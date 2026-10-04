Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,497+0,67%YAKG33,65+0,15%CHKZ15 850-1,25%IMOEX2 283,68+0,28%RTSI861,74+0,29%RGBI111,32+0,12%RGBITR764,86+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Монополист и филантроп: как Джон Рокфеллер стал первым миллиардером

110 лет назад состояние нефтяного магната побило рекорд
Александр Юрьев
Джон Рокфеллер
Джон Рокфеллер / DPA / Picture Alliance / Reuters Connect

29 сентября 1916 г. первые полосы американских газет облетела новость о том, что резкий рост цен на акции компаний, ранее входивших в знаменитую Standard Oil, превратил магната Джона Рокфеллера в первого миллиардера в истории. «Ведомости» вспоминают, как развитие нефтяной индустрии принесло ему баснословное состояние.

От китов до динозавров

На 1840-е пришелся пик добычи китов в США. Этот промысел давал сырье для бытового и промышленного освещения: в лампах, фонарях и маяках горел китовый жир. Проблему пытались решить при помощи другого топлива, например, каменноугольного газа, однако адекватной альтернативы животной органике практически не было. До тех пор, пока в 1853 г. польский химик Игнатий Лукасевич не изобрел керосиновую лампу.

Чуть раньше в ходе фармацевтических опытов по дистилляции нефти он получил сам керосин. Эта жидкость ярко горела, давала мало копоти, имела легко переносимый запах, а главное – была относительно дешевой. В 1859 г. Эрвин Дрейк пробурил в Пенсильвании первую промышленную нефтяную скважину, и уже в начале 1860-х керосиновые лампы стали широко доступны всем желающим.

Джон Рокфеллер выбрал производство керосина сферой своих бизнес-интересов далеко не сразу. У него было несколько небольших торговых предприятий, а также опыт поставок продовольствия во время Гражданской войны в США. В 1863 г. будущий магнат заметил спрос на керосин и вместе с партнерами решил вложились в строительство первого нефтеперерабатывающего завода в Кливленде (штат Огайо). 

Там выполнялась перегонка нефти с выделением керосиновой фракции в диапазоне от 150 до 275 градусов Цельсия и очисткой серной кислотой.

От легкой нефти к «кислой»

Вскоре 28-летний Рокфеллер контролировал уже пять заводов, которые в 1867 г. объединил в фирму Rockefeller, Andrew & Flagler. Три года спустя в целях привлечения капитала она была переименована в Standard Oil Company of Ohio. На тот момент скорость нефтепереработки компании составляла 4% от американской нефтедобычи.

В переработке важно обеспечить высокое качество и повторяемость состава продукции, а при транспортировке – надежность упаковки и удобство ее перевалки. Возможно, отсюда амбициозное слово standard в названии. Компания стала первым в отрасли акционерным обществом: 10 000 ее акций, оцененные в $100 каждая, были распределены не только среди основателей компании – самим Рокфеллером (27%), Самуэлем Эндрюсом и Генри Флэглером, но и проданы нескольким банкирам из Нью-Йорка.

Standard Oil делала ставку на контроль переработки и логистики, поскольку геологоразведка и сама добыча нефти считались весьма рискованным делом – чуть ли не лотереей. В бизнесе бурения до сих пор используется американский термин «дикая кошка», которым обозначают скважину без гарантии на успех: она может оказаться «сухой» или с такой низкой производительностью, что будет выгоднее ее заглушить. С 1860-х суммарная нефтедобыча на территории США лишь в 1,5-1,7 раза превышает добычу на территории бывшего СССР, тогда как количество скважин в десятки раз больше – из-за «диких кошек» и бессистемности разработок.

Рокфеллер добился максимального использования всего спектра продуктов перегонки. Если сначала его заводы извлекали только 60% керосина из легкой и малосернистой нефти, то позже к ним добавились 10% бензина, до 10% бензола или нафты, а также смазочные масла и парафины, мазут и газойль. Использование передовых технологий и масштабирование производства снизили стоимость барреля керосина с 1860 до 1910 г. примерно в восемь раз (с $24 до $3), тогда как цена барреля сырой нефти упала сразу в 14 раз – с $10 до $0,7.

Джон Рокфеллер
Буровая вышка для добычи нефти в Титусвилле, штат Пенсильвания, около 1900 г. / Library of Congress

Важное значение имела технология переработки «кислой» нефти, содержащей большое количество серы и сернистых соединений или сероводород в газообразной фазе. Если такое сырье не очищать, это быстро выведет из строя оборудование, а продукт будет иметь дурной запах и станет опасным для здоровья. Приглашенный Рокфеллером химик Герман Фраш изобрел способ очистки путем добавления в перегонные кубы оксидов металлов, в частности, меди. Standard Oil обладала патентной монополией на этот метод вплоть до 1905 г., что давало ей возможность работать не только с легкой и «сладкой» нефтью из Пенсильвании, но и из сернистых месторождений Огайо, Индианы и Техаса.

