Первые списки кандидатов «Единой России» в Госдуму переданы АП

Первые списки кандидатов «Единой России» в Госдуму переданы АПЭто те, кого партия власти точно хотела бы и не хотела бы видеть в девятом созыве
«Единая Россия» передала в администрацию президента (АП) предварительный список из числа действующих депутатов, которые могут пойти на выборы в Госдуму в 2026 г. В партии подготовили список по принципу «да/нет», говорят три близких к АП источника «Ведомостей». «Да» – это те депутаты из нынешнего созыва Госдумы, которые обязательно должны быть среди кандидатов и переизбраться в новый, IX созыв, поясняет один из источников. «Нет» – это те парламентарии, которых единороссы вряд ли включат в списки на думские выборы. Другой источник говорит, что единороссы действительно составили список тех, кого бы они хотели видеть в Госдуме нового созыва, а кого нет. Третья категория – это те, кто «под вопросом».
Единороссы действительно сдали в АП списки желательных и нежелательных кандидатов в депутаты из числа действующих парламентариев, подтверждает еще один источник «Ведомостей», близкий к Старой площади. В целом он называет это «подготовительной работой», отмечая, что настоящие согласования начнутся позже. Один из собеседников подчеркивает, что сейчас идут первые прикидки, списки будут меняться вплоть до предвыборного съезда партии в 2026 г., в том числе с учетом новых факторов, таких как появление в них участников спецоперации.
Пока, говорит другой собеседник «Ведомостей», «раскрашенные негативно» депутаты выглядят ожидаемо. К примеру, «красными» оказываются для региональных администраций те, кто в плохих отношениях с губернаторами, а для партии – те, кто близки к другим группам влияния. Главы регионов со своей стороны уже подавали списки возможных кандидатов, писали «Ведомости» со ссылкой на источники 17 января 2025 г.
В «Единой России» запустили предвыборный мониторинг действующих депутатов, говорит еще один собеседник, близкий к АП: «Единороссы сейчас анализируют, кто из депутатов имеет высокую медийность, поддержку в регионах, рейтинги». В случае списка «да/нет» нужно учитывать, что кто-то из депутатов нужен региону, а кто-то партии и эти люди не всегда совпадают, говорит он: «Но пока единороссы выделили тех, кто точно нужен в Госдуме следующего созыва, а кто точно на выборы не пойдет – в силу возраста, болезни и по другим причинам».
Прошлый секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о подготовке к думским выборам почти за два года до голосования, в ноябре 2019 г. Он говорил, что цель партии – получение конституционного большинства. А более чем за год до выборов (прошли в декабре 2021 г.) единороссы стали оценивать «избираемость» действующих депутатов. Ключевые критерии попадания в списки, пусть даже предварительные, – это отсутствие противопоказаний, наличие лоббирующих кандидата групп, его мотивация, позиция региона и иногда ресурсов для кампании, перечисляет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Но это на старте. Чем ближе к выборам, тем более спонтанными могут оказаться критерии».
«Рассчитать распределение проходных мест в списке партии на выборах можно лишь приблизительно, поэтому часть кандидатов, включая нынешних депутатов, получат полупроходные места, – рассуждает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. – Им надо будет постараться обеспечить наилучший результат на территории, чтобы пройти. В этой игре чаще всего есть опытные и статусные депутаты, которые получают гарантированные проходные места. Это могут быть представители думского руководства, важные спонсоры или их представители. Наверняка часть проходных мест получат участники спецоперации». В случае одномандатных округов будет учитываться популярность кандидата и его активность.
Ранний запуск консультаций означает, что депутаты обеспокоены своим будущим и стремятся его обеспечить, полагает Туровский. «Считать нынешние списки окончательными будет большим преувеличением», – резюмирует он.
В целом все парламентские партии сейчас уже составляют первые возможные списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 г. Некоторые из этих списков уже были переданы в администрацию, говорят два собеседника, близких к АП.