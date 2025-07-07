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«Яблоко» хочет компенсировать снятие кандидатов с выборов

Псковское отделение партии после победы в Конституционном суде потребовало возместить им 340 000 рублей
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» обратилось с заявлением о компенсации ему 340 000 руб. за нарушение прав, узнали «Ведомости». Такая возможность у яблочников появилась после решения Конституционного суда (КС) в их пользу. «Ведомости» писали об этой жалобе 20 января. Тогда псковские яблочники попросили проверить на соответствие Основному закону нормы, которые устанавливают, что полномочия руководителя избирательного объединения, связанные с участием в выборах, возникают исключительно после записи в ЕГРЮЛе о его праве действовать от юрлица без доверенности. Это касается подписания документов на выдвижение списка кандидатов.

С проблемой столкнулась сама партия двумя годами ранее. В июне 2023 г. главой регионального отделения вместо Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) был избран Артур Гайдук. 11 июля региональное управление Минюста его статус подтвердило. 16 июля на заседании высшего руководящего органа отделения было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы депутатов семи муниципальных округов. ФНС же внесла запись в ЕГРЮЛ о том, что Гайдук имеет статус руководителя лишь 18 июля. Вскоре оппоненты «Яблока» подали в суды иски с требованием снять кандидатов партии, которые были удовлетворены как раз на основании того, что новый глава отделения подписывал решения о выдвижении кандидатов до внесения изменений в ЕГРЮЛ.

КС, рассмотрев их жалобу, уже в марте признал эти решения не соответствующими Конституции и федеральному законодательству. Списки псковского «Яблока» были отстранены от участия в выборах незаконно, говорилось в сообщении партии.

Теперь, после решения КС, партия решила воспользоваться компенсаторным механизмом. Заявление направлено в Пушкинский районный суд Псковской области, рассказали «Ведомостям» представители «Яблока». Согласно их требованиям, они просят взыскать 90 000 руб. в виде компенсации неблагоприятных последствий имущественного характера и еще 200 000 руб. в качестве возмещения неимущественного характера, а также 50 000 руб. как компенсацию правовой активности.

По словам заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Яны Ивановой, это разумная и достойная, но не чрезмерная сумма за нарушенные конституционные права. «У нас нет задачи разорить государство, но мы уверены, что компенсация за нарушение Конституции должна быть заметной», – сказала она. Иванова настаивает, что списки партии на муниципальных выборах имели бы успех во всех семи районах области, где были незаконно сняты.

Она также обратила внимание, что в следующем, 2024 году псковское «Яблоко» получило семь мандатов. «Срок созыва депутатов – 60 месяцев. Строго говоря, это менее 3500 руб. за месяц лишения законного представительства», – пояснила она. По мнению Ивановой, в условиях, когда партия вынуждена работать с проблемами районов и их жителей без местных депутатов, это не самые большие деньги.

С одной стороны, «Яблоко» выбрало очень интересный подход для оценки – обоснование в части неблагоприятных последствий неимущественного характера – и ссылается на репутационные потери, рассуждает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Суды потребуют доказать причинно-следственную связь между нарушенным правом, антиконституционным законом и репутационными потерями, объясняет юрист.

С другой стороны, Брикульский считает разумным использовать в качестве мотивировки невозможность реализации права на участие в управлении делами государства, которая проистекает из неконституционности оспариваемой нормы. «То есть посчитать, сколько стоит право статьи 32 Конституции», – пояснил он.

«Основная проблема компенсаторных механизмов в конституционном судопроизводстве связана с отсутствием в законодательстве ориентиров по суммам компенсации», – говорит доцент Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова. Сейчас, говорит эксперт, бремя выработки подходов к определению справедливой и разумной компенсации после решения КС лежит на обычных судах. Вне зависимости от исхода процесса данное дело тоже внесет свой вклад в формирование этих подходов, резюмировала она.

Ключевая проблема компенсаторных механизмов – полное отсутствие закона, который бы более четко определял их природу, соглашается Брикульский.

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