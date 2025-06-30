Зачем Сергей Лавров прилетел на киргизский курорт на Иссык-Куле

Зачем Сергей Лавров прилетел на киргизский курорт на Иссык-КулеРоссия продолжит сотрудничество с Киргизией в вопросах миграции
Россия и Киргизия продолжат укреплять взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. Об этом стороны договорились по итогам визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 29 июня в киргизский город Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куля. На переговорах с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Москва и Бишкек также согласились продолжить совместную борьбу с фальсификацией истории с целью «воспитания подрастающего поколения в духе уважения к памяти героических предков», передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Лавров прибыл в Киргизию накануне вечером. Перед тем как провести переговоры с Жапаровым, Лавров встретился со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. На этой встрече киргизский министр уделил особое внимание вопросам миграционной политики, подчеркнув важность защиты прав и интересов граждан центральноазиатской республики на территории России.
Помимо этого Кулубаев обратил внимание, что между Москвой и Бишкеком сложился особый уровень партнерства и союзнических отношений, а двусторонний товарооборот в 2025 г. приближается к отметке $5 млрд. По итогам прошлого года этот показатель составил $3,5 млрд, из них $2,5 млрд – российский экспорт, следует из данных киргизского Национального статистического комитета. Россия занимает 33% во внешней торговле Киргизии.
В свою очередь, Лавров сообщил о заинтересованности России в притоке трудовых мигрантов и напомнил, что руководство обеих стран вело интенсивные переговоры по этому вопросу. «Мы придаем важное значение соблюдению иностранцами правил пребывания и своевременному урегулированию ими правового положения с учетом норм ЕАЭС и внутреннего урегулирования», – отметил российский министр. По итогам переговоров Лавров также заявил о совпадении позиций Москвы и Бишкека по большинству вопросов международной повестки, в том числе относительно российской инициативы по формированию Большого евразийского партнерства как «социально-экономического фундамента для построения в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности».
Наконец, на встрече с Жапаровым Лавров отметил значимость проводимых в Киргизии реформ и выразил готовность Москвы к расширению сотрудничества по всем ключевым направлениям. В ответ киргизский лидер обозначил положительные изменения в экономике страны за последние три года, а также выделил особую роль Российско-киргизского инвестиционного фонда, назвав его одним из ключевых инструментов для укрепления двустороннего инвестиционного сотрудничества.
В ходе своей поездки 30 июня Лавров планирует в Киргизии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Визит российского министра в Киргизию состоялся в преддверии рассмотрения в киргизском парламенте законопроекта о снижении статуса русского языка в республике, заметил независимый киргизский политолог Марс Сариев. Документ, продолжает эксперт, предполагает усиление роли национального языка в СМИ, образовании и государстве за счет русского языка. «Очевидно, Москва обеспокоена снижением роли русского языка на постсоветском пространстве. Скорее всего, эта тема также поднималась во время переговоров между [президентом России] Владимиром Путиным и Жапаровым на недавнем Евразийском экономическом форуме в Минске», – добавил эксперт.
Другой ключевой вопрос в переговорах – киргизская трудовая миграция в Россию, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, киргизская сторона в условиях ужесточения трудового законодательства в России пытается выторговать для своих граждан привилегированный статус на российской территории по сравнению с гражданами Таджикистана и Узбекистана. Москва и Бишкек регулярно ведут переговоры по этой теме с разной степенью интенсивности, добавил эксперт.
По мнению Сариева, теоретически киргизская сторона может отложить принятие закона о национальном языке, если российское руководство не станет создавать препятствия для трудовой миграции из Киргизии.