Дональд Трамп хочет усилить санкции против Венесуэлы

Дональд Трамп хочет усилить санкции против ВенесуэлыИ использовать их против Китая
США ограничат возможности Венесуэлы экспортировать нефть, заявил 27 февраля в своей соцсети Truth Social президент Дональд Трамп: «Мы пересматриваем уступки по вопросу соглашений о транзакциях с нефтью, которые врушка Джо Байден сделал (президенту Венесуэлы. – «Ведомости») Николасу Мадуро». По его словам, последний не выполнил условия Вашингтона, связанные с проведением в стране выборов. Трамп также пожаловался на неспособность Каракаса забрать задержанных в США граждан Венесуэлы, несмотря на обещание сделать это в рекордно короткие сроки. Он подчеркнул, что «неэффективная и невыполненная» (со стороны Венесуэлы. – «Ведомости») договоренность потеряет силу 1 марта.
Говоря об уступках, Трамп имел в виду решение администрации экс-президента Джо Байдена от ноября 2022 г. предоставить американской компании Chevron лицензию на добычу и продажу венесуэльской нефти и расчеты с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA. Он не упомянул конкретно Chevron, но назвал ту же дату, что была прописана в генеральной лицензии Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) № 41, позволившей компании проводить некоторые транзакции в Венесуэле с участием PDVSA.
В начале февраля 2025 г. глава совета директоров компании Chevron Майк Уирт в эфире телеканала Bloomberg TV заявил о переговорах с командой Трампа по поводу временного освобождения компаний от обязательств по соблюдению санкционного режима в отношении Венесуэлы. 31 января спецпосланник Трампа Ричард Гренелл согласовал с Мадуро возвращение в США шестерых американских граждан, задержанных в Венесуэле.
За решение Байдена предоставить лицензию Chevron Мадуро должен был провести честные выборы. Позже США возобновили часть санкций из-за решения Верховного суда Венесуэлы от 26 января 2024 г. оставить в силе ограничения на возможность участия в выборах лидера оппозиции Марии Корины Мачадо. В июле того же года, даже после признания Штатами официальным победителем не Мадуро, а кандидата от оппозиционной «Единой платформы» бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутии, компании Chevron все равно не запретили действовать на территории Венесуэлы. Тогда же минфин США продлил лицензии нефтесервисных компаний Halliburton, Schlumberger Limited и Baker Hughes в Венесуэле до 15 ноября. Согласно пресс-релизу OFAC от 7 ноября, соответствующая генлицензия (№ 80) была продлена до 9 мая 2025 г. Пока не известно, коснутся ли ее новые ограничения Трампа.
В свое первое президентство (2017–2020 гг.) Трамп также усиливал давление на Венесуэлу. В январе 2019 г. во время антиправительственных протестов тогдашний спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Трамп признал его и даже дал доступ к венесуэльским активам, замороженным в США. Но в итоге это ни к чему не привело: Гуайдо проживал в эмиграции, Мадуро правил страной. Сами США отозвали признание Гуайдо уже при Байдене 4 января 2023 г.
Из-за ухода американских компаний немедленных прямых экономических потерь не последует, подчеркивает главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Но он уточнил, что само присутствие американских компаний на венесуэльском рынке обнадеживало ряд инвесторов и покупателей из других стран, так что отзыв разрешения США произведет серьезный удар по экономическим перспективам Венесуэлы и негативно повлияет на ее имидж.
Санкции против Венесуэлы преследуют политические цели, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Вашингтон хочет, чтобы Каракас ограничил сотрудничество с Китаем и Россией. Для Трампа и его команды латиноамериканское направление является одним из приоритетов: они хотят реставрировать свою гегемонию в Западном полушарии, оказывая давление на различные недружественные режимы. Республиканская партия США во многом опирается на традиционные отрасли экономики, так что американским нефтяникам сейчас дан зеленый свет, говорит Сокольщик. «У президента есть планы сделать США крупнейшим поставщиком энергоресурсов, для чего есть политические и экономические предпосылки», – объяснил Сокольщик.
По данным Управления энергетической информации США за 2023 г., США производили в день 21,7 млн барр. топлива. При этом потребление в день составляло 20,25 млн барр. Согласно исследовательской службе конгресса (CRS), в 2023 г. Канада была основным поставщиком нефти в США – почти 60%.
Трамп также стремится нанести удар по крупному покупателю дешевой венесуэльской нефти – Китаю, считает эксперт Финуниверситета при правительстве Игорь Юшков. При этом если Венесуэла снизит добычу, то в поставках нефти в Китай и Индию у России станет меньше конкурентов, резюмировал эксперт.