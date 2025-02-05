Критиковавшего сухой закон череповецкого единоросса исключили из партии

Критиковавшего сухой закон череповецкого единоросса исключили из партииДепутат Госдумы Алексей Канаев намерен обжаловать решение вологодского политсовета
Вологодский региональный политсовет «Единой России» (ЕР) реализовал озвученное еще в конце 2024 г. предложение председателя областного заксобрания Сергея Жестянникова об исключении из партийных рядов депутата Госдумы Алексея Канаева, критиковавшего введенный по инициативе губернатора Георгия Филимонова сухой закон. Решение было принято единогласно. «У однопартийцев накопилось слишком много вопросов к коллеге, который утратил связь с родной землей и своими избирателями», – написал Жестянников в своем Telegram-канале.
Ранее Канаеву уже выносили партийное взыскание, сказал «Ведомостям» источник в федеральном руководстве партии. «Формулировка решения – именно за несоблюдение партийной дисциплины и неисполнение решений руководящих партийных органов», – уточнил он. «Ведомости» направили запрос в вологодское региональное отделение ЕР.
Президиум регионального политического совета вправе принять решение об исключении члена, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы федеральной ЕР. «Член партии, не согласный с принятым решением, вправе обжаловать его в вышестоящем партийном органе», – уточнил собеседник.
Жестянников предлагал лишить Канаева партбилета 24 декабря 2024 г., «потому что смотреть и терпеть, как такие люди позорят честь партии, дальше нельзя» (цитата из Telegram-канала спикера заксобрания Вологодской области). Претензии сводились в том числе к тому, что Канаев на заседании фракции ЕР в заксобрании высказал «поверхностные аргументы против принятого закона об ограничении продажи алкоголя». «Вместо того чтобы ранее в диалоге обсудить свое видение [ситуации на рынке алкоголя] в ходе публичных слушаний, многочисленных встреч с бизнес-сообществом, на заседаниях комитета (приглашали), фракции и сессии, Алексей Канаев постфактум начал дестабилизировать ситуацию и ловить на этом хайп сначала в соцсетях, а сегодня (24 декабря 2024 г. – «Ведомости») устроил настоящий балаган на президиуме», – писал спикер регионального парламента.
Канаев повторил «Ведомостям» ранее неоднократно озвученные им аргументы против сухого закона: «Можем прогнозировать взрывной рост появления «наливаек», риск появления контрафактной продукции, а также появления «альтернативных» поставок алкоголя». Он заявил, что оспорит решение об исключении из партии. Решения политсовета Канаев пока не получил, так как, по его словам, работает в Чагоде. «Вне зависимости от итогов рассмотрения вопроса о партийности депутатскую деятельность продолжаю в полном объеме. Будут и приемы, и встречи, и живое общение. Все, как и раньше. Напомню, срок моих депутатских полномочий заканчивается в 2026 г. после избрания нового состава Госдумы», – написал он на своей странице в VK.
Для тех, кто знаком с обстоятельствами, очевидно, что к исключению Канаева из партии «давно шло», говорит собеседник в федеральном руководстве ЕР. «К сожалению, ситуация осложнялась практически открытым противостоянием депутата с руководством региона и секретарем местной партийной организации», – сказал источник. Стоит отметить, что Канаев до избрания в Думу в 2016 г., будучи вице-спикером заксобрания, возглавлял реготделение ЕР.
Вологодское региональное отделение ЕР возглавляет Филимонов. Закон об ограничении продажи алкоголя двумя часами в будние дни (с 12.00 до 14.00), принятый заксобранием по его инициативе, вступит в силу 1 марта. 24 января «Ведомости» писали, что магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» начали закрываться в регионе.
Исключение Канаева из ЕР является продолжением конфликта Филимонова со старой региональной элитой, которая завязана на «Северстали» и ее партнерах, говорит политолог Александр Кынев. «Это объективный экономический фундамент региона. Взять и отменить всю элиту нельзя, это безумие просто», – сказал эксперт «Ведомостям». Пока губернатор владеет инициативой и считает, что возникающими из этого элитными и репутационными рисками можно пренебречь, заметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Иногда такой подход оправдывает себя, но гарантий этого нет», – отметил он.