Монополист и филантроп: как Джон Рокфеллер стал первым миллиардером

Монополист и филантроп: как Джон Рокфеллер стал первым миллиардером110 лет назад состояние нефтяного магната побило рекорд
29 сентября 1916 г. первые полосы американских газет облетела новость о том, что резкий рост цен на акции компаний, ранее входивших в знаменитую Standard Oil, превратил магната Джона Рокфеллера в первого миллиардера в истории. «Ведомости» вспоминают, как развитие нефтяной индустрии принесло ему баснословное состояние.
От китов до динозавров
На 1840-е пришелся пик добычи китов в США. Этот промысел давал сырье для бытового и промышленного освещения: в лампах, фонарях и маяках горел китовый жир. Проблему пытались решить при помощи другого топлива, например, каменноугольного газа, однако адекватной альтернативы животной органике практически не было. До тех пор, пока в 1853 г. польский химик Игнатий Лукасевич не изобрел керосиновую лампу.
Чуть раньше в ходе фармацевтических опытов по дистилляции нефти он получил сам керосин. Эта жидкость ярко горела, давала мало копоти, имела легко переносимый запах, а главное – была относительно дешевой. В 1859 г. Эрвин Дрейк пробурил в Пенсильвании первую промышленную нефтяную скважину, и уже в начале 1860-х керосиновые лампы стали широко доступны всем желающим.
Джон Рокфеллер выбрал производство керосина сферой своих бизнес-интересов далеко не сразу. У него было несколько небольших торговых предприятий, а также опыт поставок продовольствия во время Гражданской войны в США. В 1863 г. будущий магнат заметил спрос на керосин и вместе с партнерами решил вложились в строительство первого нефтеперерабатывающего завода в Кливленде (штат Огайо).
Там выполнялась перегонка нефти с выделением керосиновой фракции в диапазоне от 150 до 275 градусов Цельсия и очисткой серной кислотой.
От легкой нефти к «кислой»
Вскоре 28-летний Рокфеллер контролировал уже пять заводов, которые в 1867 г. объединил в фирму Rockefeller, Andrew & Flagler. Три года спустя в целях привлечения капитала она была переименована в Standard Oil Company of Ohio. На тот момент скорость нефтепереработки компании составляла 4% от американской нефтедобычи.
В переработке важно обеспечить высокое качество и повторяемость состава продукции, а при транспортировке – надежность упаковки и удобство ее перевалки. Возможно, отсюда амбициозное слово standard в названии. Компания стала первым в отрасли акционерным обществом: 10 000 ее акций, оцененные в $100 каждая, были распределены не только среди основателей компании – самим Рокфеллером (27%), Самуэлем Эндрюсом и Генри Флэглером, но и проданы нескольким банкирам из Нью-Йорка.
Standard Oil делала ставку на контроль переработки и логистики, поскольку геологоразведка и сама добыча нефти считались весьма рискованным делом – чуть ли не лотереей. В бизнесе бурения до сих пор используется американский термин «дикая кошка», которым обозначают скважину без гарантии на успех: она может оказаться «сухой» или с такой низкой производительностью, что будет выгоднее ее заглушить. С 1860-х суммарная нефтедобыча на территории США лишь в 1,5-1,7 раза превышает добычу на территории бывшего СССР, тогда как количество скважин в десятки раз больше – из-за «диких кошек» и бессистемности разработок.
Рокфеллер добился максимального использования всего спектра продуктов перегонки. Если сначала его заводы извлекали только 60% керосина из легкой и малосернистой нефти, то позже к ним добавились 10% бензина, до 10% бензола или нафты, а также смазочные масла и парафины, мазут и газойль. Использование передовых технологий и масштабирование производства снизили стоимость барреля керосина с 1860 до 1910 г. примерно в восемь раз (с $24 до $3), тогда как цена барреля сырой нефти упала сразу в 14 раз – с $10 до $0,7.
Важное значение имела технология переработки «кислой» нефти, содержащей большое количество серы и сернистых соединений или сероводород в газообразной фазе. Если такое сырье не очищать, это быстро выведет из строя оборудование, а продукт будет иметь дурной запах и станет опасным для здоровья. Приглашенный Рокфеллером химик Герман Фраш изобрел способ очистки путем добавления в перегонные кубы оксидов металлов, в частности, меди. Standard Oil обладала патентной монополией на этот метод вплоть до 1905 г., что давало ей возможность работать не только с легкой и «сладкой» нефтью из Пенсильвании, но и из сернистых месторождений Огайо, Индианы и Техаса.
