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Удар Ирана по американской базе в Катаре: реакция МИД государств

Ближневосточные страны решительно осудили действия Ирана
Татьяна Мозолевская
REUTERS
REUTERS

23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.

«Ведомости» собрали реакцию внешнеполитических ведомств государств.

Министерство иностранных дел Катара

«Мы выражаем решительное осуждение Государства Катар в отношении атаки на авиабазу Аль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций».

«Государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом».

Министерство иностранных дел Ирака

«Мы с глубокой обеспокоенностью следим за эскалацией в регионе, которая начинает затрагивать все новые страны и привела к тому, что Катар подвергся атаке. Этот шаг является беспрецедентным и крайне опасным поворотом в текущем конфликте, и мы призываем все стороны к сдержанности».

Министерство иностранных дел ОАЭ

«ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН».

«ОАЭ подтвердили свое категорическое неприятие любого нападения, которое угрожает безопасности Катара и подрывает безопасность и стабильность региона».

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии

«Королевство Саудовская Аравия подтверждает свою солидарность с братским Государством Катар и готово использовать все имеющиеся возможности, чтобы поддержать любые шаги, которые он решит предпринять в ответ на атаку».

Министерство иностранных дел Египта

«Египет выражает глубокую обеспокоенность быстро нарастающей и опасной эскалацией в регионе, подтверждает свой полный отказ от любых форм военной эскалации или посягательств на суверенитет государств и призывает к необходимости деэскалации и прекращению огня для сохранения мира и безопасности в регионе».

Министерство иностранных дел Иордании

«Иордания осуждает агрессию, начатую Ираном против братского государства Катар».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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