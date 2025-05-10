«От тайги до британских морей Красная армия всех сильней!»Президент России и генсек ЦК Компартии Вьетнама договорились о сотрудничества в сфере обороны и военной техники
Генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам приехал в Москву с официальным визитом для участия в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а 10 мая в Кремле у него состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Это ответный визит – президент России был во Вьетнаме 19–20 июня 2024 г.
Путин поблагодарил То Лама за приезд и за то, что военный расчет Вьетнама принял участие в параде Победы в Москве. Дружба между двумя странами уходит своими корнями не только в период борьбы Вьетнама за независимость, но и в Великую Отечественную войну, когда вьетнамские воины-интернационалисты принимали участие в битве за Москву, сказал президент.
То Лам поздравил Путина и народ России с успешным проведением торжеств к 80-летию Победы: «Данная победа является яркой вехой в истории России и мира. Это хорошая возможность, чтобы мы повторили бесценные уроки патриотизма, несгибаемого стремления к победе. Это триумфальная победа демократических, прогрессивных и миролюбивых сил во всем мире. Эта победа разрушила фашизм, колониализм, империализм и принесла человечеству мир и процветание». Он поздравил Путина с успехами, «которых российский народ достиг за прошедшее время», и сказал о надежде, что «специальная военная операция закончится в ближайшие месяцы».
После почти трех часов переговоров в узком и расширенном составе Путин и То Лам вышли к журналистам и членам делегации. По итогам было подписано 25 документов. Среди них: межправительственное соглашение о расширении зоны деятельности в области геологической разведки и добычи нефти и газа, план сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 гг., меморандумы о сотрудничестве в сфере спорта, юстиции, в образовании. Также были подписаны договор купли-продажи природного газа с блока 12/11 между АО «Зарубежнефть», государственной промышленно-энергетической группой Вьетнама «Петровьетнам» и «Петровьетнам Газом» и дорожная карта по сотрудничеству между «Росатомом» и миннауки Вьетнама в области использования мирного атома на 2025–2030 гг.
Путин и То Лам же подписали совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Про российско-украинский конфликт в заявлении говорится, что Россия «высоко оценивает» объективную позицию Вьетнама по проблематике Украины, когда споры и разногласия надо урегулировать мирными средствами на основе Устава ООН. Россия «приветствует» готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям для поиска мирного решения «украинского кризиса».
Выступая с заявлением после переговоров, Путин сказал, что «Зарубежнефть» будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью 1000 МВт. По его словам, компании из России заинтересованы подключиться к сооружению объектов гидрогенерации. А договоренности по «мирному атому открывают дорогу для обеспечения страны дешевой и экологически безопасной энергией», отметил президент.
То Лам же в своем заявлении среди прочего упомянул, что Вьетнам и Россия будут углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военной техники. «Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ, упомянул сейчас еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, – сказал Путин. – У меня в моем выступлении этого не было, но я подтверждаю, что такие планы есть. А имея в виду слова известной у нас песни «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней», исходим из того, что есть все основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы».