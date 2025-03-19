Экс-премьер Запорожья Ирина Гехт поехала руководить НАО

Речи об объединении двух субъектов не идет, уверяет член собрания депутатов НАО от «Единой России» Матвей Чупров. «Между НАО и областью заключен договор, который ежегодно продлевается. Между регионами нормальные соседские отношения. В соответствии с законодательством [для слияния субъектов] требуется решение населения НАО. Большинство в округе его не поддержит», – сказал он «Ведомостям». Найти аргументы для населения существенно более богатого, чем Архангельская область, чтобы убедить его поддержать объединение, крайне сложно и сейчас в целом другие приоритеты, говорит политолог Алексей Макаркин. С ним согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Но уверенности в том, что таких попыток не будет, все-таки нет. Экономически это один из самых успешных округов благодаря нефтедобыче, поэтому там трудно что-то сильно испортить в части экономики, если только не будет резкого ухудшения нефтяной конъюнктуры», – отметил он.