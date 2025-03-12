Власти Дагестана и Чечни выступили против блокировки Telegram

Власти Дагестана и Чечни выступили против блокировки TelegramДоступ к мессенджеру могли закрыть операторы по коду сим-карт, выданных в регионах
Официальные лица Дагестана и Чечни прокомментировали блокировку Telegram в этих регионах. Сперва помощник главы Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал «пересмотреть это решение», а затем минцифры Дагестана признало, что блокировка мессенджера «создает определенные сложности».
О том, что Telegram заблокирован в двух северокавказских республиках, 8 марта неожиданно объявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, соответствующее решение «принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов» (цитата по ТАСС). «Его [мессенджер] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы [29 октября 2023 г.]. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», – сказал чиновник.
10 марта Дудаев сообщил «Ведомостям», что блокировка Telegram в Чечне «является абсолютно необоснованной и нерациональной». «Чем обусловлен выбор именно Чеченской республики? Чем ситуация в Чеченской республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» – заявил он. По мнению Дудаева, «вместо того чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе». Он напомнил, что Чечня, согласно официальной статистике, является одним из самых безопасных регионов России. «Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», – заключил советник главы Чечни.
В минцифры Дагестана, в свою очередь, заявили, что «общественно-политическая ситуация в регионе была и остается стабильной и необходимости в длительной блокировке Telegram, одной из самых популярных платформ для общения в регионе, нет». В сообщении, распространенном в Telegram-канале ведомства, говорится, что многие пользователи «вынуждены прибегать» к использованию специальных сервисов для доступа к мессенджеру. Там же выражается надежда, что федеральные органы власти «найдут решение» и выработают баланс между «обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение».
Как блокируют Telegram
До этого российские власти пытались блокировать Telegram в апреле 2018 г. на основании решения Таганского районного суда Москвы по заявлению Роскомнадзора из-за отказа администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. С мая 2018 г. Telegram вновь стал широко доступен для россиян, несмотря на блокировку, писал основатель сервиса Павел Дуров в 2020 г. 18 июня 2020 г. Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке Telegram на территории России. Решение суда о блокировке сервиса при этом отменено не было. 11 марта 2025 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров» в ВШЭ заявил, что Telegram – «это главный источник получения информации в нашей стране».
В комментариях к этому посту указано, что Telegram якобы не работает на сим-картах, выданных в Дагестане, а для приезжих мессенджер доступен. Блокировка того или иного сервиса реализуется по месту дислокации абонента, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Блокировку могли реализовать операторы по коду сим-карт, выданных в регионе, предполагает независимый аналитик Алексей Бойко. Это объяснило бы, почему сохраняется доступ у приезжих, уточняет он.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы в 2023 г. произошли после посадки самолета из Тель-Авива на фоне начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял тогда журналистам, что беспорядки координировались в Telegram-канале «Утро Дагестан» (был заблокирован администрацией Telegram на следующий день после событий), который администрируется «предателями и бандеровцами» с территории Украины. Тогда же о недоступности Telegram сообщали пользователи из Дагестана, Чечни, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского края.