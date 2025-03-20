Гордума Череповца выберет мэра из пяти кандидатов

Маслов, второй вице-мэр, участвующий в конкурсе на должность мэра Череповца, был назначен на свой пост 25 февраля. До этого он возглавлял администрацию Череповецкого района. Политолог Ростислав Туровский считает, что именно на Маслова будет сделана ставка региональной администрации, «что позволит удачно объяснить и подчеркнуть обновление власти за счет молодых политиков». «А вот дальше на нового мэра ляжет непростая задача по достижению договоренностей с компанией в части наполнения бюджета и реализации социальных проектов. Губернатору может быть удобно снять с себя часть этой ответственности, так что будущему мэру придется нелегко между двух огней», – сказал эксперт.