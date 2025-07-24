Турция нашла замену американским истребителям в Европе

Турция нашла замену американским истребителям в ЕвропеАнкара договорилась закупить крупную партию Eurofighter на фоне задержек в поставках F-16 из США
Министр обороны Турции Яшар Гюлер и его британский коллега Джон Хили 23 июля подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам многоцелевого истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon, передают пресс-службы оборонных ведомств двух стран. Церемония подписания состоялась в рамках 17-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF 2025) в Стамбульском выставочном центре. Помимо Великобритании в консорциум по производству этих самолетов также входят Германия, Италия и Испания.
За несколько часов до этого соглашения Spiegel со ссылкой на источники писал о разрешении правительством Германии поставок 40 истребителей Eurofighter в Турцию стоимостью 4,75 млрд евро после одобрения со стороны Федерального совета безопасности страны. Без этого решения ни одна другая страна, входящая в консорциум, не может поставлять эти машины в третьи страны.
О достигнутом прогрессе в переговорах по вопросу поставок европейских истребителей в Турцию ранее говорил журналистам и турецкий президент Реджеп Эрдоган, возвращаясь c Северного Кипра 21 июля.
Предварительный запрос на поставки истребителей Eurofighter Турция направила в Германию еще в марте 2023 г. Но тогда, как пишет The Wall Street Journal, Берлин не одобрил экспортную лицензию на поставки этих машин в Анкару из-за разногласий по некоторым вопросам ее внешней политики. Вероятно, речь шла о давнем конфликте между Турцией и Грецией (союзниками по НАТО) вокруг принадлежности островов в Эгейском море. Вскоре турецкие власти пообещали использовать эти самолеты в случае их поставок в рамках операций НАТО, а не против другого члена альянса, писали Bloomberg и Spiegel со ссылкой на источники. А уже в октябре 2024 г. тогдашний немецкий канцлер Олаф Шольц дал зеленый свет экспорту Eurofighter в Турцию во время переговоров с турецким президентом Эрдоганом в Стамбуле, но это решение застопорилось после распада коалиции «Светофор» в ФРГ в ноябре того же года.
Правительства Германии и Великобритании согласились предоставить Турции европейские истребители на фоне угрозы большой войны на территории Европы, говорит востоковед Руслан Сулейманов. В этом смысле, продолжает эксперт, турецкому государству, как в период холодной войны, должна отводиться роль флангового форпоста НАТО для потенциального сдерживания России.
Турция остается критически важной страной для НАТО, особенно в контексте возрастающей напряженности между США и странами Евросоюза, соглашается президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Старый Свет настроен усилить интеграцию Анкары в европейские оборонные структуры и теперь это желание перевешивает прежние опасения относительно турецкой политики на западном направлении, добавил эксперт.
Некоторую положительную роль в этом вопросе мог также сыграть и лидер оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель, который неоднократно встречался с европейскими элитами, чтобы добиться от них разрешения на экспорт Eurofighter, допустил Сулейманов: «После ареста в марте оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Европе вновь заговорили о запрете поставок вооружений в Турцию, пока не будут освобождены оппоненты Эрдогана. Но Озелю удалось добиться уступок в этом вопросе».
Параллельно с поставками европейских истребителей Анкара много лет добивается поставок американских самолетов F-16, а также истребителей пятого поколения F-35, поставка которых блокируется США с 2019 г. после приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.
В феврале 2024 г. американский конгресс одобрил турецкую заявку на приобретение 40 новых истребителей F-16 и 79 комплектов по модернизации для имеющихся на вооружении самолетов данного типа на сумму более $23 млрд. Но уже в ноябре того же года Анкара снизила стоимость контракта до $7 млрд, отказавшись от модернизации 79 машин, сохранив лишь покупку новых.
Европейский истребитель
В конце июня Эрдоган заявил, что Турция планирует вернуться к программе F-35 и в этом вопросе он получил одобрение со стороны американского президента Дональда Трампа. В это же время посол США в Анкаре Том Баррак в интервью агентству «Анадолу» заявил, что стороны, скорее всего, найдут решение по этой проблеме к концу года.
В какой-то мере истребители Eurofighter могут стать альтернативой американским F-16, полагает Сулейманов. Хотя Анкара заинтересована в приобретении еще F-35, пока не ясны перспективы возвращения Турции в этот проект, говорит эксперт. По его мнению, для разрешения этой ситуации, возможно, турецкие власти разместят российские С-400 на территории Сирии.
Покупка европейских Eurofighter не исключает интереса к американским F-16 и F-35, считает Садыгзаде. По его словам, европейские самолеты рассматриваются Анкарой как промежуточное решение, направленное на обновление турецких ВВС до ввода отечественного истребителя пятого поколения KAAN, разработка которого, по официальным заявлениям, будет завершена в 2028 г. «Если США восстановят Турцию в своей программе F-35, то, возможно, турецкая сторона пересмотрит объемы закупок Eurofighter, но полностью от них не откажется, так как страна не собирается отставать в боевой мощи своей авиации от Израиля, Греции и других соседних государств на фоне роста региональной напряженности. Все крупные государства Ближнего Востока сегодня находятся в ожидании крупного конфликта», – заключил эксперт.