КПРФ приготовила «подарок» к 155-летию со дня рождения Ленина и 80-летию Победы

КПРФ приготовила «подарок» к 155-летию со дня рождения Ленина и 80-летию ПобедыКоммунисты провели пленум и начали подготовку к последнему отчетному съеду перед выборами
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК анонсировал второй международный антифашистский форум, который пройдет 22 апреля в Москве и станет «подарком к 155-летию со дня рождения Ленина и 80-летию Победы» в Великой Отечественной войне. Первый международный антифашистский форум прошел 18–23 апреля 2023 г. в Минске.
Также на пленуме обсуждали «народный референдум» – кампания по сбору подписей в поддержку инициатив КПРФ началась 1 февраля 2025 г. Зюганов заявил, что она станет проверкой «боеспособности» региональных отделений КПРФ перед выборами в Госдуму 2026 г. Вопросы касаются поддержки инициатив коммунистов о контроле за ценами, о национализации объектов ЖКХ, об отмене пенсионной реформы и проч.
Лидер КПРФ призвал коммунистов включиться в работу «со всей ответственностью, искренностью и азартом». Как сказал позже журналистам первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в рамках этой кампании партия ставит задачу достичь 15 млн голосов: «Еженедельно более 250 000 жителей нашей страны принимают участие в этом референдуме. <...> А это и работа с людьми, и укрепление наших организаций».
Сама идея сбора подписей разумная и верная, но проблема в том, что региональные отделения у КПРФ очень разные и качество их работы также очень разное, говорит политтехнолог Владимир Перевозчиков. Это, поясняет он, скорее всего, прицел к Госдуме – проверяют, будет ли работать актив.
Торжественная часть
Но агитация КПРФ, подобная «народному референдуму», редко видна обычному избирателю, так как у компартии «другой метод», говорит политолог Александр Кынев. «Они работают не по всем подряд, а по партактиву. И это их главная проблема: хождение по кругу», – сказал он «Ведомостям». Перевозчиков считает, что реализовать этот проект для КПРФ жизненно необходимо, потому что им нужно выживание в следующем году как партии.
Важную роль при организации «народного референдума» играет депутатская вертикаль коммунистов, за которую отвечает координатор фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, указал Зюганов. Сам Коломейцев предложил организовать соревнование среди коммунистов для усиления работы в рамках кампании. «Поменьше пышных фраз, побольше конкретного, будничного дела», – обратился он к участникам пленума.
Учитывая предложения партии, можно считать, что КПРФ «топчется на одном месте», говорит политолог Константин Калачев. «Народный референдум» в форме опроса широкого резонанса не имеет, тему международного антифашистского форума трудно вписать в актуальную народную повестку, считает он. Идея референдума и метод распространения информации о нем – напоминает вчерашнюю повестку, согласился политконсультант Олег Бондаренко.
«КПРФ – партия системная, потому избегает контрпозиционирования», – отметил Калачев. Ее основная проблема связана с тем, что раньше она получала протестные голоса как главная оппозиционная партия, теперь же работает на свое ядро, сказал эксперт.
Впрочем, пленум и предшествовавшее ему закрытое совещание руководителей отделений КПРФ – мероприятие в первую очередь внутрипартийное. На них (в отличие от съездов) важны акценты, которые руководство партии расставляет для аппарата и регионов, в том числе непублично.
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская