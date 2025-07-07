Илон Маск объявил войну Дональду Трампу, республиканцам и демократам

Илон Маск объявил войну Дональду Трампу, республиканцам и демократамЭксперты оценили его план захватить «золотую акцию» в конгрессе
В США сформирована партия «Америка» (America Party), заявил миллиардер и экс-советник президента Дональда Трампа Илон Маск 5 июля на своей странице в Х (экс-Twitter). «Когда дело касается банкротства нашей страны из-за разбазаривания денег и коррупционных схем, то мы живем в однопартийной системе, а не в условиях демократии. Сегодня сформирована партия «Америка», чтобы вернуть вам свободу», – написал бизнесмен.
Уже 6 июля на сайте Федеральной избирательной комиссии была опубликована форма для регистрации партии «Америка». При этом не ясно, имеет ли к этому отношение Маск или кто-то из его соратников. Кроме того, в тот же день были опубликованы формы для регистрации нескольких политических организаций, названия которых прямо или косвенно связаны с личностью Маска и его компаниями: «партии DOGE», «партии Х», «партии Юпитера», «партии дегена». Кроме того, есть форма и на регистрацию «Бесполезной партии». В реестре также опубликована заявка Маска как кандидата в палату представителей США от 1-го округа Техаса. Как и в случае с America Party, не понятно, подавал ли Маск или кто-то из его окружения соответствующие документы или нет.
За почти два дня после объявления Маском планов по созданию партии появились и некоторые подробности: очертания ее повестки и возможная тактика борьбы за влияние во власти. Миллиардер утвердительно ответил на вопрос в Х, будет ли программа партии включать снижение госдолга, модернизацию вооруженных сил за счет ИИ и робототехники, дерегуляцию (особенно в сфере энергетики), свободу слова, поддержку высокого уровня рождаемости и центристскую политику.
Что касается тактики борьбы за влияние, то он описал ее в Х в одном из своих более ранних постов 4 июля: «Одним из способов добиться этого было бы сосредоточить внимание всего на 2–3 местах в сенате и 8–10 округах в палате представителей. Учитывая минимальные разрывы по голосам, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они соответствуют истинной воле народа». Похожей тактики придерживалась Прогрессивная партия, созданная 26-м президентом Тедди Рузвельтом (1901–1909) в 1912 г., но она не преуспела и была расформирована в 1916 г.
Говоря о «минимальных разрывах», Маск имел в виду разрывы при голосовании по законопроектам в конгрессе. В условиях, когда ни одна из двух основных партий не обладает подавляющим большинством ни в одной из палат конгресса (ни в сенате, ни в палате представителей), в некоторых случаях один-два голоса действительно могут определить судьбу любого законопроекта. При этом тренд на небольшой перевес одной партии в конгрессе (особенно в палате представителей) пока довольно новый и не известно, станет ли он долговечным.
Маск объявил о формировании партии на следующий день после утверждения палатой представителей «большого прекрасного законопроекта», за который ратовал Трамп. Уже действующий закон продлевает налоговую реформу 2017 г. с незначительными изменениями, увеличивает расходы на оборону и нацбезопасность, но снижает социальные расходы. Маск выступал против этого закона, так как считал его слишком расточительным. Согласно оценке управления конгресса по бюджету, финальная версия трамповского законопроекта может увеличить дефицит бюджета на $3,3 трлн в течение 10 лет. При этом версия, одобренная палатой в мае, предполагала рост дефицита на $2,8 трлн за тот же период.
Что касается идеи создания третьей политической силы в США, которая могла бы бросить вызов демократам и республиканцам, то она не нова. На 2025 г. в США, кроме республиканцев и демократов, насчитывается до 50–60 партий (если считать и действующие только в одном штате). Историй успеха в этом списке нет. Партия реформ, основатель которой миллиардер Росс Перо набирал до 20 млн и 10 млн голосов на президентских выборах 1992 и 1996 гг. соответственно, не смогла стать ничем, кроме спойлера для республиканских кандидатов в президенты. Хотя даже эта ее роль после ухода Перо из политики сошла на нет.
И все же спрос на новую политическую силу есть, хотя и нестабильный. Последнее официальное полномасштабное исследование на эту тему провело агентство Gallup осенью 2024 г. Согласно его результатам, 58% опрошенных американцев одобряют создание третьей партии. Хотя такой же опрос в 2023 г. показывал 63%.
Партию Маска ждет провал, считает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Есть несколько причин, включая неудобную для третьей партии избирательную систему, законодательство, слабость Маска как политика и неготовность политконсультантов отказываться от постоянных клиентов в лице республиканцев и демократов, говорит он. Но Дубравский даже видит в партии Маска некую лазейку для двух главных партий: например, когда республиканцам надо потопить сильного кандидата на праймериз демпартии, они могут поддержать и партию «Америка», считает политтехнолог.
Ни ресурсы, ни идеология не помогут Маску преуспеть в том числе и потому, что к нему вряд ли уйдут реальные политики из основных партий, говорит американист и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он напомнил о так называемом «законе неудачника», который запрещает политикам баллотироваться как независимым или менять партию в случае проигрыша на праймериз внутри одного избирательного цикла. Такие ограничения существуют в 47 из 50 штатов. В трех оставшихся (Айова, Коннектикут и Нью-Йорк) вполне четкая политическая ориентация, поэтому их будет сложно «выбить» у большой партии.
Единственный возможный вариант для Маска – создать политическое движение, которое будет поддерживать тех или иных политиков внутри действующих партий, резюмировал Наумов.
Слово «партия» в названии инициативы Маска не объясняет, что он создает на самом деле: полноценную партию или движение. В начале 2010-х гг. была так называемая Чайная партия (Tea Party), которая продвигала своих кандидатов внутри республиканской партии. Что касается похожей стратегии, то 1 июля Маск заявил о намерении финансировать переизбрание республиканца Томаса Масси, критиковавшего Трампа.
На момент сдачи номера в печать из действующей администрации на слова Маска о новой партии отреагировал министр финансов Скотт Бессент. Он дал понять, что миллиардеру лучше заняться своим бизнесом, а также намекнул на его личную непопулярность. По данным Silver Bulletine на 6 июля, 55% американцев негативно относятся к Маску.