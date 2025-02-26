Приезжающим рожать на Вологодчину женщинам будут платить 50 000 рублей

Приезжающим рожать на Вологодчину женщинам будут платить 50 000 рублейУсловие получения денег – местом рождения ребенка должна быть указана Вологодская область
Женщины, которые приедут в Вологодскую область для того, чтобы родить ребенка, смогут получить за это 50 000 руб. Об этом 25 февраля сообщил губернатор региона Георгий Филимонов во время встречи с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения. Для получения выплаты есть условие – местом рождения ребенка должна быть указана Вологодская область, пояснил глава субъекта. По его словам, акушерский туризм сможет «создать благоприятные условия для выхода из депопуляции Вологодчины».
В феврале на сайте правительства Вологодской области был опубликован соответствующий проект постановления. Он предполагает единовременную выплату женщинам, которые не живут на территории региона, но родили ребенка на Вологодчине с 1 мая 2025 г. по 30 апреля 2026 г. В случае если женщина одновременно родит двоих, троих и более детей, выплата будет полагаться за каждого ребенка.
Озвученная мера – это стимулирование родильного туризма, заявил «Ведомостям» демограф Алексей Ракша. По его словам, женщины вряд ли будут массово приезжать в Вологду или Череповец рожать детей, поскольку 50 000 руб. не слишком высокая сумма для этого. Вместе с тем он предположил, что Вологодская область сможет набрать 1–2% прироста к показателю рождаемости. «Если мы вдруг увидим рост рождаемости, но не увидим рост средней очередности рождения, мы поймем, что это временная флуктуация», – сказал он.
Похожие стимулирующие выплаты были и в других регионах. В Москве женщины получают в роддомах подарочные наборы предметов и средств для ухода за новорожденными детьми, эквивалентные 30 000 руб. С 19 февраля 2020 г. постановлением столичного правительства это правило было распространено не только на местных жительниц, но и на иногородних. При условии что госрегистрация рождения ребенка произошла в Москве, родители получали разовую компенсационную выплату в размере 20 000 руб. на покупку вещей и средств для новорожденного. Помимо этого депздравом запущен проект «Роды в Москве», где описываются преимущества родоразрешения в столице и оказывается помощь в подборке медучреждения по ОМС.
Вологодская демография
По предварительным данным Вологдастата, в 2024 г. в регионе родилось 8230 человек (-7% к 2023 г.), умерло 16 163 (+4%). Таким образом, естественная убыль населения за прошлый год составила 7933 человека против убыли в 6641 человек в 2023 г. Суммарный коэффициент рождаемости, по данным статведомства, в 2020 г. составил 1,53, в 2021 г. – 1,52, в 2022 г. – 1,41, в 2023 г. – 1,39. Данный показатель демонстрирует, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты.
По предварительным данным, численность населения Вологодской области на 1 января 2025 г. составила 1 114 639 человек. На 1 января 2024 г. в регионе жили 1 121 300 человек, на 1 января 2023 г. – 1 128 800 человек.
В ноябре 2024 г. коэффициент рождаемости вошел в обновленный перечень для оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов субъектов страны (KPI). В декабре «Ведомости» писали, что эффективность региональных властей будет рассчитываться на основе автоматизированных данных о рождаемости в каждом субъекте. Обновленная методика расчета показателей в первую очередь направлена на совершенствование системы оценки эффективности глав субъектов России, ее цель – мотивирование губернаторов на достижение национальных целей, говорил «Ведомостям» представитель Минэка.
В 2024 г. ряд регионов приняли административную ответственность за склонение к абортам, среди них – Вологодская, Пензенская, Смоленская, Курганская, Орловская области и др. Ограничения вводятся как часть масштабной кампании по повышению рождаемости. Филимонов также заявил о выплате врачам за работу с женщинами по сохранению беременности: 5000 руб. «за каждую сохраненную жизнь» и 25 000 руб. – при рождении ребенка.
Улучшать демографию вологодский губернатор решил и за счет ограничений на продажу алкоголя. С 1 марта купить спиртное по будням можно будет с 12.00 до 14.00. В выходные и праздничные дни режим торговли не изменится.
Свою инициативу Филимонов объяснял тем, что «Вологодчина и Русский Север вымирают». По его словам, 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связан с алкоголем. А за год заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%, утверждал в октябре 2024 г. губернатор, не приводя абсолютных цифр.