Несколько губернаторов одновременно провели прямые линии с жителями

23 июля прямую линию провел губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который в единый день голосования 14 сентября планирует переизбраться на второй срок. «Основные темы, которые волнуют, в общем-то, все те же: это вопросы благоустройства, здравоохранения, облика наших городов, безопасности нахождения детей на улицах и в дворовых пространствах и вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства», – заявил Солодов. По словам губернатора, он отвечал на наиболее часто повторяющиеся вопросы, а также на те, под которыми проставлено наибольшее количество пользовательских реакций. «Большая часть вопросов, которые до эфира поступили, уже в работе», – заверил глава Камчатки.