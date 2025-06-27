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Посол США Трейси завершила свою миссию в Москве

Линн Мари Трейси стала первой женщиной – главой посольства США в России
Валерия Хлобыстова
Софья Сандурская / ТАСС
Софья Сандурская / ТАСС

Глава диппредставительства США в России Линн Трейси покинет Москву, так как ее работа в РФ завершена, сообщили в Telegram-канале посольства. Она находилась на посту более двух с половиной лет.

«По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу», – говорится в публикации.

В сообщении также передаются слова Трейси, которая выразила гордость, что «представляла свою страну в Москве в такое непростое время». По ее словам, коллеги, оставшиеся в посольстве, продолжат работу по налаживанию связей США и России. Она завершила прощальную речь строчками из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву»: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

Трейси утвердили на пост посла в РФ в декабре 2022 г., что сделало ее первой женщиной, возглавившей посольство США в России. Она находилась в Москве с 26 января 2023 г. До этого времени она была главой диппредставительства США в Армении, еще ранее занимала пост старшего советника по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. В 2014-2017 гг. Трейси была заместителем Джона Теффта (тогда он тоже был послом в РФ).

14 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что США еще не направили России официальный запрос на агреман для назначения нового посла в Москву. Так он ответил на вопрос о том, знают ли в России о том, кто заменит Трейси.

В октябре 2024 г. российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою миссию и вернулся в Москву. На посту посла России в США он работал с 2017 г. В марте новым российским посланником стал бывший глава департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

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