КПРФ перед выборами в ГД будет осваивать ИИ и бороться за историческую память

КПРФ перед выборами в ГД будет осваивать ИИ и бороться за историческую памятьНо привлечение нового электората зависит от идей партии, а не от ее технологичности
КПРФ перед выборами в Госдуму планирует осваивать механизмы искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности партийной пропаганды, следует из политического отчета ЦК КПРФ к предстоящему в июле съезду. При этом агитация на цифровых платформах не заменит классическую полевую работу с избирателями «с глазу на глаз», сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.
Внедрение алгоритмов для подготовки материалов и отработки обратной связи может «серьезно повысить эффективность пропаганды», но для этого партии потребуются специалисты по цифровым технологиям, подчеркивается в докладе. «Чтобы не отстать от оппонентов, нужно осваивать новые возможности, ставить ИИ себе на службу», – утверждается там же. Коммунистам рекомендуется учитывать новые тенденции, тестировать новые форматы, использовать специализированное программное обеспечение, а также учиться интерактивным механикам.
Помимо цифровизации на информационную среду повлияло и проведение спецоперации, в связи с которой, в частности, ужесточилось законодательство в этой области, обращают внимание коммунисты. «Цена ошибок возросла. Они способны наносить все более серьезный урон репутации партии», – опасаются в КПРФ. В связи с этим перспективным направлением может стать создание «целевых команд из журналистов, идеологов и IT-специалистов», что должно, по ожиданиям коммунистов, помочь им сочетать «идейную содержательность и технологическую гибкость».
В продолжение коммунисты ставят еще одну амбициозную задачу: необходимо эффективно управлять репутацией партии в интернете. Для этого нужно мониторить «сотни тысяч» упоминаний о КПРФ ежемесячно, выявлять угрозы и опровергать ложь о партии, а также шире взаимодействовать с аудиторией и «умело» работать с критикой.
В контексте применения новых технологий партия усилит работу в соцсетях и работу независимых блогеров, сказал «Ведомостям» Афонин. Также будет делаться акцент на донесении информации с помощью партийных СМИ, добавил он. «Часто наши оппоненты обвиняют нас, что архаично что-то [делается]. На самом деле объективно работа совершенно современная», – заверил коммунист. При этом такой «цифровой поворот» будет направлен не столько на молодежь, с которой, по словам секретаря ЦК КПРФ по выборам Сергея Обухова, у партии нет сложностей, а на женщин, поскольку именно они чаще остальных проводят время в соцсетях. «Женский электорат вроде бы реагирует чутко на наши программные предложения, но вот есть какой-то тромб, который не позволяет им голосовать [за КПРФ]. Мы имеем среди женщин большую поддержку идей партии, но она не переходит в действие. Женщины более консервативные, голосуют [за действующую власть]», – сказал он «Ведомостям».
От темы освоения ИИ в докладе коммунисты перешли к вопросам значимости сохранения исторической памяти. «Наша ключевая задача – восстановление полноты исторической правды о советской эпохе. При этом мы должны не только разоблачать ложь о советском прошлом, но и показывать, как сегодня можно решать экономические и социальные проблемы России социалистическими методами», – говорится в документе. Учитывая идеологическую важность этого направления, КПРФ даже предлагает ввести новый критерий оценки деятельности своих региональных отделений – степень активности местных ячеек в борьбе с антисоветизмом и защите исторической памяти. Таким образом, «все лучшие силы» КПРФ должны включиться в подготовку к выборам в Госдуму в 2026 г., говорится в докладе. «Впереди одно из тех политических сражений, в котором партия обязана уметь доказать свое идейное, моральное, интеллектуальное лидерство», – обращаются коммунисты к своим сторонникам.
Обращение к ИИ не только коммунистов, но и любой партии – это требование времени, но проблема сейчас в одном: инструментарий вторичен, первичен контент, говорит политолог Константин Калачев. «Тут смелость нужна, драйв и кураж. А есть ли они у нынешней КПРФ?» – вопрошает он. По мнению Калачева, основной вопрос, которым должны задаться коммунисты, – готовы ли они идти на возможное обострение отношений с властью и «может ли вообще быть убедительным образ будущего от тех, кто, не претендуя на власть, борется лишь за раздел протестной ренты».
При этом не надо питать иллюзий, что использование ИИ поможет привлечь тех, кто традиционно на выборы не ходит, предостерегает политконсультант Олег Бондаренко. Безусловно, новые технологии облегчают жизнь кандидатам, но для молодого электората такие новеллы второстепенны – куда важнее месседж, который несет партия, говорит он. Смыслы, которые пропагандируют коммунисты (защита памятников, сохранение исторической памяти), более привычны и понятны для партии, чем новые технологии, но они не способны привлечь дополнительный электорат в КПРФ, указал политолог Илья Гращенков.