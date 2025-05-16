ВЦИОМ: Путину доверяет 81,2% россиян

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 5 по 11 мая. Опрошенные, вошедшие в группу «доверяют», выбрали в анкете «безусловно доверяю» или «скорее доверяю». Так же высчитывался и обратный результат – «безусловно не доверяю» и «скорее не доверяю». Опрос проводился по телефону среди 1600 человек старше 18 лет. Номера телефонов, согласно ВЦИОМ, выбирали случайно, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.