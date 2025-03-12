Власти Дагестана и Чечни выступили против блокировки Telegram

10 марта Дудаев сообщил «Ведомостям», что блокировка Telegram в Чечне «является абсолютно необоснованной и нерациональной». «Чем обусловлен выбор именно Чеченской республики? Чем ситуация в Чеченской республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» – заявил он. По мнению Дудаева, «вместо того чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе». Он напомнил, что Чечня, согласно официальной статистике, является одним из самых безопасных регионов России. «Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», – заключил советник главы Чечни.