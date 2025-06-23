Удар Ирана по американской базе в Катаре: реакция МИД государств

Удар Ирана по американской базе в Катаре: реакция МИД государствБлижневосточные страны решительно осудили действия Ирана
23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.
«Ведомости» собрали реакцию внешнеполитических ведомств государств.
Министерство иностранных дел Катара
«Мы выражаем решительное осуждение Государства Катар в отношении атаки на авиабазу Аль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций».
«Государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом».
Министерство иностранных дел Ирака
«Мы с глубокой обеспокоенностью следим за эскалацией в регионе, которая начинает затрагивать все новые страны и привела к тому, что Катар подвергся атаке. Этот шаг является беспрецедентным и крайне опасным поворотом в текущем конфликте, и мы призываем все стороны к сдержанности».
Министерство иностранных дел ОАЭ
«ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН».
«ОАЭ подтвердили свое категорическое неприятие любого нападения, которое угрожает безопасности Катара и подрывает безопасность и стабильность региона».
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии
«Королевство Саудовская Аравия подтверждает свою солидарность с братским Государством Катар и готово использовать все имеющиеся возможности, чтобы поддержать любые шаги, которые он решит предпринять в ответ на атаку».
Министерство иностранных дел Египта
«Египет выражает глубокую обеспокоенность быстро нарастающей и опасной эскалацией в регионе, подтверждает свой полный отказ от любых форм военной эскалации или посягательств на суверенитет государств и призывает к необходимости деэскалации и прекращению огня для сохранения мира и безопасности в регионе».
Министерство иностранных дел Иордании
«Иордания осуждает агрессию, начатую Ираном против братского государства Катар».