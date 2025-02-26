Приезжающим рожать на Вологодчину женщинам будут платить 50 000 рублей

Вологодская демография

По предварительным данным Вологдастата, в 2024 г. в регионе родилось 8230 человек (-7% к 2023 г.), умерло 16 163 (+4%). Таким образом, естественная убыль населения за прошлый год составила 7933 человека против убыли в 6641 человек в 2023 г. Суммарный коэффициент рождаемости, по данным статведомства, в 2020 г. составил 1,53, в 2021 г. – 1,52, в 2022 г. – 1,41, в 2023 г. – 1,39. Данный показатель демонстрирует, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты.

По предварительным данным, численность населения Вологодской области на 1 января 2025 г. составила 1 114 639 человек. На 1 января 2024 г. в регионе жили 1 121 300 человек, на 1 января 2023 г. – 1 128 800 человек.