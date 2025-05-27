Кто оказывал ключевое влияние на Джо Байдена

Кто оказывал ключевое влияние на Джо БайденаЧлены семьи и несколько советников якобы управляли страной вместо него
В Америке разворачивается скандал вокруг книги «Первородный грех», в которой описываются попытки окружения бывшего президента Джо Байдена скрыть его реальное физическое и ментальное состояние от общественности. Подробности «внутренней кухни» администрации экс-президента США Джо Байдена (2021–2025 гг.) активно обсуждаются в американских и международных СМИ. Вышедшая в середине мая книга за соавторством журналистов CNN Джейка Таппера и Axios Алекса Томпсона раскрывает подробности политической жизни внутри Белого дома в те годы и, в частности, указывает на целую систему «ограждения» Байдена от неприятной информации.
В байденовское «политбюро», как эта группа людей обозначалась в книге (по аналогии с политбюро ЦК КПСС), входили старший советник Майк Донилон, советники Брюс Рид и Стив Риккетти, советник первой леди Джилл Байден Энтони Берналл и замглавы аппарата Белого дома Энни Томасини. По данным одного их источников авторов книги, эти «пять человек управляли страной». Другой собеседник заявил, что они могли принять «важное экономическое решение», не обращаясь к министру финансов Джанет Йеллен. Подчеркивается, что иногда к пятерке присоединялся глава аппарата Байдена Рон Клейн. Также значительное влияние на Байдена оказывали его супруга Джилл и сын Хантер.
Члены «политбюро» знали и работали на Байдена в течение многих лет, а в некоторых случаях и десятилетий. Донилон, например, консультировал Байдена с 1980-х гг., т. е. еще в годы службы последнего в сенате США (1973–2009 гг.). Клейн, Риккетти и Рид в разное время возглавляли аппарат Байдена в его бытность вице-президентом при Бараке Обаме (2009–2017 гг.). А после 2021 г. Риккетти координировал продвижение законотворческой повестки Байдена, Рид формировал ее политическое обоснование и готовил президента к дебатам. Именно эти три человека считаются основными звеньями пятерки. Клейн до 2023 г. возглавлял аппарат Белого дома и, как описывает Таппер, сохранял серьезное влияние на процесс принятия решений внутри администрации даже после своего ухода.
На ожидаемую критику в сокрытии информации Таппер теперь отвечает, что подробности физического и ментального ослабления Байдена ему лично стали известны только после выборов 2024 г. В интервью телеведущей и подкастеру Кэти Курик 21 мая Таппер заявил, что не замечал проблем Байдена со здоровьем в 2019 в 2020 гг., когда тот избирался в президенты. По словам Таппера, они начали проявляться в 2023–2024 гг.
Книга основана более чем на 200 интервью, большая часть из которых состоялась уже после выборов. В ней описываются последовательные действия членов ближнего круга президента по сокрытию его проблем со здоровьем. Упоминаются случаи, когда он не мог узнать многолетних знакомых типа актера и сторонника демократической партии Джорджа Клуни или забывал имена ближайших соратников, таких как его советник по нацбезопасности Джейк Салливан (2021–2025 гг.). Последний начал работать на Байдена в качестве помощника по вопросам нацбезопасности в 2013 г.
18 мая стало известно о том, что у Байдена диагностирован рак простаты. При этом за день до этого Axios опубликовал полную запись разговора Байдена и спецпрокурора Роберта Хёра 17 мая (состоялся в феврале 2024 г., после чего Хёр заявил, что память Байдена «существенно ограничена»). А уже 20 мая свет увидела книга Таппера и Томпсона.
Проблема не в наличии «ближнего круга», а в потенциально высоком уровне его влияния, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Судя по работе Таппера, Байден не просто не был в курсе отдельных решений, но в целом был недееспособен. «Здоровье оставляло желать лучшего. И теперь известно, что первые серьезные проблемы могли появиться в 2017 г.», – сказал Дубравский.
В истории США и раньше были случаи, когда состояние ментального здоровья президента становилось поводом для слухов и сплетен. Например, в 1994 г. уже прошедший президентство Рональд Рейган (1981–1989 гг.) объявил о наличии у него болезни Альцгеймера. Но в 2011 г. его младший сын Рон предположил, что у отца проявлялись симптомы недуга в 1984 г., через три года после начала первого срока президентства в 1981 г. При этом старший приемный сын Рейгана от первого брака Майкл опровергал слова своего младшего брата. Никаких медицинских подтверждений наличия у Рейгана этой болезни в годы президентства нет, хотя журналистка CBS News Лесли Шталь, вспоминая встречу с Рейганом в 1986 г., писала в своей книге, опубликованной в 2000 г.: «Казалось, что он не знает, кто я». Похожие слухи о ментальных проблемах коснулись и действующего главы государства Дональда Трампа еще в его первое президентство в 2017–2021 гг.
Что касается мотивации Таппера и Томпсона, то они пытаются реабилитировать как себя лично, так и либеральные СМИ, большинство из которых, подчеркивает Дубравский, старались игнорировать информацию о серьезной болезни Байдена.