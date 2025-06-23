Удар Ирана по американской базе в Катаре: реакция МИД государств

«Мы с глубокой обеспокоенностью следим за эскалацией в регионе, которая начинает затрагивать все новые страны и привела к тому, что Катар подвергся атаке. Этот шаг является беспрецедентным и крайне опасным поворотом в текущем конфликте, и мы призываем все стороны к сдержанности».