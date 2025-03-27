Почему политические опросы в США ошибаются

Почему политические опросы в США ошибаютсяТрадиционные методы потеряли точность, считают эксперты
Традиционные методы прогнозирования выборов президента США в условиях современной социально-политической поляризации и меняющейся демографической структуры общества теряют точность и уступают комплексным подходам, а самыми успешными оказались регрессионные модели, учитывающие экономические и социальные показатели, а также рынки прогнозов. К такому выводу пришла экспертная группа в новом исследовании «Дубравский консалтинга» (ДК), с которым ознакомились «Ведомости».
В исследовании было выделено несколько ключевых моментов. Во-первых, в США кризис традиционной индустрии социологических опросов. С 2016 г. обозреватели и эксперты настороженно относятся к их результатам. Тогда подавляющее большинство таких исследований отдавали предпочтение на президентских выборах бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. По данным агрегатора опросов Real Clear Politics (RCP), в день выборов, 8 ноября, она опережала Дональда Трампа в среднем на 3,2 п. п.: 46,6% против 43,6%. Но в итоге выборы все равно выиграл отстающий по всем показателям Трамп. Победа Клинтон в прямом голосовании не имела особого значения, так как в США победителем считается кандидат, набравший от 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп тогда получил 306 против 232 у Клинтон. На выборах 2020 г. ситуация практически повторилась. Экс-президент Джо Байден тогда выиграл выборы, на что и указывало большинство опросов, но его отрыв от Трампа был меньше, чем предсказывалось. Согласно данным RCP за день до выборов, Байден опережал Трампа на 7,2 п. п.: 51,2% против 44%. Но итоговый разрыв в пользу Байдена составил 4,5%.
Провалились не только профессиональные методики, но и проверенные временем модели отдельных экспертов. Например, не раз правильно предсказывавший исход президентских выборов и предрекавший в том числе победу Трампа в 2016 г., профессор Аллан Лихтман в 2024 г. тоже ошибся.
Одна из причин, выделенная экспертами ДК, – нехватка переменных при проведении исследований и опросов, что занижает качество прогнозов. Например, социологические службы не отвечают на главный вопрос – кто же все-таки проголосует. Во-первых, анализ многих опросов, например The New York Times, показывает отсутствие необходимого критерия – ясности, кто придет на избирательные участки. Во-вторых, модели, основанные на экономических показателях (ВВП, безработица, инфляция) и социальных факторах (преступность, рейтинг одобрения действующего президента), оказались наиболее надежными. Регрессионная модель всенародного голосования отразила победу Трампа как переплетение экономических, политических и социальных факторов в истории страны с 1980-х гг. Точность модели удивляла на протяжении всей гонки: в ночь выборов, когда весь мир узнал, кто станет президентом, погрешность между регрессией и реальными цифрами составляла меньше 0,5%. Интересно и то, что такие модели предугадали победу Трампа не только на общенациональном уровне, но и на уровне колеблющихся штатов. В-третьих, исследование выявило заметный рост поддержки Трампа среди испаноязычных избирателей и людей с высшим образованием, что стало неожиданным фактором успеха. Например, если в 2020 г. за Трампа проголосовало 32% латиноамериканцев, то в 2024 г., по предварительным данным, их было 45%. Латиноамериканцы особенно важны в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Джорджия и Невада. Вместе эти колеблющиеся штаты давали 33 голоса выборщиков из 93 в целом по колеблющимся штатам и из 270, необходимых для победы в целом. Помимо вышеперечисленных пунктов команда ДК описала особенности рынка политического прогнозирования и уделила внимание некоторым авторским методикам предсказания результатов президентских выборов в США.
Качество американской традиционной социологии снижается по двум причинам: из-за идеологизированности отдельных центров и общего уровня политической поляризации в США, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По словам эксперта, эти факторы взаимосвязаны и именно поэтому даже политическая предвзятость из «надстройки» над реальностью превратилась в норму. «Это касается не только опросов и экспертной среды в США. По всему миру идеологическая тенденциозность проявляется все рельефнее, в том числе в научной среде, что снижает качество работ и исследований», – сказал Сокольщик. Эксперт полагает, что на нынешнем этапе развития политической системы США полномасштабный внутренней кризис пока не наступил, но негативные тенденции в политической сфере усиливаются, ярким примером может служить штурм Капитолия в январе 2021 г. сторонниками Трампа.
Проблема не только в том, что опросы недооценили Трампа, а в том, что переоценили сначала Байдена, а затем и Харрис, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. «Шансы Трампа в этот раз оценивали сравнительно объективно, но, как только к гонке подключилась Харрис, ее попытались вытянуть в лидеры», — сказал американист. Он также согласился, что и политическая ангажированность некоторых исследовательских центров сыграла роль.