Рождаемость в Японии упала до самого низкого уровня за все время наблюдений

Среди называемых причин низкой рождаемости, которая, как допускают в минздраве, может продолжать снижаться в будущем, в японской прессе отмечаются стремление японцев вступать в брак в более взрослом возрасте, сокращение численности молодежи (уже сейчас около 30% страны старше 65 лет), а также рост стоимости жизни, что может добавлять тревожности потенциальным родителям. Известны и проблемы традиционных для японцев переработок, вытекающие из национально-культурных особенностей (здесь даже возник феномен смерти от стресса на работе – кароси). На этом фоне власти Японии пытаются найти верные решения демографической проблемы. В 2021 г. появился пост министра по борьбе с одиночеством, в стране увеличивают количество учреждений по уходу за детьми, субсидии молодоженам в возрасте до 40 лет. А с апреля 2025 г. правительство Японии проведет эксперимент по введению для госслужащих всего четырехдневной рабочей недели. Старение населения в Японии прямо ведет к проблемам с ситуацией на рынке труда. Согласно прогнозам Recruit Works Institute, к 2040 г. нехватка рабочей силы в Японии будет достигать 11 млн человек.