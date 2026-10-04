Монополист и филантроп: как Джон Рокфеллер стал первым миллиардером

Standard Oil делала ставку на контроль переработки и логистики, поскольку геологоразведка и сама добыча нефти считались весьма рискованным делом – чуть ли не лотереей. В бизнесе бурения до сих пор используется американский термин «дикая кошка», которым обозначают скважину без гарантии на успех: она может оказаться «сухой» или с такой низкой производительностью, что будет выгоднее ее заглушить. С 1860-х суммарная нефтедобыча на территории США лишь в 1,5-1,7 раза превышает добычу на территории бывшего СССР, тогда как количество скважин в десятки раз больше – из-за «диких кошек» и бессистемности разработок.