От бочки до цистерны

Для транспортировки Standard Oil использовала деревянные бочки, ради производства которых Рокфеллер скупал целые дубравы. На основе их геометрии сформировался стандарт объема нефти – баррель (от англ. barrel – «бочка»), применяемый до сих пор. Тара вмещала 42 галлона жидкости или примерно 159 л. В начале XX в. бочки стали стальными и содержали уже 55 галлонов, однако на барреле это никак не сказалось. Компания Рокфеллера красила их в синий цвет, поэтому принятое обозначение bbl для единицы объема нефти иногда толкуют как blue barrel («синяя бочка»).

Главным фактором роста Standard Oil до почти монопольных позиций в отрасли считается железнодорожная логистика. Существует множество свидетельств сговоров о низких тарифах на перевозки, ограничении доступности тары и платформ для конкурентов, а также поглощения ранее независимых игроков, в том числе производителей вагонов. Например, сначала Рокфеллер купил весь парк, а затем и само производство новых горизонтальных цилиндрических металлических цистерн – вместе с инфраструктурой, мощностями и патентами. С 1891 г. это направление было выделено в специализированную дочернюю компанию – Union Tank Line.

В результате жесткой транспортной и ценовой политики мелкие производители были вынуждены либо продаться Standard Oil, либо закрыться. В 1882 г. Рокфеллер организовал трест – группу из 40 компаний, которая давала ему возможность контролировать всю отрасль. Политика компании привела к тому, что ее доля на рынке переработки стремительно увеличивалась: с 4% в 1870 г. до 25% в 1874 г. К 1880-му она достигла уже 80-85%.

Правда, за этим последовало падение, связанное с развитием бензинового и дизельного двигателестроения. При росте производства в абсолютном выражении, доля Standard Oil на рынке нефтепродуктов стала сокращаться: с 88% в 1890 г. до 68% в 1907 г. В 1911-м, когда компания была разделена по решению Верховного суда США, она составляла 64%.

От танкера до трубопровода

Изначально Рокфеллер поставлял керосин за границу в тех же бочках или жестяных банках. Однако столкнувшись на европейском рынке с жесткой конкуренцией со стороны Российской империи – братья Нобель к тому времени уже построили свой наливной флот на Каспии, – Standard Oil начала фрахтовать иностранные наливные суда.

Например, компания использовала первый в истории современный океанский паровой танкер, спущенный на воду в Великобритании в 1886 г. Чтобы не зависеть от посредников, Рокфеллер основал в Лондоне дочернюю англо-американскую компанию Anglo-American Oil Company и заказал собственные суда. Уже в 1888 г. для Standard Oil был построен первый американский крупный океанский танкер, который получил символическое название «Standard». К 1900 г. собственный океанский флот магната насчитывал более 60 судов.

Первый успешный промышленный восьмикилометровый нефтепровод из стальных труб построил Самюэль Сикел в Пенсильвании еще в 1865 г. Рокфеллер стал активно скупать и брать под контроль существующие нефтеносные артерии Америки в начале 1870-х. Они состояли из шестидюймовых труб при рабочем давлении порядка 50 атмосфер. В 1888 г. Рокфеллер и его трест приступили к масштабному строительству восьмидюймовых магистральных нефтепроводов.

Параллельно в России инженер Владимир Шухов спроектировал и построил первый в России нефтепровод в 1878 г. Он соединил нефтяные промыслы и «Черный город» – нефтеперерабатывающие заводы на окраине Баку. Длина артерии составила около 11 км, диаметр труб – 3 дюйма при рабочем давлении в 20 атмосфер. Строительство велось по заказу братьев Нобель. В 1879 г. появился второй бакинский нефтепровод, а в 1906-м первый в мире крупный магистральный керосинопровод. Он включал 16 насосных станций и связал Каспийское море с черноморским портом для экспорта горючего в Европу. Его протяженность составила 833 км и на какое-то время Россия обогнала Америку в поставках керосина на мировой рынок.

От керосина к бензину

Первую в мире экспериментальную промышленную установку непрерывного термического крекинга нефти создал и запатентовал в 1891 г. тоже Шухов. До него из черного золота получали в основном керосин для ламп и мазут. Бензин считался бесполезным побочным продуктом. Однако с появлением двигателей внутреннего сгорания миру потребовалось колоссальное количество автомобильного топлива. Американцы позже запатентовали аналогичный метод – процесс Бартона.

Когда в 1920-х возник международный патентный спор, представители династии Рокфеллеров приехали в СССР. Изучив чертежи Шухова, они признали его абсолютный приоритет. При этом первый завод по непрерывному термическому крекингу шуховским методом начали строить в Баку только в 1930 г.

