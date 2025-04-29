Проект Минфина о налоговой донастройке включает поддержку бойцов спецоперации

Проект Минфина о налоговой донастройке включает поддержку бойцов спецоперацииРечь идет о льготах и освобождении контрактников от страховых взносов
Минфин России разработал законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики. В частности, он включает меры донастройки налоговой политики, а также положения, направленные на поддержку участников специальной военной операции.
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ключевые инициативы – в материале «Ведомостей».
Страховые взносы
Выплаты работнику, проходящему военную службу по контракту и участвующему в спецоперации, освобождаются от обложения страховыми взносами. Срок действия контракта при этом значения не имеет. Кроме того, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие специалисты, занимающихся частной практикой, освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать страховые взносы за периоды прохождения военной службы по указанным контрактам независимо от срока их действия.
Имущественные налоги
Для участников спецоперации и членов их семей устанавливается льгота по транспортному и земельному налогу. Предполагается также предоставление налоговых вычетов для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физлиц в объеме, предусмотренном указом президента №63 от 23 января 2024 г.
Налоговое администрирование
В случаях, когда последний день срока уплаты налога является выходным, проект предлагает сделать днем окончания срока предшествующий рабочий. Подразумевается также оптимизация количества уведомлений плательщиков о суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Документ предлагает отменить представления по имущественным налогам, а также в части НДФЛ и страховых взносов относительно периодов, по которым ранее плательщик уже представил такое уведомление.
Сферу применения отсрочек и рассрочек по уплате налогов для людей, занятых сезонными видами деятельности, предлагается расширить. Речь не только о тех, чья работа прекращается из-за природных и климатических условий, но и о людях, деятельность которых сокращается более чем на 50% из-за указанной причины и падения спроса.
Предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита Минфин предлагает увеличить с 5 до 10 лет.
Налог на добавленную стоимость
Российский налогоплательщик будет исчислять НДС при сдаче в аренду иностранцам майнинговой инфраструктуры и при предоставлении вычислительной мощности для майнинга в режиме реального времени.
Кроме того, согласно законопроекту, нулевой НДС будет установлен при продаже руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы. Речь о сделках между налогоплательщиками, добывающими драгоценные металлы, и аффинажными организациями.
НДФЛ
Предлагается освободить от налогообложения доходов в виде компенсации стоимости утраченного имущества виновным лицом. Имеются в виду случаи, предусмотренные законодательством РФ и субъектов страны, решениями органов местного самоуправления.
Полис ОМС, необходимый для пребывания в зарубежных странах на время служебной командировки, предлагается включить в список компенсируемых расходов, связанных со служебной командировкой. Эти расходы освободят от налогообложения.
Подразумевается также, что налоговая льгота на доход от продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий будет применяться не только для семей с детьми до 18 лет, но и для родителей с детьми любого возраста, если суд признал их недееспособными. Добавляется уточнение о соблюдении условия о наличии в семье не менее двух детей, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.
Налог на прибыль организаций
Речь идет также о безналоговых последствиях безвозмездного получения имущества и имущественных прав, результатов работ и услуг, если оно предусмотрено не только законодательством РФ, но и законами субъектов и актами правительства РФ в рамках их полномочий.
До 2030 г. продлевается норма, ограничивающая уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах. Кроме того, предоставляется возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета любым лицом, входящим в одну группу с налогоплательщиком, который сделал капитальные вложения. При этом не имеет значения отрасль, в которой человек осуществляет деятельность.
НДПИ
Проект предполагает предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (кроме окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр в Оленегорском районе Мурманской области для повышения инвестактивности. Мера позволят стимулировать разработку новых проектов с помощью налоговых преференций.
Специальные налоговые режимы
Индивидуальные предприниматели смогут подавать на патент заявление, уточненное в связи с изменением количества физических показателей для перерасчета суммы налога по патенту. Кроме того, проект уточняет переходные положения в части учета в составе расходов налога на прибыль организаций стоимости товаров, купленных и оплаченных не ранее, чем за три года, предшествующих году перехода с единого сельскохозяйственного налога или УСН.
Туристический налог
В документе прописано освобождение от уплаты туристического налога в отношении услуг по временному проживанию. Речь о проживании, включенном в состав услуг по санаторно-курортному лечению на основании путевок. Проект также уточняет полномочия представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по туристическому налогу в зависимости от сезона и типа средств размещения.