От бочки до цистерны
Для транспортировки Standard Oil использовала деревянные бочки, ради производства которых Рокфеллер скупал целые дубравы. На основе их геометрии сформировался стандарт объема нефти – баррель (от англ. barrel – «бочка»), применяемый до сих пор. Тара вмещала 42 галлона жидкости или примерно 159 л. В начале XX в. бочки стали стальными и содержали уже 55 галлонов, однако на барреле это никак не сказалось. Компания Рокфеллера красила их в синий цвет, поэтому принятое обозначение bbl для единицы объема нефти иногда толкуют как blue barrel («синяя бочка»).
Главным фактором роста Standard Oil до почти монопольных позиций в отрасли считается железнодорожная логистика. Существует множество свидетельств сговоров о низких тарифах на перевозки, ограничении доступности тары и платформ для конкурентов, а также поглощения ранее независимых игроков, в том числе производителей вагонов. Например, сначала Рокфеллер купил весь парк, а затем и само производство новых горизонтальных цилиндрических металлических цистерн – вместе с инфраструктурой, мощностями и патентами. С 1891 г. это направление было выделено в специализированную дочернюю компанию – Union Tank Line.
В результате жесткой транспортной и ценовой политики мелкие производители были вынуждены либо продаться Standard Oil, либо закрыться. В 1882 г. Рокфеллер организовал трест – группу из 40 компаний, которая давала ему возможность контролировать всю отрасль. Политика компании привела к тому, что ее доля на рынке переработки стремительно увеличивалась: с 4% в 1870 г. до 25% в 1874 г. К 1880-му она достигла уже 80-85%.
Правда, за этим последовало падение, связанное с развитием бензинового и дизельного двигателестроения. При росте производства в абсолютном выражении, доля Standard Oil на рынке нефтепродуктов стала сокращаться: с 88% в 1890 г. до 68% в 1907 г. В 1911-м, когда компания была разделена по решению Верховного суда США, она составляла 64%.
От танкера до трубопровода
Изначально Рокфеллер поставлял керосин за границу в тех же бочках или жестяных банках. Однако столкнувшись на европейском рынке с жесткой конкуренцией со стороны Российской империи – братья Нобель к тому времени уже построили свой наливной флот на Каспии, – Standard Oil начала фрахтовать иностранные наливные суда.
Например, компания использовала первый в истории современный океанский паровой танкер, спущенный на воду в Великобритании в 1886 г. Чтобы не зависеть от посредников, Рокфеллер основал в Лондоне дочернюю англо-американскую компанию Anglo-American Oil Company и заказал собственные суда. Уже в 1888 г. для Standard Oil был построен первый американский крупный океанский танкер, который получил символическое название «Standard». К 1900 г. собственный океанский флот магната насчитывал более 60 судов.
Первый успешный промышленный восьмикилометровый нефтепровод из стальных труб построил Самюэль Сикел в Пенсильвании еще в 1865 г. Рокфеллер стал активно скупать и брать под контроль существующие нефтеносные артерии Америки в начале 1870-х. Они состояли из шестидюймовых труб при рабочем давлении порядка 50 атмосфер. В 1888 г. Рокфеллер и его трест приступили к масштабному строительству восьмидюймовых магистральных нефтепроводов.
Параллельно в России инженер Владимир Шухов спроектировал и построил первый в России нефтепровод в 1878 г. Он соединил нефтяные промыслы и «Черный город» – нефтеперерабатывающие заводы на окраине Баку. Длина артерии составила около 11 км, диаметр труб – 3 дюйма при рабочем давлении в 20 атмосфер. Строительство велось по заказу братьев Нобель. В 1879 г. появился второй бакинский нефтепровод, а в 1906-м первый в мире крупный магистральный керосинопровод. Он включал 16 насосных станций и связал Каспийское море с черноморским портом для экспорта горючего в Европу. Его протяженность составила 833 км и на какое-то время Россия обогнала Америку в поставках керосина на мировой рынок.
От керосина к бензину
Первую в мире экспериментальную промышленную установку непрерывного термического крекинга нефти создал и запатентовал в 1891 г. тоже Шухов. До него из черного золота получали в основном керосин для ламп и мазут. Бензин считался бесполезным побочным продуктом. Однако с появлением двигателей внутреннего сгорания миру потребовалось колоссальное количество автомобильного топлива. Американцы позже запатентовали аналогичный метод – процесс Бартона.
Когда в 1920-х возник международный патентный спор, представители династии Рокфеллеров приехали в СССР. Изучив чертежи Шухова, они признали его абсолютный приоритет. При этом первый завод по непрерывному термическому крекингу шуховским методом начали строить в Баку только в 1930 г.
В целом конкуренция Рокфеллера и братьев Нобель положительно сказалась на развитии нефтегазовой отрасли, дав жизнь многим инновациям и смелым решениям. В 1890-х началась экспансия Standard Oil в Китай. Чтобы завоевать огромный рынок в 400 млн проживающих там человек, компания продавала керосиновые лампы по символической цене и даже раздавала их бесплатно. Россия в ответ в 1897 г. начала строить Китайско-Восточную железную дорогу, по которой пошли цистерны с керосином братьев Нобель.
От монополии к конкуренции
15 мая 1911 г. Верховный суд США постановил разделить нефтяной трест Standard Oil на 34 независимые компании за нарушение антимонопольного закона Шермана. Этот документ был принят в 1890 г. и запрещал любые контракты, соглашения или тайные сговоры, если они направлены на ограничение торговли между штатами или с другими странами. К ним относились договоры о фиксации цен и разделе рынков сбыта, которыми грешил Рокфеллер.
Иску против компании предшествовало большое расследование, проведенное журналисткой Идой Тарбелл и опубликованное в 1902-1904 гг. Девушка выросла в Пенсильвании в разгар первой нефтяной лихорадки. Ее отец Франклин был успешным независимым производителем. Однако в 1872 г., когда ей было 15 лет, Рокфеллер заключил секретный сговор с железными дорогами, чтобы взвинтить тарифы для независимых игроков, и обрушить его бизнес.
Предприятие отца Тарбелл оказалось разорено, а его партнер по бизнесу, не выдержав финансового давления, покончил с собой. Девушка своими глазами наблюдала, как в некогда благополучный дом пришли «ненависть, подозрительность и страх». Она написала масштабный цикл из 19 статей, который затем лег в основу монументальной двухтомной книги. Это документальное расследование со ссылками на документы, включая внутрикорпоративные отчеты и секретные контракты, а также беседы с реальными людьми, подтверждало, что Рокфеллер вел «нечестную игру».
Иск против Standard Oil подало федеральное правительство США по распоряжению президента Теодора Рузвельта. Главным обвинителем выступал Фрэнк Келлог, получивший прозвище «Разрушитель трестов». Активная фаза слушаний и допроса свидетелей продолжалась более двух лет – с 1907 по 1909 г. За это время суд выслушал 444 свидетеля и изучил 1371 документ. В ноябре 1909 г. суд признал компанию виновной и предписал ее распустить. Однако Standard Oil не согласилась с вердиктом и подала апелляцию. Верховному суду потребовалось больше года, чтобы поставить точку.
В результате методы ведения бизнеса Standard Oil были признаны «неразумным ограничением торговли». Суд установил, что компания Рокфеллера намеренно уничтожала конкурентов с помощью дискриминационных тарифов на перевозки по железным дорогам, тайных сговоров, хищнического ценообразования и принудительного поглощения независимых фирм.
Standard Oil была принудительно разделена на компании, которые отныне должны были конкурировать друг с другом. Поскольку Рокфеллер владел примерно четвертью ее акций, такая же часть активов досталась ему и во всех 34 вновь образованных фирмах. К 1916 г. стоимость бумаг возросла примерно в 3 раза за счет автомобильного бума и роста цен на сырую нефть. Это, в свою очередь, привело к тому, что оценка стоимости активов самого Джона Рокфеллера превысила $1 млрд.
От магната к филантропу
Рокфеллер всегда был очень религиозным и с детских лет участвовал в жизни общины Северных баптистов (ныне входит в деноминацию Американских баптистских церквей США). Свою знаменитую традицию отдавать 10% от любого дохода на благотворительность и нужды церкви он начал соблюдать еще подростком. Будучи необычайно трудолюбивым, он ежегодно праздновал 26 сентября – день устройства на первую работу 1855 г. И делал это с куда большим размахом и энтузиазмом, чем на день рождения.
Предприниматель стоически переносил регулярные обвинения в непорядочности и нечестности. Внешнее спокойствие давалось Рокфеллеру огромной ценой. То, что публика принимала за каменную маску, на самом деле было результатом жесточайшего внутреннего стресса, который в итоге привел к аутоиммунному заболеванию – универсальной алопеции, проявившейся в полной потере волос на теле, включая брови и ресницы.
Врачи пророчили ему короткую жизнь, но Рокфеллер умер только 23 мая 1937 г. в возрасте 97 лет. Как сообщала на следующий день Нью-Йорк Таймс, общая сумма, потраченная магнатом на благотворительность за годы его жизни, превысила $530 млн.