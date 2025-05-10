То Лам же в своем заявлении среди прочего упомянул, что Вьетнам и Россия будут углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военной техники. «Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ, упомянул сейчас еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, – сказал Путин. – У меня в моем выступлении этого не было, но я подтверждаю, что такие планы есть. А имея в виду слова известной у нас песни «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней», исходим из того, что есть все основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы».