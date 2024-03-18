Помимо выборов в Латвии идет подготовка к запрету использования русского языка в публичном пространстве. Проект соответствующей декларации, внесенный депутатами от Национального объединения, был рассмотрен латвийским сеймом 4 июня. В нем осуждается «преступная русификация, осуществленная советским оккупационным режимом», и предлагается устранить ее «лингвистические последствия». Как заявили в самом Нацобъединении, подобная декларация должна подготовить юридическую базу для последовательного и системного сокращения использования русского языка в публичной среде. Против декларации выступил депутат сейма Алексей Росликов от «Стабильности», который раскритиковал, по его мнению, дискриминационный характер декларации и заявил по-русски, что «русский язык – это наш язык». После этого депутаты сейма проголосовали за его удаление из зала заседаний. Произошедшее прокомментировали в Москве – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ему «отрадно» видеть проблески голоса разума в прибалтийских странах. Родным языком в Латвии русский считают 37% граждан.