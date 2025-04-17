В исполкоме «Единой России» продолжаются кадровые изменения

Для ЦИК «Единой России», как для партийного органа, работающего буквально денно и нощно, всегда важны профессионализм и сплоченность команды, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «При каждом новом секретаре генсовета это означает заметные кадровые перестановки. Но это никогда не означает тотальную чистку, поэтому профессиональные аппаратчики могут работать там и достаточно долго, – говорит эксперт. – Так было при Турчаке, который продвигал людей из своего окружения, которые впоследствии покинули ЦИК». Якушев старается усилить свои позиции, сказал эксперт, но и сохранить профессионалов в партийном аппарате.