Кто оказывал ключевое влияние на Джо Байдена

В истории США и раньше были случаи, когда состояние ментального здоровья президента становилось поводом для слухов и сплетен. Например, в 1994 г. уже прошедший президентство Рональд Рейган (1981–1989 гг.) объявил о наличии у него болезни Альцгеймера. Но в 2011 г. его младший сын Рон предположил, что у отца проявлялись симптомы недуга в 1984 г., через три года после начала первого срока президентства в 1981 г. При этом старший приемный сын Рейгана от первого брака Майкл опровергал слова своего младшего брата. Никаких медицинских подтверждений наличия у Рейгана этой болезни в годы президентства нет, хотя журналистка CBS News Лесли Шталь, вспоминая встречу с Рейганом в 1986 г., писала в своей книге, опубликованной в 2000 г.: «Казалось, что он не знает, кто я». Похожие слухи о ментальных проблемах коснулись и действующего главы государства Дональда Трампа еще в его первое президентство в 2017–2021 гг.