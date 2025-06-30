Зачем Сергей Лавров прилетел на киргизский курорт на Иссык-Куле

В свою очередь, Лавров сообщил о заинтересованности России в притоке трудовых мигрантов и напомнил, что руководство обеих стран вело интенсивные переговоры по этому вопросу. «Мы придаем важное значение соблюдению иностранцами правил пребывания и своевременному урегулированию ими правового положения с учетом норм ЕАЭС и внутреннего урегулирования», – отметил российский министр. По итогам переговоров Лавров также заявил о совпадении позиций Москвы и Бишкека по большинству вопросов международной повестки, в том числе относительно российской инициативы по формированию Большого евразийского партнерства как «социально-экономического фундамента для построения в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности».