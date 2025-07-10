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Штрафы за несоблюдение требований к содержанию собак предложили кратно повысить

Депутаты считают действующие меры наказания «ничтожно малыми»
Александр Тихонов
Кирилл Каллиников
Кирилл Каллиников

Члены думской рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, внесли законопроект о кратном повышении штрафов за несоблюдение требований к содержанию собак. Документ размещен в электронной базе Госдумы, под ним подписались 30 членов четырех фракций (всех, за исключением «Новых людей»), сообщила «Ведомостям» соавтор законопроекта, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). 

«Законопроект является логичным продолжением разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от агрессии и нападений безнадзорных животных», — говорится в пояснительной записке. По словам Останиной, действующие меры наказания «ничтожно малы».

Изменения, в частности, предлагается внести в ст. 8.52 (Несоблюдение требований к содержанию животных) и 8.54 (Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев) КоАП России. К примеру, за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных законопроектом предусмотрены штрафы от 20 000 руб. до 50 000 руб. для физических лиц (сейчас – от 1500 руб. до 3000 руб.); от 100 000 руб. до 200 000 руб. – для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); от 250 000 руб. до 300 000 руб. – для юридических лиц (сейчас – от 15000 руб. до 30000 руб.).

Административное наказание за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу депутаты предлагают ужесточить: от 50 000 руб. до 100 000 руб. для граждан (сейчас – от 10000 руб. до 30000 руб.); от 200 000 руб. до 300 000 руб. – для должностных лиц (сейчас – от 50000 руб.  до 100 000 руб.); от 350 000 руб. до 500 000 руб. – для юрлиц (сейчас – от 100 000 руб. до 200 000 руб.).

За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев члены думской рабочей группы предлагают штрафовать на суммы от 15000 руб. до 30000 руб. для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); на суммы от 50000 руб. до 100000 руб. для юридических лиц (сейчас – от 15000 руб. до 30000 руб.). Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, по замыслу депутатов, должно наказываться на суммы от 20000 руб. до 30000 руб. для граждан (сейчас – от 3000 руб. до 5000 руб.); от 50000 руб. до 100 000 руб. – для должностных лиц (сейчас – от 5000 руб. до 15000 руб.); от 200 000 руб. до 300 000 руб. – для юрлиц (сейчас – от 30000 руб. до 50000 руб.).

Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности до трех лет. Сейчас он составляет 60 дней, сказала «Ведомостям» Останина.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас «не обеспечивается безопасность детского населения, что подтверждается многочисленными фактами нападения на несовершеннолетних, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью либо привели к летальному исходу». Статистика по нападениям животных на детей за период с 2018 г. по 2024 г. составляет порядка 670 000 случаев, говорится там же. 

«Учитывая изложенное, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных, не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания», — отмечают подписавшиеся под законопроектом депутаты.

28 февраля группа депутатов во главе с Останиной внесла в Думу законопроект о праве субъектов РФ умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания. Владельцы приютов, согласно инициативе, будут обязаны содержать собак до этого срока, после чего их планируется умерщвлять гуманным способом. В настоящее время эвтаназия животных допускается только при неизлечимых заболеваниях или травмах, причиняющих страдания. Законопроект до сих пор не рассмотрен в первом чтении.

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