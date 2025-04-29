Проект Минфина о налоговой донастройке включает поддержку бойцов спецоперации

Подразумевается также, что налоговая льгота на доход от продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий будет применяться не только для семей с детьми до 18 лет, но и для родителей с детьми любого возраста, если суд признал их недееспособными. Добавляется уточнение о соблюдении условия о наличии в семье не менее двух детей, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.