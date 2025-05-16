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ВЦИОМ: Путину доверяет 81,2% россиян

79,2% опрошенных одобряют его работу на посту президента
Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На прямой вопрос, доверяете ли вы президенту РФ Владимиру Путину, 81,2% россиян ответили положительно. За неделю показатель вырос на 0,6 п.п, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

79,2% одобряют работу Путина на посту лидера страны (+0,9 п.п. за неделю). 15,2% населения не доверяют. Однако из представленных политиков у Путина самый низкий показатель недоверия. Всего 13,3% опрошенных не одобряют решений российского лидера на посту президента.

Председателю правительства Михаилу Мишустину, согласно ВЦИОМ, доверяют 62,3%, а не доверяют – 18,8%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составили 53,5% (-0,6 п.п. за неделю) и 52,7% (+0,1 п.п. за неделю).

Геннадию Зюганову доверяют 34,5%, Сергею Миронову – 29,7% опрошенных, Леониду Слуцкому – 21,7%, Алексею Нечаеву – 9,6%.

Опрошенные выбирали, за какую партию они проголосовали бы прямо сейчас.

  • 36,8% (+0,4 п.п.) – «Единая Россия»;

  • 11,2% (-0,3 п.п.) – ЛДПР;

  • 9,9% (-0,2 п.п.) – КПРФ;

  • 6,4% (-0,3 п.п.) – «Новые люди»;

  • 4% (+0,1 п.п.) – партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

  • 9,1% – непарламентские партии.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 5 по 11 мая. Опрошенные, вошедшие в группу «доверяют», выбрали в анкете «безусловно доверяю» или «скорее доверяю». Так же высчитывался и обратный результат – «безусловно не доверяю» и «скорее не доверяю». Опрос проводился по телефону среди 1600 человек старше 18 лет. Номера телефонов, согласно ВЦИОМ, выбирали случайно, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

В конце апреля аналитики фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проводили подобное исследование. По их данным, большинство респондентов (81%) считают, что глава государства работает на своем посту хорошо, в то время как лишь 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 80% участников исследования заявили, что доверяют президенту, тогда как недоверие выразили 10% респондентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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