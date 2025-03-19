Экс-премьер Запорожья Ирина Гехт поехала руководить НАО

Экс-премьер Запорожья Ирина Гехт поехала руководить НАОРегион известен своим протестным голосованием и нежеланием слиться с Архангельской областью
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный 17 марта опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором объявил о досрочной отставке. По словам чиновника, теперь его ждет новая работа (какая, он не уточнил). В 2025 г. истекал его первый губернаторский срок. Бездудный был назначен врио губернатора нефтяного региона 2 апреля 2020 г. (до этого он год был вице-губернатором субъекта), а 13 сентября того же года собрание депутатов НАО по представлению президента Владимира Путина избрало его главой региона на пять лет.
13 марта «Ведомости» писали, что глава НАО в числе тех, по ком еще не принято решение о продлении полномочий. Один из источников «Ведомостей» замечал, что к Бездудному ранее были вопросы, но они были сняты.
Днем 18 марта «Ведомости» сообщили, что врио губернатора НАО может быть назначена бывший сенатор 55-летняя Ирина Гехт, чьим последним на данный момент местом работы является пост премьер-министра Запорожской области. Для региона она варяг (варягами были Бездудный и его предшественник Александр Цыбульский, ныне глава Архангельской области). Гехт покинула пост председателя правительства Запорожской области в январе 2025 г., проработав на нем чуть более полугода. Причиной ее отставки собеседник «Ведомостей» называл то, что губернатор Евгений Балицкий «ни с кем не может ужиться» (пост премьера в итоге был упразднен в структуре регионального правительства).
Вечером 18 марта Гехт на встрече с Путиным рассказала, что у нее «приоритетом всегда была социальная политика»: «Хотелось бы продолжать в этом направлении, улучшать, вносить какие-то изменения, новации с учетом сейчас тех посылов, которые от вас идут в части реабилитации, поддержки участников СВО». «На Север поедете?» – поинтересовался президент. Она согласилась: «Поеду».
«Регионы-матрешки»
Пять лет назад (13 мая 2020 г.) Бездудный и на тот момент врио губернатора Архангельской области Цыбульский подписали меморандум о намерении создать единый субъект из «региона-матрешки». Предполагалось, что в том же году в Архангельской области и НАО состоится референдум об объединении, но эта инициатива вызвала резкое неприятие в Нарьян-Маре (НАО в статусе самостоятельного региона является частью области). На этом фоне в России проходило голосование по поправкам в Конституцию, и НАО в итоге стал единственным регионом, большинство жителей которого (54,57%) их не поддержали. Вскоре Бездудный заявил, что вопрос с объединением закрыт и больше не обсуждается.
Смена губернатора НАО всегда порождает дискуссии по поводу его слияния с Архангельской областью, говорит политолог Ростислав Туровский. Это может вызвать новую волну недовольства, в которой вряд ли заинтересован Цыбульский на своих выборах (ему предстоит переизбрание на второй срок, 11 марта Путин пожелал губернатору успехов).
Речи об объединении двух субъектов не идет, уверяет член собрания депутатов НАО от «Единой России» Матвей Чупров. «Между НАО и областью заключен договор, который ежегодно продлевается. Между регионами нормальные соседские отношения. В соответствии с законодательством [для слияния субъектов] требуется решение населения НАО. Большинство в округе его не поддержит», – сказал он «Ведомостям». Найти аргументы для населения существенно более богатого, чем Архангельская область, чтобы убедить его поддержать объединение, крайне сложно и сейчас в целом другие приоритеты, говорит политолог Алексей Макаркин. С ним согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Но уверенности в том, что таких попыток не будет, все-таки нет. Экономически это один из самых успешных округов благодаря нефтедобыче, поэтому там трудно что-то сильно испортить в части экономики, если только не будет резкого ухудшения нефтяной конъюнктуры», – отметил он.
Если в НАО состоится назначение Гехт, о котором написали «Ведомости», то это вполне прямой сигнал о том, что возможность объединения в моменте точно не рассматривается, считает заместитель гендиректора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. «Вторая женщина-губернатор с бэкграундом работы руководителя правительства Запорожской области – абсолютно позитивная история, которая скорее привлечет в НАО дополнительную поддержку хотя бы в горизонте ближайших пяти лет», – добавил он.