Критиковавшего сухой закон череповецкого единоросса исключили из партии

Жестянников предлагал лишить Канаева партбилета 24 декабря 2024 г., «потому что смотреть и терпеть, как такие люди позорят честь партии, дальше нельзя» (цитата из Telegram-канала спикера заксобрания Вологодской области). Претензии сводились в том числе к тому, что Канаев на заседании фракции ЕР в заксобрании высказал «поверхностные аргументы против принятого закона об ограничении продажи алкоголя». «Вместо того чтобы ранее в диалоге обсудить свое видение [ситуации на рынке алкоголя] в ходе публичных слушаний, многочисленных встреч с бизнес-сообществом, на заседаниях комитета (приглашали), фракции и сессии, Алексей Канаев постфактум начал дестабилизировать ситуацию и ловить на этом хайп сначала в соцсетях, а сегодня (24 декабря 2024 г. – «Ведомости») устроил настоящий балаган на президиуме», – писал спикер регионального парламента.