На губернаторов подписано 13 млн человек, т. е. меньше 12% избирателей

Совокупная аудитория губернаторов в соцсетях к этому году выросла на 10,8% – с 11,7 млн в 2024 г. до 13 млн в 2025 г., что составляет 11,5% от всего населения России с правом избирательного голоса (без учета пересечения аудитории). Лидерами по суммарной аудитории губернаторов остаются Telegram (6,3 млн) и VK (5,9 млн). «Одноклассники» серьезно отстают – 0,76 млн. Об этом говорится в исследовании «Губернаторы покорили соцсети: как изменилась интернет-коммуникация руководителей российских регионов за три года», подготовленном КГ «Полилог». «Ведомости» ознакомились с результатами исследования. Главным результатом 2025 г. «Полилог» называет лидерство Telegram, «который становится не только главной площадкой для политических коммуникаций, но и самой массовой интернет-платформой для губернаторов».