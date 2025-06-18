По его словам, молдавский бизнес «встал на паузу» в отношении операций с Россией и СНГ. Тем не менее, молдавские бизнесмены ждут возврата на привычные рынки, которые «помнят молдавскую продукцию, не нуждающуюся в рекламе». Фотеску также раскритиковал текущий политический курс президента Молдавии Майи Санду на евроинтеграцию. Согласно мнению оппозиционного депутата, кроме «кредитной кабалы» ЕС ничего не дал Молдавии. Государство, замечает Фотеску, не просто бросило бизнес под «еврокаток», оно еще и чинит препятствия ведению дел. В том числе бизнесмены преследуются за связи со странами СНГ, а предприятия, которые стремятся сохранить эти контакты, сталкиваются с давлением по всем фронтам.