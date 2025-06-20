КПРФ перед выборами в ГД будет осваивать ИИ и бороться за историческую память

В контексте применения новых технологий партия усилит работу в соцсетях и работу независимых блогеров, сказал «Ведомостям» Афонин. Также будет делаться акцент на донесении информации с помощью партийных СМИ, добавил он. «Часто наши оппоненты обвиняют нас, что архаично что-то [делается]. На самом деле объективно работа совершенно современная», – заверил коммунист. При этом такой «цифровой поворот» будет направлен не столько на молодежь, с которой, по словам секретаря ЦК КПРФ по выборам Сергея Обухова, у партии нет сложностей, а на женщин, поскольку именно они чаще остальных проводят время в соцсетях. «Женский электорат вроде бы реагирует чутко на наши программные предложения, но вот есть какой-то тромб, который не позволяет им голосовать [за КПРФ]. Мы имеем среди женщин большую поддержку идей партии, но она не переходит в действие. Женщины более консервативные, голосуют [за действующую власть]», – сказал он «Ведомостям».