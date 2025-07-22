Россия, Китай и Иран согласуют позиции перед его переговорами с «евротройкой»

Иранские СМИ активно цитируют своего главу МИДа Аббаса Арагчи, который обратился в ООН и к руководству Евросоюза. Он уверен, что европейские страны «не имеют права» злоупотреблять резолюцией СБ ООН 2231 в поддержку СВПД с заложенным в ней механизмом snapback, «которой сами не придерживались». Он указывает на их давнее невыполнение обязательств по СВПД, «материальную и политическую поддержку» недавних ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана. Срок действия упомянутой резолюции истекает 18 октября 2025 г., после которого возможность восстановления санкций против Ирана по упомянутому механизму из-за его несоблюдения обязательств (после подачи официального письма в Совбез, при этом без права вето кого-либо) исчезнет. С тем, что «евротройка» «неоднократно» нарушала обязательства по СВПД и утратила право требовать возврата санкций, согласен и постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.