд Трамп хочет усилить санкции против Венесуэлы

За решение Байдена предоставить лицензию Chevron Мадуро должен был провести честные выборы. Позже США возобновили часть санкций из-за решения Верховного суда Венесуэлы от 26 января 2024 г. оставить в силе ограничения на возможность участия в выборах лидера оппозиции Марии Корины Мачадо. В июле того же года, даже после признания Штатами официальным победителем не Мадуро, а кандидата от оппозиционной «Единой платформы» бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутии, компании Chevron все равно не запретили действовать на территории Венесуэлы. Тогда же минфин США продлил лицензии нефтесервисных компаний Halliburton, Schlumberger Limited и Baker Hughes в Венесуэле до 15 ноября. Согласно пресс-релизу OFAC от 7 ноября, соответствующая генлицензия (№ 80) была продлена до 9 мая 2025 г. Пока не известно, коснутся ли ее новые ограничения Трампа.