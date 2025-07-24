Турция нашла замену американским истребителям в Европе

Предварительный запрос на поставки истребителей Eurofighter Турция направила в Германию еще в марте 2023 г. Но тогда, как пишет The Wall Street Journal, Берлин не одобрил экспортную лицензию на поставки этих машин в Анкару из-за разногласий по некоторым вопросам ее внешней политики. Вероятно, речь шла о давнем конфликте между Турцией и Грецией (союзниками по НАТО) вокруг принадлежности островов в Эгейском море. Вскоре турецкие власти пообещали использовать эти самолеты в случае их поставок в рамках операций НАТО, а не против другого члена альянса, писали Bloomberg и Spiegel со ссылкой на источники. А уже в октябре 2024 г. тогдашний немецкий канцлер Олаф Шольц дал зеленый свет экспорту Eurofighter в Турцию во время переговоров с турецким президентом Эрдоганом в Стамбуле, но это решение застопорилось после распада коалиции «Светофор» в ФРГ в ноябре того же года.