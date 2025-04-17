В исполкоме «Единой России» продолжаются кадровые изменения

В исполкоме «Единой России» продолжаются кадровые измененияВладимир Якушев перестраивает партийный исполком
Новый секретарь «Единой России» Владимир Якушев (работал и. о. с лета 2024 г., утвержден на съезде в декабре 2024 г.) продолжает менять структуру и состав центрального исполкома (ЦИК) партии. На прошлой неделе президиум генсовета назначил на должность замруководителя ЦИК главу партийного управления информации и социальных коммуникаций Ольгу Фролову. Давняя соратница Якушева, с которой он работал в разных должностях с начала 2000-х, теперь отвечает за информационную политику «Единой России», рассказали четыре источника в партии. До июля 2024 г. управлением руководила Анастасия Костикова.
Также ЦИК покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Александр Рябцев, говорят собеседники «Ведомостей». В ЦИКе Рябцев также курировал работу общественных приемных. Сейчас их передали в зону ответственности управления региональной и технологической работы, которое возглавляет замруководителя ЦИКа Андрей Осинников.
Предвестником этих изменений стали перестановки на съезде «Единой России» в декабре 2024 г. Тогда, в частности, с поста замсекретаря генсовета партии и из президиума генсовета ушла вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая в партии курировала комиссию президиума генсовета по работе с обращениями граждан. Количество замов у Якушева в целом было сокращено с пяти до одного (место сохранил Владимир Васильев, лидер думской фракции единороссов).
Изменения также произошли в юридической службе партии, говорят два собеседника. По словам одного из них, партию покинули сразу несколько электоральных юристов, которые сопровождают кандидатов «Единой России» к выборам: «Сейчас остались в основном те, кто занимается уставом партии и сопровождением договоров партии по разной деятельности». Ранее юридическое направление в партии курировал первый замруководителя ЦИКа Максим Жаворонков, который после назначения бывшего секретаря генсовета Андрея Турчака на пост главы Алтая летом 2024 г. переехал в регион и возглавил его аппарат.
Работа с приложениями
Кроме того, партию покинул заместитель руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения ЦИКа Денис Шердяев. Само управление возглавляет депутат Госдумы, первый заместитель руководителя ЦИКа Наталья Орлова, которая много лет отвечает за партийную кассу и не раз была уполномоченным Владимира Путина на выборах.
Также ЦИК покинул куратор цифровых проектов партии, в том числе и электронных праймериз, Вячеслав Сатеев (см. врез). Об этом писал «Коммерсантъ» в январе. Собеседники «Ведомостей» подтверждают эту информацию, отмечая, что сейчас он «передает дела». По словам одного из источников, окончательно Сатеев уйдет в июне, после того как пройдут праймериз нынешнего года, сейчас он дорабатывает в партии на аутсорсе: «Также уходят и сотрудники, работавшие с ним».
Осенью также сменился начальник организационного управления. Вместо Марии Муравской его возглавил Антон Жукович, который в последнее время работал с Якушевым в полпредстве президента в УрФО. Собеседники «Ведомостей» говорят, что в этом управлении после ухода Муравской сменилось большинство сотрудников. Кроме того, на должность замруководителя ЦИКа – руководителем управления по обеспечению деятельности комиссии генсовета был назначен бывший помощник Якушева в УрФО Владимир Петров.
Для ЦИК «Единой России», как для партийного органа, работающего буквально денно и нощно, всегда важны профессионализм и сплоченность команды, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «При каждом новом секретаре генсовета это означает заметные кадровые перестановки. Но это никогда не означает тотальную чистку, поэтому профессиональные аппаратчики могут работать там и достаточно долго, – говорит эксперт. – Так было при Турчаке, который продвигал людей из своего окружения, которые впоследствии покинули ЦИК». Якушев старается усилить свои позиции, сказал эксперт, но и сохранить профессионалов в партийном аппарате.
Приход нового руководителя подразумевает обновление работы исполнительных подразделений – как структурное, так и кадровое, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Так было всегда с приходом нового секретаря генсовета – и когда на этот пост приходил Вячеслав Володин, и Сергей Неверов, а затем Андрей Турчак. Логика любых перемен – это повышение эффективности и нацеленность на актуальные задачи – как текущие, так и стратегические. Должна быть преемственность, и какие-то лучшие практики партийной работы необходимо продолжать и развивать, но нужны и новые подходы, и кадры», – говорит Костин.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Единой России».