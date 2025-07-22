Россия, Китай и Иран согласуют позиции перед его переговорами с «евротройкой»Диалог активизируется на фоне ее угроз возобновить санкции против Тегерана
Представители России, Китая и Ирана проведут 22 июля трехстороннюю встречу в Тегеране, где будут обсуждаться угрозы западных стран возобновить санкции против Исламской Республики в связи с ее ядерной программой. Об этом первым 21 июля сообщил на пресс-конференции представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передало агентство Mehr.
Позже в тот же день представитель МИД России Мария Захарова пояснила «Ведомостям», что консультации пройдут на экспертном уровне глав профильных департаментов внешнеполитических ведомств по вопросам нераспространения, а не на уровне заместителей министров иностранных дел (как это было, например, в марте в Пекине. – «Ведомости»). По данным сайтов соответствующих министерств, департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России c мая 2025 г. возглавляет Олег Постников, а в Китае аналогичный отдел – Сунь Сяобо.
«У нас с ними [с Россией и Китаем] схожие взгляды и хорошие отношения. В течение прошлого года мы проводили консультации с этими двумя государствами по вопросу об обратном механизме (snapback, юридически закрепленная возможность восстановления санкций ООН, которые были отменены против Ирана после заключения в 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД. – «Ведомости»). С юридической, моральной и политической точек зрения нет логических или правовых оснований для восстановления санкций, снятых в соответствии со СВПД», – сказал Багаи.
Анонс экспертной встречи России, Ирана и Китая совпал с визитом в Москву министра обороны Ирана Азиза Насирзаде. Как сообщил агентству IRNA вечером 21 июля иранский посол в России Казем Джалали, Насирзаде встретился со своим российским коллегой Андреем Белоусовым и обсудил с ним укрепление сотрудничества в области обороны.
Анонсированная в Тегеране встреча пройдет накануне переговоров иранцев с так называемой «евротройкой» – Великобританией, Францией и Германией. Они наряду с Россией и КНР были участниками СВПД, из которого на своем первом сроке, в 2018 г., вышел президент США Дональд Трамп. Багаи подтвердил, что переговоры с «евротройкой» пройдут в Стамбуле 25 июля и также на уровне заместителей министров иностранных дел, а инициатором стали именно европейцы. Последний раз они встречались накануне поддержавшей 12-дневные израильские удары атаки США по ядерным объектам Ирана 20 июня. Информация о готовности Тегерана к новым переговорам с Вашингтоном не подтверждается, подчеркнули в Иране.
Багаи отдельно подвел итоги визита советника верховного лидера Ирана Али Лариджани в Москву 20 июля. Он, как пишет IRNA, находился и в качестве спецпосланника президента Ирана Масуда Пезешкиана и передал некое послание президенту России Владимиру Путину. Кремль накануне сообщил, что обсуждалась и ядерная тематика. Путин, в частности, высказал «позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой». Посол Ирана в Москве Джалали 21 июля упомянул, что на встрече Лариджани с Путиным присутствовал Белоусов.
Иранские СМИ активно цитируют своего главу МИДа Аббаса Арагчи, который обратился в ООН и к руководству Евросоюза. Он уверен, что европейские страны «не имеют права» злоупотреблять резолюцией СБ ООН 2231 в поддержку СВПД с заложенным в ней механизмом snapback, «которой сами не придерживались». Он указывает на их давнее невыполнение обязательств по СВПД, «материальную и политическую поддержку» недавних ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана. Срок действия упомянутой резолюции истекает 18 октября 2025 г., после которого возможность восстановления санкций против Ирана по упомянутому механизму из-за его несоблюдения обязательств (после подачи официального письма в Совбез, при этом без права вето кого-либо) исчезнет. С тем, что «евротройка» «неоднократно» нарушала обязательства по СВПД и утратила право требовать возврата санкций, согласен и постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
О том, что «евротройка» договорилась обратиться к snapback, если Иран не пойдет на требуемую ими сделку до конца августа, 15 июля заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Издание Axios ранее писало, что ультиматум согласован с США и подразумевает отказ возвращать санкции против Ирана, если он вывезет из страны около 400 кг урана, обогащенного до 60%, и согласится возобновить мониторинг МАГАТЭ.
«Евротройка» угрожает возвратом отмененных резолюцией 2231 Совбеза ООН от 2015 г. международных санкций против Ирана на импорт и экспорт вооружения, техники и сопутствующих материалов, которые были введены предыдущими резолюциями СБ ООН в 2006–2010 гг., напоминает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. При этом, отмечает он, угрозы «евротройки» активировать механизм – злоупотребление правом, ведь он был создан на случай нарушения Ираном его обязательств: «Но тот выполнял их до тех пор, пока США не вышли из СВПД и не начали вводить больше односторонних санкций. «Евротройка» не смогла выполнить свои, включая обеспечение беспрепятственной торговли Ирана. Только после этого Иран пошел на ответную приостановку части своих обязательств, по положениям пунктов 26 и 36 СВПД».
Лямин добавил, что Россия и Китай давно поддерживают Иран в этом вопросе и на их переговорах сейчас, должно быть, будет рассматриваться выработка консолидированной дипломатической и юридической позиции, которую Тегеран затем представит «евротройке». «Вероятно, будут просчитываться варианты развития событий в зависимости от дальнейших действий европейцев», – предполагает он.
Положение для Ирана тяжелое, говорит старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, в условиях воинственного настроя США и Израиля Ирану предстоят переговоры с грозящей санкциями «евротройкой». Но, несмотря на угрозы, Великобритания, Франция и Германия, в отличие от США, остаются странами, с которыми возможно найти компромисс, считает Сажин. Американцы же требуют капитуляции – отказа от обогащения урана, баллистических ракет средней дальности (500–5000 км), ограничения их радиуса действия 300 км, а также прекращения поддержки шиитских группировок на Ближнем Востоке. При этом, отмечает эксперт, если переговоры по ядерной программе Ирана провалятся, Израиль может осенью повторить удары по еще целым ядерным объектам страны. «Подготовиться к ним иранцы не успеют. Сейчас их воздушное пространство фактически открыто», – считает Сажин, несмотря на заявления иранских военных о замене выбитых израильтянами систем ПВО.
Россия и Китай выступают против создания Ираном ядерного оружия, но и не хотят вводить санкции против него, признавая право Тегерана на мирный атом, и они намерены способствовать его диалогу с МАГАТЭ, добавляет востоковед: «Именно поэтому европейцы торопятся с переговорами. В октябре Россия станет председателем СБ ООН, что может усложнить принятие антииранских санкций».