КПРФ не считает ЛДПР главным соперником из-за конфликтов среди «жириновцев»

«Эти заявления выглядят как попытка отвлечь внимание от собственных проблем, которые, судя по рейтингу, только усугубляются. Главный враг КПРФ – не государство и не ЛДПР, а оторванность от жизни. Зюгановцы сражаются с современностью и ей проигрывают. КПРФ – партия прошлого, партия несбывшихся надежд. Трагедия КПРФ в том, что она никого не защищает и давно забыла как о своих избирателях, так и о своих лозунгах. Падение рейтинга – главное тому подтверждение», – убеждена она.