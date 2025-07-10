Штрафы за несоблюдение требований к содержанию собак предложили кратно повысить

Штрафы за несоблюдение требований к содержанию собак предложили кратно повыситьДепутаты считают действующие меры наказания «ничтожно малыми»
Члены думской рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, внесли законопроект о кратном повышении штрафов за несоблюдение требований к содержанию собак. Документ размещен в электронной базе Госдумы, под ним подписались 30 членов четырех фракций (всех, за исключением «Новых людей»), сообщила «Ведомостям» соавтор законопроекта, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).
«Законопроект является логичным продолжением разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от агрессии и нападений безнадзорных животных», — говорится в пояснительной записке. По словам Останиной, действующие меры наказания «ничтожно малы».
Изменения, в частности, предлагается внести в ст. 8.52 (Несоблюдение требований к содержанию животных) и 8.54 (Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев) КоАП России. К примеру, за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных законопроектом предусмотрены штрафы от 20 000 руб. до 50 000 руб. для физических лиц (сейчас – от 1500 руб. до 3000 руб.); от 100 000 руб. до 200 000 руб. – для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); от 250 000 руб. до 300 000 руб. – для юридических лиц (сейчас – от 15000 руб. до 30000 руб.).
Административное наказание за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу депутаты предлагают ужесточить: от 50 000 руб. до 100 000 руб. для граждан (сейчас – от 10000 руб. до 30000 руб.); от 200 000 руб. до 300 000 руб. – для должностных лиц (сейчас – от 50000 руб. до 100 000 руб.); от 350 000 руб. до 500 000 руб. – для юрлиц (сейчас – от 100 000 руб. до 200 000 руб.).
За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев члены думской рабочей группы предлагают штрафовать на суммы от 15000 руб. до 30000 руб. для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); на суммы от 50000 руб. до 100000 руб. для юридических лиц (сейчас – от 15000 руб. до 30000 руб.). Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, по замыслу депутатов, должно наказываться на суммы от 20000 руб. до 30000 руб. для граждан (сейчас – от 3000 руб. до 5000 руб.); от 50000 руб. до 100 000 руб. – для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); от 200 000 руб. до 300 000 руб. – для юрлиц (сейчас – от 30000 руб. до 50000 руб.).
Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности до трех лет. Сейчас он составляет 60 дней, сказала «Ведомостям» Останина.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас «не обеспечивается безопасность детского населения, что подтверждается многочисленными фактами нападения на несовершеннолетних, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью либо привели к летальному исходу». Статистика по нападениям животных на детей за период с 2018 г. по 2024 г. составляет порядка 670 000 случаев, говорится там же.
«Учитывая изложенное, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных, не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания», — отмечают подписавшиеся под законопроектом депутаты.
28 февраля группа депутатов во главе с Останиной внесла в Думу законопроект о праве субъектов РФ умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания. Владельцы приютов, согласно инициативе, будут обязаны содержать собак до этого срока, после чего их планируется умерщвлять гуманным способом. В настоящее время эвтаназия животных допускается только при неизлечимых заболеваниях или травмах, причиняющих страдания. Законопроект до сих пор не рассмотрен в первом чтении.