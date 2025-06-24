КПРФ не считает ЛДПР главным соперником из-за конфликтов среди «жириновцев»Сейчас рейтинги партий отличаются в пределах погрешности
КПРФ не верит в «липовые» рейтинги социологических служб, по которым ЛДПР является второй политической силой, и, следовательно, считает своим главным оппонентом «Единую Россию», заявил журналистам первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин 23 июня. По его словам, партии Жириновского «рисовали» рейтинги с думских выборов 2011 г. Делается это, убежден Афонин, потому что единороссы боятся остаться «один на один» с коммунистами.
По данным КПРФ, только в двух регионах из 31, где пройдут выборы губернаторов и кампании в законодательные собрании, ЛДПР либо «дышит в спину», либо обгоняет коммунистов, сказал Афонин. Кроме того, коммунист отметил нестабильную обстановку в ЛДПР. «У них [ЛДПР] скандал во фракции, разборки с теми партийными организациями, которые работали с [основателем партии Владимиром] Жириновским, а теперь не устраивают нынешнее руководство», – сказал он.
Речь идет о конфликте депутата Госдумы Ярослава Нилова и руководства ЛДПР. 17 июня он заявил, что партию зачищают от несогласных с «генеральной линией», а председатель Леонид Слуцкий и вовсе многие процессы якобы уже «не контролирует». Тогда замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявила «Ведомостям», что действиям Нилова даст оценку высший совет партии.
Афонин также отметил, что ему показалось «странным» празднование юбилея Жириновского (25 апреля 2026 г. планируется отметить его 80-летие на федеральном уровне по решению президента Владимира Путина): «Посмотрите на состав [оргкомитета]: вице-премьеры, министры [РФ], а министра спорта Михаила Дегтярева, представляющего ЛДПР, нет. Кто его вычеркнул?» «Нынешнее руководство [партии]», – предположил коммунист.
Высказался касательно «липовых» рейтингов и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. По его словам, ЛДПР – это лишь «приложение к «Единой России». «Есть ли у ЛДПР спортивный клуб? Нет. Посмотрите – у нас по всей стране. Есть у них народные предприятия? Нет и не будет никогда. Есть у них пионерские организации? Нет и не может их быть», – аргументировал Зюганов превосходство КПРФ.
В ЛДПР заявления КПРФ оценивают «как предсказуемые для уходящей партии, теряющей поддержку избирателей», сказала «Ведомостям» Кавшар.
«Эти заявления выглядят как попытка отвлечь внимание от собственных проблем, которые, судя по рейтингу, только усугубляются. Главный враг КПРФ – не государство и не ЛДПР, а оторванность от жизни. Зюгановцы сражаются с современностью и ей проигрывают. КПРФ – партия прошлого, партия несбывшихся надежд. Трагедия КПРФ в том, что она никого не защищает и давно забыла как о своих избирателях, так и о своих лозунгах. Падение рейтинга – главное тому подтверждение», – убеждена она.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 9–15 июня, за ЛДПР в ближайшее время проголосовало бы 11,6%, а за КПРФ – 9,4%. За «Новых людей» отдали бы свой голос 6,6%, за «Справедливую Россию» – 4%. Большинство у «Единой России» – 35,6%. Это же подтверждается и последним опросом Фонда общественного мнения за 13–15 июня: электоральный рейтинг ЛДПР – 10%, а у КПРФ – 8%. У «Единой России» – 46%, а у справороссов и «Новых людей» – по 3%.
Рейтинги «Единой России» кратно превышают показатели КПРФ, но коммунисты сейчас не готовы к жесткому контрпозиционированию по отношению к партии власти, поэтому конкурировать КПРФ придется с ЛДПР, говорит политолог Константин Калачев.
«Рейтинги КПРФ и ЛДПР отличаются в пределах погрешности. На вопрос о второй политической силе ответ дадут выборы. Аналитики КПРФ очень точно описывают нынешние проблемы партии, но от описания проблем до решения проблем – огромная дистанция. Не думаю, что КПРФ ее преодолеет. Внутренние проблемы ЛДПР решить легче», – сказал он «Ведомостям».
Успех ЛДПР обусловлен во многом личностью умершего лидера партии, говорил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Избиратели поддерживают не столько партию сейчас, сколько память о Жириновском <...> а новое руководство ЛДПР воспринимают как его преемников», – пояснял он «Ведомостям».