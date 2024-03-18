Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Кто побеждает на местных выборах в Латвии

Ригу сможет контролировать коалиция с участием борцов против русского языка
Глеб Мишутин
Unsplash
Unsplash

В Латвии прошли местные выборы. Основным днем голосования было 7 июня, но была организована возможность досрочного голосования – со 2 по 6 июня. По итогам выборов в совет Риги лидирующую позицию заняла популистская партия «Латвия на первом месте» с результатом в 18,17% голосов и 13 мандатов из 60. На втором месте – входящая в правящую коалицию левоцентристская партия «Прогрессивные», набравшая 16,62% голосов и 11 мандатов. Третье место отошло оппозиционному национал-консервативному Национальному объединению, получившему 14,2% голосов и 10 мандатов.

Помимо них, в совет прошла партия «Стабильности», основанная выходцами из партии «Согласие» и выступающая за право получения образования на русском языке. Она набрала 6,94% голосов и получила 5 мандатов. Явка на выборы составила 47,18%. Защищавшая интересы русского населения социал-демократическая партия «Согласие» в рижский совет не прошла.

Из упомянутых партий именно «Прогрессивные» могут создать правящую коалицию – победившая «Латвия на первом месте» является антисистемной силой, с которой другие партии не захотят объединяться. Наиболее вероятно, что «Прогрессивные», пообещавшие начать коалиционные переговоры с 9 июня, будут договариваться о коалиции с Национальным объединением, а также еще двумя партиями, прошедшими в городской совет Риги – входящим в правящую коалицию «Новым единством» и «Объединенным списком».

Действующий мэр Риги Вилнис Кирсис при этом признал, что коалиционные переговоры должны вести именно «Прогрессивные». Учитывая факт раздробленности голосов среди семи партийных списков, прошедших в совет, коалиция будет создаваться минимум из трех членов.

Помимо выборов в Латвии идет подготовка к запрету использования русского языка в публичном пространстве. Проект соответствующей декларации, внесенный депутатами от Национального объединения, был рассмотрен латвийским сеймом 4 июня. В нем осуждается «преступная русификация, осуществленная советским оккупационным режимом», и предлагается устранить ее «лингвистические последствия». Как заявили в самом Нацобъединении, подобная декларация должна подготовить юридическую базу для последовательного и системного сокращения использования русского языка в публичной среде. Против декларации выступил депутат сейма Алексей Росликов от «Стабильности», который раскритиковал, по его мнению, дискриминационный характер декларации и заявил по-русски, что «русский язык – это наш язык». После этого депутаты сейма проголосовали за его удаление из зала заседаний. Произошедшее прокомментировали в Москве – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ему «отрадно» видеть проблески голоса разума в прибалтийских странах. Родным языком в Латвии русский считают 37% граждан.

Основным результатом выборов является поражение «Согласия», за которое всегда голосовали русскоязычные граждане Латвии, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Теперь, по его словам, партия не может предложить избирателю «ничего русского». Что же касается декларации об использовании русского языка в публичном пространстве, скорее всего, соответствующий законопроект будет принят – прибалтийские страны делают ставку на форсированную интеграцию русскоязычных, отмечает эксперт. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных