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КПРФ приготовила «подарок» к 155-летию со дня рождения Ленина и 80-летию Победы

Коммунисты провели пленум и начали подготовку к последнему отчетному съеду перед выборами
Юлия Малева
Александр Тихонов
Геннадий Зюганов ведет партийцев к отчетно-выборному съезду и выборам в Госдуму
Геннадий Зюганов ведет партийцев к отчетно-выборному съезду и выборам в Госдуму / Алексей Орлов / Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК анонсировал второй международный антифашистский форум, который пройдет 22 апреля в Москве и станет «подарком к 155-летию со дня рождения Ленина и 80-летию Победы» в Великой Отечественной войне. Первый международный антифашистский форум прошел 18–23 апреля 2023 г. в Минске.

Также на пленуме обсуждали «народный референдум» – кампания по сбору подписей в поддержку инициатив КПРФ началась 1 февраля 2025 г. Зюганов заявил, что она станет проверкой «боеспособности» региональных отделений КПРФ перед выборами в Госдуму 2026 г. Вопросы касаются поддержки инициатив коммунистов о контроле за ценами, о национализации объектов ЖКХ, об отмене пенсионной реформы и проч.

Лидер КПРФ призвал коммунистов включиться в работу «со всей ответственностью, искренностью и азартом». Как сказал позже журналистам первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в рамках этой кампании партия ставит задачу достичь 15 млн голосов: «Еженедельно более 250 000 жителей нашей страны принимают участие в этом референдуме. <...> А это и работа с людьми, и укрепление наших организаций».

Сама идея сбора подписей разумная и верная, но проблема в том, что региональные отделения у КПРФ очень разные и качество их работы также очень разное, говорит политтехнолог Владимир Перевозчиков. Это, поясняет он, скорее всего, прицел к Госдуме – проверяют, будет ли работать актив.

Торжественная часть

Коммунисты на пленуме помянули минутой молчания коммунистов, погибших во время спецоперации. Зюганов вручил памятные медали ЦК КПРФ «80 лет Победы». Награды получили несколько первых секретарей обкомов, 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина и член Центризбиркома (ЦИК) от КПРФ Евгений Колюшин. Поздравляя последнего, лидер коммунистов отметил, что «ЦИК наделили такими правами, которых не имеет ни одна комиссия, ее смысл – обеспечить победу партии власти». «Работать там – это вопрос большого мужества и стойкости. Ни разу [Колюшин] не дрогнул», – похвалил его Зюганов.

Но агитация КПРФ, подобная «народному референдуму», редко видна обычному избирателю, так как у компартии «другой метод», говорит политолог Александр Кынев. «Они работают не по всем подряд, а по партактиву. И это их главная проблема: хождение по кругу», – сказал он «Ведомостям». Перевозчиков считает, что реализовать этот проект для КПРФ жизненно необходимо, потому что им нужно выживание в следующем году как партии.

Важную роль при организации «народного референдума» играет депутатская вертикаль коммунистов, за которую отвечает координатор фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, указал Зюганов. Сам Коломейцев предложил организовать соревнование среди коммунистов для усиления работы в рамках кампании. «Поменьше пышных фраз, побольше конкретного, будничного дела», – обратился он к участникам пленума.

Учитывая предложения партии, можно считать, что КПРФ «топчется на одном месте», говорит политолог Константин Калачев. «Народный референдум» в форме опроса широкого резонанса не имеет, тему международного антифашистского форума трудно вписать в актуальную народную повестку, считает он. Идея референдума и метод распространения информации о нем – напоминает вчерашнюю повестку, согласился политконсультант Олег Бондаренко.

«КПРФ – партия системная, потому избегает контрпозиционирования», – отметил Калачев. Ее основная проблема связана с тем, что раньше она получала протестные голоса как главная оппозиционная партия, теперь же работает на свое ядро, сказал эксперт.

Впрочем, пленум и предшествовавшее ему закрытое совещание руководителей отделений КПРФ – мероприятие в первую очередь внутрипартийное. На них (в отличие от съездов) важны акценты, которые руководство партии расставляет для аппарата и регионов, в том числе непублично.

В подготовке статьи участвовала Яна Суринская

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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