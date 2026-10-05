В Совете Федерации представили новичков

Кавджарадзе в прощальной речи напомнил, что, когда впервые был избран в СФ в декабре 2001 г., «термина «сенатор Российской Федерации» еще не было». «Официально мы назывались члены Совета Федерации. А слово «сенатор» встречалось лишь в разговорах и газетных заголовках», – сказал переходящий в нижнюю палату парламентарий. По его словам, из тех, кто «в далеком 2001 году заседал в этом зале, до сегодняшнего дня трудится в палате только [сенатор от Дагестана] Ильяс Магомед-Саламович Умаханов». Таким образом, в СФ теперь остался только один сенатор с четвертьвековым стажем. Свое выступление Кавджарадзе завершил словами: «Россия, Путин, победа!» (Таким же слоганом завершал последнее заседание Госдумы VIII спикер Вячеслав Володин.)