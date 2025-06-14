Вашингтон не запрашивал у Москвы агреман на нового посла США
США еще не направили России официальный запрос на агреман для назначения нового посла в Москву. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.
«Нет, агреман не запрошен», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, известно ли российской стороне, кто может сменить Линн Трейси на посту главы американского посольства в Москве.
Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США 6 марта. Он также назначается постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству.
Нынешний посол США в России Линн Трейси была назначена еще при администрации президента Джо Байдена и продолжает исполнять обязанности. Но «Коммерсантъ» 17 февраля сообщил, что на пост американского посла в России предложили Ричарда Норланда. Он ранее возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане.