Штрафы за несоблюдение требований к содержанию собак предложили кратно повысить

За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев члены думской рабочей группы предлагают штрафовать на суммы от 15000 руб. до 30000 руб. для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); на суммы от 50000 руб. до 100000 руб. для юридических лиц (сейчас – от 15000 руб. до 30000 руб.). Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, по замыслу депутатов, должно наказываться на суммы от 20000 руб. до 30000 руб. для граждан (сейчас – от 3000 руб. до 5000 руб.); от 50000 руб. до 100 000 руб. – для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); от 200 000 руб. до 300 000 руб. – для юрлиц (сейчас – от 30000 руб. до 50000 руб.).