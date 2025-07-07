«Яблоко» хочет компенсировать снятие кандидатов с выборов

С проблемой столкнулась сама партия двумя годами ранее. В июне 2023 г. главой регионального отделения вместо Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) был избран Артур Гайдук. 11 июля региональное управление Минюста его статус подтвердило. 16 июля на заседании высшего руководящего органа отделения было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы депутатов семи муниципальных округов. ФНС же внесла запись в ЕГРЮЛ о том, что Гайдук имеет статус руководителя лишь 18 июля. Вскоре оппоненты «Яблока» подали в суды иски с требованием снять кандидатов партии, которые были удовлетворены как раз на основании того, что новый глава отделения подписывал решения о выдвижении кандидатов до внесения изменений в ЕГРЮЛ.