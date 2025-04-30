Региональные администрации практически полностью ушли из YouTube

При этом часть федеральных органов власти продолжают регулярно обновлять YouTube-каналы после замедления сервиса. К примеру, Кремль (324 000 подписчиков) возобновил публикации в этом видеохостинге в сентябре 2024 г., спустя два месяца после того, как YouTube стал фактически недоступен в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это тем, что в Кремле задействуют «все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента». Обновляются также YouTube-аккаунты правительства России (46 000 подписчиков), Верховного суда (11 700 подписчиков) и Следственного комитета (СКР; 487 000 подписчиков). «Ведомости» направили запросы в высшие органы исполнительной и судебной власти, а также в СКР. На главной странице сайта Генпрокуратуры есть иконка YouTube (13 000 подписчиков), но канал надзорного ведомства в последний раз обновлялся два года назад.