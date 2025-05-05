На губернаторов подписано 13 млн человек, т. е. меньше 12% избирателей

На губернаторов подписано 13 млн человек, т. е. меньше 12% избирателейЭксперты прогнозируют внедрение ИИ в сетевое общение глав регионов с гражданами
Совокупная аудитория губернаторов в соцсетях к этому году выросла на 10,8% – с 11,7 млн в 2024 г. до 13 млн в 2025 г., что составляет 11,5% от всего населения России с правом избирательного голоса (без учета пересечения аудитории). Лидерами по суммарной аудитории губернаторов остаются Telegram (6,3 млн) и VK (5,9 млн). «Одноклассники» серьезно отстают – 0,76 млн. Об этом говорится в исследовании «Губернаторы покорили соцсети: как изменилась интернет-коммуникация руководителей российских регионов за три года», подготовленном КГ «Полилог». «Ведомости» ознакомились с результатами исследования. Главным результатом 2025 г. «Полилог» называет лидерство Telegram, «который становится не только главной площадкой для политических коммуникаций, но и самой массовой интернет-платформой для губернаторов».
Победу мессенджера Павла Дурова эксперты объясняют двумя факторами: появлением новых глав регионов с большой аудиторией – Александра Хинштейна (был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 г.) и Вячеслава Федорищева (избран губернатором Самарской области 8 сентября 2024 г.), а также возможностью передавать канал преемнику, сохранив число подписчиков. В частности, Telegram-каналы в 2024–2025 гг. унаследовали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных (предшественник – ныне глава Минпромторга Антон Алиханов) и врио глав Новгородской и Ростовской областей Александр Дронов и Юрий Слюсарь (предшественники – ныне замглавы Минтранса Андрей Никитин и сенатор Василий Голубев).
Нишу губернаторской коммуникации после блокировки западных платформ заняли Telegram, VK и «Одноклассники». «Дзен», Rutube и TenChat не набрали высокую популярность среди глав регионов. Исследователи наблюдают четкую специализацию между платформами. Основным каналом политической коммуникации, оперативной связи и донесения сигналов до жителей региона является Telegram. В VK губернаторы работают со средней возрастной аудиторией, а в «Одноклассниках» – с более возрастными группами.
Переход губернаторов в Telegram – вынужденный шаг после запрета площадок Meta
Во время информационной турбулентности, а она у нас идет с 2020 г., главный запрос людей — оперативные новости, говорит президент Ассоциации интернет-технологов, заместитель гендиректора «Диалог регионы» Андрей Цепелев. Telegram, по его словам, лучше всего отвечает на этот запрос. При этом очень много жителей в регионах пользуются только «Вконтакте». «Некоторые направления, такие как массовая персонализация, когда каждая целевая аудитория и каждый житель получает индивидуальный видеоролик, возможны только на базе генеративных нейросетей, – отметил Цепелев. – Обычный контент-центр не может сделать 1 млн роликов, а контент-центр с нейросетью — может».
Механизмы ИИ будут постепенно внедряться в сетевую коммуникацию губернаторов с гражданами уже в течение этого года, говорится в исследовании «Полилога». Тренд на использование различных GPT-консультантов и сервисов фиксируется уже сейчас, отмечает политолог Александр Немцев. По его словам, например, есть возможность создания робота, который позволяет вести страницы публичных людей без их участия. «Совершенно точно это можно применять для поздравлений с государственными и региональными праздниками – больше не нужно ломать голову над текстом», – сказал он «Ведомостям».
При этом к трендам 2025 г. «Полилог» относит персонализацию контента, переход к неформальной подаче информации, рост популярности сторис, видео- и голосовых сообщений. «Точками роста являются геймификация коммуникации (например, в виде интерактивных опросов), более глубокая интеграция с региональными инфлюенсерами и развитие «сериального» подхода к контенту с регулярными рубриками», – считает медиаконсультант Мария Снегова. Коммуникация не должна быть просто потоком внешнего воздействия на аудиторию, говорит заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов: «Жителей необходимо вовлекать в реализацию общественных и экономических проектов, в том числе для того, чтобы формировать чувство сопричастности».