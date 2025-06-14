Вашингтон не запрашивал у Москвы агреман на нового посла США

В феврале ТАСС писали, что новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям. О том, что Россия и США договорились о назначении послов, 18 февраля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Эр-Рияде с представителями американской администрации.