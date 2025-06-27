Посол США Трейси завершила свою миссию в Москве

Трейси утвердили на пост посла в РФ в декабре 2022 г., что сделало ее первой женщиной, возглавившей посольство США в России. Она находилась в Москве с 26 января 2023 г. До этого времени она была главой диппредставительства США в Армении, еще ранее занимала пост старшего советника по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. В 2014-2017 гг. Трейси была заместителем Джона Теффта (тогда он тоже был послом в РФ).