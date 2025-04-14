КПРФ приготовила «подарок» к 155-летию со дня рождения Ленина и 80-летию Победы

Но агитация КПРФ, подобная «народному референдуму», редко видна обычному избирателю, так как у компартии «другой метод», говорит политолог Александр Кынев. «Они работают не по всем подряд, а по партактиву. И это их главная проблема: хождение по кругу», – сказал он «Ведомостям». Перевозчиков считает, что реализовать этот проект для КПРФ жизненно необходимо, потому что им нужно выживание в следующем году как партии.