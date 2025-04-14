Первые списки кандидатов «Единой России» в Госдуму переданы АП

«Единая Россия» передала в администрацию президента (АП) предварительный список из числа действующих депутатов, которые могут пойти на выборы в Госдуму в 2026 г. В партии подготовили список по принципу «да/нет», говорят три близких к АП источника «Ведомостей». «Да» – это те депутаты из нынешнего созыва Госдумы, которые обязательно должны быть среди кандидатов и переизбраться в новый, IX созыв, поясняет один из источников. «Нет» – это те парламентарии, которых единороссы вряд ли включат в списки на думские выборы. Другой источник говорит, что единороссы действительно составили список тех, кого бы они хотели видеть в Госдуме нового созыва, а кого нет. Третья категория – это те, кто «под вопросом».