Джон Рокфеллер
Нефтяные промыслы в Баку (Азербайджанская ССР), застроенные многочисленными деревянными и металлическими буровыми вышками (дерриками) первой половины XX в. / РИА Новости

В целом конкуренция Рокфеллера и братьев Нобель положительно сказалась на развитии нефтегазовой отрасли, дав жизнь многим инновациям и смелым решениям. В 1890-х началась экспансия Standard Oil в Китай. Чтобы завоевать огромный рынок в 400 млн проживающих там человек, компания продавала керосиновые лампы по символической цене и даже раздавала их бесплатно. Россия в ответ в 1897 г. начала строить Китайско-Восточную железную дорогу, по которой пошли цистерны с керосином братьев Нобель.

От монополии к конкуренции

15 мая 1911 г. Верховный суд США постановил разделить нефтяной трест Standard Oil на 34 независимые компании за нарушение антимонопольного закона Шермана. Этот документ был принят в 1890 г. и запрещал любые контракты, соглашения или тайные сговоры, если они направлены на ограничение торговли между штатами или с другими странами. К ним относились договоры о фиксации цен и разделе рынков сбыта, которыми грешил Рокфеллер.

Иску против компании предшествовало большое расследование, проведенное журналисткой Идой Тарбелл и опубликованное в 1902-1904 гг. Девушка выросла в Пенсильвании в разгар первой нефтяной лихорадки. Ее отец Франклин был успешным независимым производителем. Однако в 1872 г., когда ей было 15 лет, Рокфеллер заключил секретный сговор с железными дорогами, чтобы взвинтить тарифы для независимых игроков, и обрушить его бизнес.

Предприятие отца Тарбелл оказалось разорено, а его партнер по бизнесу, не выдержав финансового давления, покончил с собой. Девушка своими глазами наблюдала, как в некогда благополучный дом пришли «ненависть, подозрительность и страх». Она написала масштабный цикл из 19 статей, который затем лег в основу монументальной двухтомной книги. Это документальное расследование со ссылками на документы, включая внутрикорпоративные отчеты и секретные контракты, а также беседы с реальными людьми, подтверждало, что Рокфеллер вел «нечестную игру». 

Фото.

Рокфеллер, Маск и советские кооператоры: рекордсмены по размерам капиталов

Бизнес / Фото

Иск против Standard Oil подало федеральное правительство США по распоряжению президента Теодора Рузвельта. Главным обвинителем выступал Фрэнк Келлог, получивший прозвище «Разрушитель трестов». Активная фаза слушаний и допроса свидетелей продолжалась более двух лет – с 1907 по 1909 г. За это время суд выслушал 444 свидетеля и изучил 1371 документ. В ноябре 1909 г. суд признал компанию виновной и предписал ее распустить. Однако Standard Oil не согласилась с вердиктом и подала апелляцию. Верховному суду потребовалось больше года, чтобы поставить точку.

В результате методы ведения бизнеса Standard Oil были признаны «неразумным ограничением торговли». Суд установил, что компания Рокфеллера намеренно уничтожала конкурентов с помощью дискриминационных тарифов на перевозки по железным дорогам, тайных сговоров, хищнического ценообразования и принудительного поглощения независимых фирм. 

Standard Oil была принудительно разделена на компании, которые отныне должны были конкурировать друг с другом. Поскольку Рокфеллер владел примерно четвертью ее акций, такая же часть активов досталась ему и во всех 34 вновь образованных фирмах. К 1916 г. стоимость бумаг возросла примерно в 3 раза за счет автомобильного бума и роста цен на сырую нефть. Это, в свою очередь, привело к тому, что оценка стоимости активов самого Джона Рокфеллера превысила $1 млрд.

От магната к филантропу

Рокфеллер всегда был очень религиозным и с детских лет участвовал в жизни общины Северных баптистов (ныне входит в деноминацию Американских баптистских церквей США). Свою знаменитую традицию отдавать 10% от любого дохода на благотворительность и нужды церкви он начал соблюдать еще подростком. Будучи необычайно трудолюбивым, он ежегодно праздновал 26 сентября – день устройства на первую работу 1855 г. И делал это с куда большим размахом и энтузиазмом, чем на день рождения.

Предприниматель стоически переносил регулярные обвинения в непорядочности и нечестности. Внешнее спокойствие давалось Рокфеллеру огромной ценой. То, что публика принимала за каменную маску, на самом деле было результатом жесточайшего внутреннего стресса, который в итоге привел к аутоиммунному заболеванию – универсальной алопеции, проявившейся в полной потере волос на теле, включая брови и ресницы.

Врачи пророчили ему короткую жизнь, но Рокфеллер умер только 23 мая 1937 г. в возрасте 97 лет. Как сообщала на следующий день Нью-Йорк Таймс, общая сумма, потраченная магнатом на благотворительность за годы его жизни, превысила $530 млн.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте