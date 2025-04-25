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ФОМ: Путину доверяют 80% россиян

81% респондентов убежден, что глава страны работает на своем посту хорошо
Елена Вострикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю увеличился на 1 п. п. и достиг 80%. К такому выводу пришли аналитики фонда «Общественное мнение» (ФОМ) после проведения опроса жителей страны.

Большинство респондентов (81%) считают, что глава государства работает на своем посту хорошо, в то время как лишь 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 80% участников исследования заявили, что доверяют президенту, тогда как недоверие выразили 10% респондентов.

Работу правительства России положительно оценивают 56% граждан, в то время как 23% считают ее неудовлетворительной. Главу кабмина Михаила Мишустина поддерживают 57% опрошенных, а 10% высказались критически.

В ходе опроса респондентам также предложили представить, что уже в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. По результатам исследования, чуть менее половины участников (46%) проголосовали бы за партию «Единая Россия». По 9% респондентов отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, 3% поддержали бы партию «Новые люди», а 4% – «Справедливую Россию».

Опрос «ФОМнибус» проводился методом интервью по месту жительства респондентов среди 1500 человек старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Согласно данным опроса ВЦИОМа от 25 апреля, уровень доверия россиян президенту составляет 80,2%. Деятельность главы государства одобряют 77% респондентов.

Что касается работы правительства, то ею удовлетворены 53,1% опрошенных. Доверие Мишустину достигло 62,4%.

Респонденты также оценили деятельность лидеров парламентских партий. Согласно результатам, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9% участников опроса, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 28,4%, руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,9%. Доверие к председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву составило 8,1%. Опрос был проведен методом телефонного интервью среди выборки из 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

18 апреля в ходе похожего опроса ВЦИОМа о доверии Путину заявили 79,2% опрошенных россиян. А показатель одобрения работы Путина на посту президента тогда составил 76,2%. Тогда исследование проводилось методом телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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