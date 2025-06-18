Молдавский бизнес против молдавского правительстваНа ПМЭФ обсудили ситуацию в Молдавии
Несмотря на колоссальное давление со стороны властей, бизнес Молдавии готов дальше продолжать сотрудничество с Россией. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат от молдавского оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску.
По его словам, молдавский бизнес «встал на паузу» в отношении операций с Россией и СНГ. Тем не менее, молдавские бизнесмены ждут возврата на привычные рынки, которые «помнят молдавскую продукцию, не нуждающуюся в рекламе». Фотеску также раскритиковал текущий политический курс президента Молдавии Майи Санду на евроинтеграцию. Согласно мнению оппозиционного депутата, кроме «кредитной кабалы» ЕС ничего не дал Молдавии. Государство, замечает Фотеску, не просто бросило бизнес под «еврокаток», оно еще и чинит препятствия ведению дел. В том числе бизнесмены преследуются за связи со странами СНГ, а предприятия, которые стремятся сохранить эти контакты, сталкиваются с давлением по всем фронтам.
С оценкой Фотеску согласна и другой депутат от «Победы» Марина Таубер. По ее словам, правительство Санду распродает предприятия представителям Запада. При этом никакого разговора о рынках сбыта или сотрудничестве с ЕС не идет. Сложившаяся ситуация, отмечает депутат, наиболее больно ударила по молдавским фермерам и привела к катастрофическому положению в сельском хозяйстве страны. От лица представителей агропромышленности Молдавии и блока «Победа» Таубер прямо на заседании ПМЭФ обратилась к России с просьбой возобновить закупки молдавской продукции, открыть инвестпрограммы и облегчить доступ на российские рынки. Депутат также заметила, что огромный потенциал лежит в модернизации промышленности при участии России, особенно в таких отраслях, как текстильная промышленность, виноделие и производство электротехнических компонентов.
С тем что в отношениях Москвы и Кишинева настали не лучшие времена, согласны и в ЕАЭС. Как заявила генеральный секретарь Общественной палаты стран ЕАЭС Гаянэ Арутюнян, товарооборот между двумя странами уменьшился вдвое. Основную проблему деградации отношений Арутюнян объяснила тем, что Молдавию превращают в инструмент влияния и противостояния с Россией со стороны Запада. По ее словам, курс на разрыв отношений с Россией привел к увеличению зависимости Молдавии от Румынии. В итоге монополия на важнейших для Молдавии рынках оказались в руках представителей Румынии и Запада.