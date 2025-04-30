Региональные администрации практически полностью ушли из YouTube

Региональные администрации практически полностью ушли из YouTubeОбновляют каналы в «замедленном» видеохостинге редкие федеральные органы
Субъекты РФ практически прекратили работать с YouTube спустя девять месяцев после начала замедления работы видеохостинга в России, выяснили «Ведомости». На главных страницах сайтов лишь пяти субъектов Федерации (Башкирия, Пермский и Хабаровский край, Псковская и Тюменская области) осталась кнопка YouTube в перечне соцсетей, но каналы даже этих регионов обновлялись в последний раз в лучшем случае несколько месяцев назад. В частности, 27 января 2025 г. в YouTube-канале правительства Башкирии транслировалось оперативное совещание главы республики Радия Хабирова с руководителями министерств и ведомств, которое посмотрели 656 человек (у канала 17 200 подписчиков). YouTube-канал Тюменской области обновлялся семь месяцев назад, Пермского и Хабаровского края – год назад, Псковской области – два года назад.
При этом часть федеральных органов власти продолжают регулярно обновлять YouTube-каналы после замедления сервиса. К примеру, Кремль (324 000 подписчиков) возобновил публикации в этом видеохостинге в сентябре 2024 г., спустя два месяца после того, как YouTube стал фактически недоступен в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это тем, что в Кремле задействуют «все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента». Обновляются также YouTube-аккаунты правительства России (46 000 подписчиков), Верховного суда (11 700 подписчиков) и Следственного комитета (СКР; 487 000 подписчиков). «Ведомости» направили запросы в высшие органы исполнительной и судебной власти, а также в СКР. На главной странице сайта Генпрокуратуры есть иконка YouTube (13 000 подписчиков), но канал надзорного ведомства в последний раз обновлялся два года назад.
YouTube-каналы обеих палат Федерального собрания были заблокированы компанией Google (владеет видеохостингом) еще в 2022 г. В канале Совета Федерации (СФ) было более 200 000 подписчиков, Госдумы – 145 000 подписчиков, они транслировали пленарные заседания, размещали комментарии депутатов и сенаторов и другой контент. Заседания СФ и Думы теперь транслируются в других сервисах (VK, Rutube, Telegram), а также на сайтах палат.
Чисто технически YouTube не запрещали, а представление о том, что это хорошая платформа, довольно устойчиво – независимо от перетока пользователей на альтернативные платформы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Каждый действует на свое усмотрение», – сказал он «Ведомостям». До сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось, считает политолог Константин Калачев. «Власти нужно исходить из своих интересов, а не из разборок хозяйствующих субъектов и их кураторов на рынке видеоплатформ», – заявил эксперт.
Замедление YouTube в России началось в июле 2024 г. О масштабных проблемах в работе сервиса начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Официально Google не объявлял о своем уходе из России. Но еще в феврале 2022 г. компания приостановила монетизацию каналов российских блогеров на YouТube. В марте того же года Google начал вывозить сотрудников московского офиса, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.
«Объемы контента [на российских сервисах] отличаются колоссально, и если мы попробуем перенести хотя бы часть интересующего нашу страну контента на Rutube, то он не справится физически. Должно пройти время и должны быть выделены деньги, для того чтобы довести наш сервис до уровня YouTube», – сказал директор EvApps Альфред Столяров «Ведомостям».