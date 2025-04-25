ФОМ: Путину доверяют 80% россиян

В ходе опроса респондентам также предложили представить, что уже в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. По результатам исследования, чуть менее половины участников (46%) проголосовали бы за партию «Единая Россия». По 9% респондентов отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, 3% поддержали бы партию «Новые люди», а 4% – «Справедливую Россию».