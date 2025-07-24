Несколько губернаторов одновременно провели прямые линии с жителями

Несколько губернаторов одновременно провели прямые линии с жителямиВ преддверии выборов в Госдуму количество таких форматов будет расти
Сразу несколько губернаторов за последнюю неделю провели прямые линии с жителями. 15 июля глава Ставропольского края Владимир Владимиров, по его словам, в шестой раз за год встретился в таком формате с избирателями. Чаще всего, отметил он, люди обращали внимание на проблемы водоснабжения, ландшафтных пожаров, здравоохранения, обращения с отходами, безопасности на дорогах. «Серьезный интерес вызывает программа «Герои Ставрополья». Но некоторые бойцы столкнулись с проблемой – из-за отсутствия высшего образования не могут принять в ней участие. Поручил проработать возможности, чтобы помочь участникам СВО заочно получать высшее образование в вузах в крае», – написал губернатор.
22 июля прямые линии провели главы трех регионов: Калининградской, Ярославской областей и Донецкой народной республики. Губернатор самого западного субъекта Алексей Беспрозванных рассказал, как область справляется с проблемой изоляции в условиях спецоперации и ответил на вопросы жителей о морских и сухопутных перевозках в Калининградскую область, ценах на топливо, газификации и защите границ региона, сообщали «Ведомости. Северо-Запад». Главным приоритетом властей области губернатор назвал безопасность, отметив, что он сам и все члены правительства Калининградской области вступили в резерв подразделения «Барс 39».
Одним из главных вопросов, прозвучавших в ходе прямой линии губернатора Ярославской области Михаила Евраева, стала судьба стадиона «Шинник», который, как писали «Ведомости» 15 июля, может быть снесен для строительства на этом месте головного офиса ключевого для гособоронзаказа банка – ПСБ. Глава региона признал, что такой вариант рассматривается, но при условии строительства нового стадиона для «Шинника», что может обойтись в 12 млрд руб. Федеральное финансирование проекта возможно, но основную часть может взять на себя инвестор, которым может стать ПСБ, добавил Евраев. В случае если банк согласится финансировать строительство новой арены, территория «Шинника» отойдет банку.
На прямую линию главы ДНР Дениса Пушилина поступило много вопросов, связанных с водоснабжением. «В связи с водной блокадой ВФУ (вооруженных формирований Украины. – «Ведомости») и аномально жаркой погодой из необходимых 850 000 кубов в сутки республика получает лишь треть. Разъяснил, какие меры уже принимаем, чтобы восполнить запасы внутренних водоемов. Расширяем и очищаем русла рек, далее приступим к работам по переброске воды в обмелевшие водохранилища», – написал Пушилин на своей странице в VK.
23 июля прямую линию провел губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который в единый день голосования 14 сентября планирует переизбраться на второй срок. «Основные темы, которые волнуют, в общем-то, все те же: это вопросы благоустройства, здравоохранения, облика наших городов, безопасности нахождения детей на улицах и в дворовых пространствах и вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства», – заявил Солодов. По словам губернатора, он отвечал на наиболее часто повторяющиеся вопросы, а также на те, под которыми проставлено наибольшее количество пользовательских реакций. «Большая часть вопросов, которые до эфира поступили, уже в работе», – заверил глава Камчатки.
Поручение губернаторам регулярно проводить прямые линии сделал президент России Владимир Путин в 2021 г. «Я думаю, что это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы. Но еще важнее то, что происходит, – я об этом много раз говорил, – происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан», – заявлял глава государства на своей прямой линии.
В течение ближайшего года перед выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 г., таких прямых линий будет еще больше, прогнозирует политолог Александр Кынев. По его словам, формат прямого общения избирателями воспринимается «исключительно позитивно».
Губернаторская прямая линия решает две основные задачи – управленческую и информационную, говорит замгендиректора КГ «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов. «В первом случае (и это более значимо) региональные органы власти получают необходимое ускорение, чтобы оперативно отработать запросы жителей. Во втором – генерируется усиленный сигнал о деятельности власти, результатах и решениях по проблемным вопросам. Сегодня больше ценится не сам эфир, а решения по его итогам и реальная помощь жителям», – сказал он «Ведомостям». По словам Сетова, грамотный подход к информационной политике позволяет протягивать сигнал с прямой линии достаточно долгое время, обеспечивает сериальность сюжетов с решениями власти.