Рождаемость в Японии упала до самого низкого уровня за все время наблюдений

Рождаемость в Японии упала до самого низкого уровня за все время наблюденийЕстественная убыль населения составила почти 900 000 человек в год
Численность новорожденных в Японии в 2024 г. сокращалась девятый год подряд и достигла нового антирекорда с момента начала учета такой статистики в 1899 г.: на свет появилось всего 720 988 человек, включая иностранцев и японцев за рубежом. Об этом свидетельствуют появившиеся 27 февраля предварительные данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, которые опубликовали газета Mainichi и агентство Kyodo News. Количество новорожденных именно граждан Японии и именно на территории страны, которое будет опубликовано в июне, может составить менее 700 000 человек. По показателю смертности в 2024 г. тоже поставлен рекорд – 1,619 млн человек. Как следствие, естественная убыль населения достигла 898 000 человек.
Сокращение рождаемости в Японии происходит темпами, значительно опережающими прежние прогнозы правительства и экспертов. Например, местный национальный институт исследований населения и социального обеспечения в 2011 г. исходил из того, что падение числа новорожденных до 720 000 не наступит ранее 2039 г. Теперь же его эксперты списывают свои просчеты на последствия пандемии коронавируса.
Население Японии, по примерным оценкам, составляет сейчас около 125 млн человек, но в течение ближайших 50 лет, по данным местных демографов, может сократиться до 87 млн человек.
В Японии еще не самая тяжелая демографическая ситуация. В соседней Южной Корее суммарный коэффициент рождаемости (СКР; показывает, сколько в среднем рождений приходится на одну женщину) еще хуже и составил в 2024 г. 0,75 – он самый низкий в мире. Для сравнения: согласно данным профильного центра Принстонского университета, в 2024 г. в Китае и на Украине он находился на уровне 1, в Японии – 1,2, в России – 1,4, в США – 1,6. Для простого воспроизводства населения СКР должен равняться 2,1, а самые высокие показатели – более 6 – в ЦАР, Чаде и Конго.
Среди называемых причин низкой рождаемости, которая, как допускают в минздраве, может продолжать снижаться в будущем, в японской прессе отмечаются стремление японцев вступать в брак в более взрослом возрасте, сокращение численности молодежи (уже сейчас около 30% страны старше 65 лет), а также рост стоимости жизни, что может добавлять тревожности потенциальным родителям. Известны и проблемы традиционных для японцев переработок, вытекающие из национально-культурных особенностей (здесь даже возник феномен смерти от стресса на работе – кароси). На этом фоне власти Японии пытаются найти верные решения демографической проблемы. В 2021 г. появился пост министра по борьбе с одиночеством, в стране увеличивают количество учреждений по уходу за детьми, субсидии молодоженам в возрасте до 40 лет. А с апреля 2025 г. правительство Японии проведет эксперимент по введению для госслужащих всего четырехдневной рабочей недели. Старение населения в Японии прямо ведет к проблемам с ситуацией на рынке труда. Согласно прогнозам Recruit Works Institute, к 2040 г. нехватка рабочей силы в Японии будет достигать 11 млн человек.
Страна находится на стадии постиндустриального развития, при которой низкая рождаемость, тем более в Восточной Азии, вовсе не удивительна, говорит заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. У людей в значительной степени отсутствует потребность в большом количестве детей, они скорее хотят эгоистически «жить для себя». Есть в Японии и большая проблема с затворниками-хикикомори, напоминает эксперт.
Другой причиной кризиса можно назвать экономические проблемы – в Японии действительно дорого «поднять» ребенка, которому обязательно необходимо обеспечить дорогое высшее образование, добавляет Стрельцов. Срок вступления в брак тоже высокий: у мужчин – около 30 лет, у женщин – чуть меньше. Выход из тяжелой ситуации в экономике с помощью иммиграции в Японии не рассматривают, отмечает Стрельцов. Там будут обходиться своими силами, и правительство делает что может. Речь идет о повышении производительности труда, увеличении пенсионного возраста и создании большего количества вариантов трудоустройства для женщин. Но большого эффекта меры по стимулированию рождаемости принести не могут, как, впрочем, и почти нигде в мире, говорит Стрельцов, здесь большую роль играют менталитет и традиции.
Нынешних отдельных мер по стимулированию рождаемости в Японии явно недостаточно, согласен демограф Алексей Ракша. В теории стране могли бы помочь крупные разовые выплаты на второго и третьего ребенка, которые позволяли бы улучшить семьям жилищные условия. Важный фактор – наличие развитой сети детских дошкольных учреждений, куда можно было бы отдавать ребенка с нескольких месяцев, а родители побыстрее могли бы вернуться к работе. Есть и ряд других практик, которые пусть и в меньшей степени, но могли бы способствовать рождаемости, включая даже удаленную работу.
В целом же, по мнению Ракши, демографические перспективы Китая по-прежнему выглядят печальнее по сравнению с Японией, так как эксперт связывает рост рождаемости в КНР в 2024 г. с символически важным для китайцев годом Дракона и сомневается в продолжении этой тенденции в 2025 г. Еще более низкая рождаемость в Южной Корее, видимо, объясняется особенностями национального уклада, допускает Ракша: там почти обязательно приходится работать обоим супругам, а также еще сильнее порицается факт рождения ребенка вне брака, заключать который при текущем уровне развития общества люди не сильно стремятся.