Илон Маск объявил войну Дональду Трампу, республиканцам и демократам

Уже 6 июля на сайте Федеральной избирательной комиссии была опубликована форма для регистрации партии «Америка». При этом не ясно, имеет ли к этому отношение Маск или кто-то из его соратников. Кроме того, в тот же день были опубликованы формы для регистрации нескольких политических организаций, названия которых прямо или косвенно связаны с личностью Маска и его компаниями: «партии DOGE», «партии Х», «партии Юпитера», «партии дегена». Кроме того, есть форма и на регистрацию «Бесполезной партии». В реестре также опубликована заявка Маска как кандидата в палату представителей США от 1-го округа Техаса. Как и в случае с America Party, не понятно, подавал ли Маск или кто-то из его окружения соответствующие документы или нет.