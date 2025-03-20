Гордума Череповца выберет мэра из пяти кандидатов

Гордума Череповца выберет мэра из пяти кандидатовСреди них два вице-мэра, один из которых является выходцем с «Северстали»
Конкурсная комиссия для определения кандидатов на должность мэра Череповца единогласно приняла решение о направлении в городскую думу пяти кандидатур, чтобы депутаты утвердили одну из них. На пост мэра претендуют первый вице-мэр Артем Дмитриев (исполняет обязанности мэра после отставки Вадима Германова), заммэра Роман Маслов, военнослужащий Илья Шубин, директор ТСЖ ЦК Юрий Гурьев и директор УК «Эпицентр» Алексей Цорн. Это ровно половина от числа тех, кто подал заявки в конкурсную комиссию. Четверых не допустили к участию в конкурсе из-за несоответствия квалификационным требованиям или нехватки документов. Еще один претендент – вице-мэр Антон Акулинин не прошел на следующий этап.
Заседание Череповецкой городской думы, на котором будет избран новый мэр города, пройдет 25 марта. В соответствии с уставом Череповца мэр города назначается городской думой тайным голосованием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий думы, но не менее чем на два года. Для победы кандидату нужно набрать большинство голосов от установленной численности депутатов. Череповецкая городская дума полностью состоит из депутатов от «Единой России».
Осенью 2024 г., вскоре после победы на губернаторских выборах Георгия Филимонова, представительный орган покинуло девять депутатов, включая главу города Маргариту Гусеву (по уставу главой Череповца является спикер гордумы). Большинство из них были выходцами с «Северстали», которую публично критикует Филимонов. На дополнительных выборах в гордуму 2 февраля «Единая Россия» получила девять из девяти мандатов, и тем самым правомочность представительного органа была восстановлена (до выборов в нем оставалось 17 депутатов – менее двух третей от списочного состава в 26 человек).
Дмитриев, назначенный и. о. мэра Череповца 22 февраля, как и его предшественник Германов, является выходцем с «Северстали». Он пришел в 2019 г. на должность вице-мэра по городскому хозяйству, первым заммэра был назначен 1 ноября 2024 г. До муниципальной службы Дмитриев работал электромонтером, мастером, начальником участка, цеха на производстве Череповецкого металлургического комбината. Последняя должность в компании – начальник цеха специализированных систем дирекции по ремонтам дивизиона «Северсталь российская сталь».
Маслов, второй вице-мэр, участвующий в конкурсе на должность мэра Череповца, был назначен на свой пост 25 февраля. До этого он возглавлял администрацию Череповецкого района. Политолог Ростислав Туровский считает, что именно на Маслова будет сделана ставка региональной администрации, «что позволит удачно объяснить и подчеркнуть обновление власти за счет молодых политиков». «А вот дальше на нового мэра ляжет непростая задача по достижению договоренностей с компанией в части наполнения бюджета и реализации социальных проектов. Губернатору может быть удобно снять с себя часть этой ответственности, так что будущему мэру придется нелегко между двух огней», – сказал эксперт.
«Ведомости» направили запрос в правительство Вологодской области. Источник «Ведомостей», близкий к нему, отметил, что сейчас сложно однозначно высказать поддержку какой-то конкретной персоне. «Губернатор поддержит того, кого выберут депутаты», – резюмировал собеседник. Пять кандидатов на пост мэра Череповца, которых в целом можно маркировать как лояльных губернатору, – это важный фактор прогнозируемой устойчивости единой системы публичной власти в Вологодской области, говорит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее мнению, между губернатором и мэром должна быть выстроена конструктивная коммуникация – это способствует более комплексному решению проблем жителей.
Германов ушел в отставку с поста мэра Череповца 21 февраля. Он был последним заметным выходцем с «Северстали» (до 2019 г. чиновник работал гендиректором компании «Северсталь российская сталь») во власти в Вологодской области. Филимонов заявлял, что это «плановое» решение, «связанное с необходимостью централизации власти в регионе и повышения эффективности управления Вологодской областью во всех без исключения муниципалитетах». Впоследствии он предложил Германову «представлять регион в Госдуме и пойти на выборы в 2026 г.». Экс-мэр на это предложение пока не ответил.