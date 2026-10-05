В Совете Федерации представили новичков

В Совете Федерации представили новичковОстался лишь один сенатор со стажем в четверть века
Первое заседание Совета Федерации (СФ) осенней сессии традиционно началось с проводов сенаторов с истекшим сроком полномочий и приветствия новичков. По разным причинам верхнюю палату парламента покинули Дмитрий Ворона (Запорожская обл.), Максим Кавджарадзе (Липецкая обл.), Дарья Лантратова (Луганская народная республика), Дмитрий Перминов (Омская обл.), Александр Усс (Красноярский край), Вадим Деньгин (Брянская обл.), Геннадий Орденов (Астраханская обл.), Анастасия Жукова (Чукотка), Людмила Скаковская (Тверская обл.), Сергей Кисляк (Мордовия), Дмитрий Краснов (Нижегородская обл.) и Александр Никитин (Тамбовская обл.).
Первые четверо были избраны депутатами Госдумы. Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила надежду, что тот опыт, который они обрели в верхней палате, будет очень помогать им в их практической работе, законотворческой, теперь уже в палате нижней. Она также заявила, что эффективность СФ складывается из профессионализма и ответственности каждого сенатора: «Каждое обращение, каждый запрос от губернатора, регионального парламента и, безусловно, от жителей региона в адрес Совета Федерации должны быть внимательно, неформально рассмотрены и решены в рамках ваших сенаторских полномочий».
По словам Матвиенко, результаты этой работы должны занимать ключевое место в ежегодных отчетах сенаторов. Спикер попросила комитет по регламенту и организации парламентской деятельности «проанализировать, как это требование реализуется в настоящее время, при необходимости донастроить рекомендации по подготовке отчетов».
Красноярский сенатор Усс, как писали «Ведомости» 24 апреля, уходит из политики. Деньгин сказал «Ведомостям», что, скорее всего, перейдет на работу в Олимпийский комитет России (ОКР), возглавляемый его однопартийцем Михаилом Дегтяревым (ЛДПР). Орденов продолжит карьеру законодателя в думе Астраханской области. В новом созыве, избранном 20 сентября, экс-сенатор возглавил комитет по ЖКХ, строительству, транспорту и недропользованию.
Кавджарадзе в прощальной речи напомнил, что, когда впервые был избран в СФ в декабре 2001 г., «термина «сенатор Российской Федерации» еще не было». «Официально мы назывались члены Совета Федерации. А слово «сенатор» встречалось лишь в разговорах и газетных заголовках», – сказал переходящий в нижнюю палату парламентарий. По его словам, из тех, кто «в далеком 2001 году заседал в этом зале, до сегодняшнего дня трудится в палате только [сенатор от Дагестана] Ильяс Магомед-Саламович Умаханов». Таким образом, в СФ теперь остался только один сенатор с четвертьвековым стажем. Свое выступление Кавджарадзе завершил словами: «Россия, Путин, победа!» (Таким же слоганом завершал последнее заседание Госдумы VIII спикер Вячеслав Володин.)
Деньгин на прощание назвал Матвиенко «мамой российской политики» и поблагодарил ее «за потрясающий опыт и за уникальные бесценные уроки судьбы». Коллегам уходящий сенатор пожелал «удачи и божьей помощи».
Удостоверения сенаторов на заседании получили бывшие послы России в Великобритании Андрей Келин (от Мордовии) и во Франции Алексей Мешков (от Тверской обл.), экс-глава Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов (от Брянской обл.), политтехнолог Алексей Пучнин (от Тамбовской обл.) и заместитель генерального директора по внешним коммуникациям – директора центра внешних коммуникаций «Юг» в подразделении «Лукойл-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев (от Астраханской обл.). Келин и Меликов вышли за сенаторскими корочками на костылях.
Позднее удостоверения сенаторов будут вручены экс-депутатам Госдумы от ЛДПР Сергею Каргинову (от Чукотки) и от «Единой России» Оксане Фадиной (от Омской обл.) и бывшему вице-губернатору Красноярского края Сергею Пономаренко (от Красноярского края).
Ротация произошла и в комитете СФ по международным делам. Должностями председателя и первого заместителя председателя поменялись соответственно Григорий Карасин и Андрей Денисов. Вице-спикер верхней палаты Константин Косачев объяснил просьбу Карасина об освобождении от должности главы комитета желанием последнего «сосредоточиться на более концентрированных, скажем так, и целенаправленных участках работы комитета». Матвиенко назвала Карасина дипломатом высочайшего класса. Карасин до перехода в СФ в 2019 г. занимал пост статс-секретаря – замглавы МИДа, Денисов в 2022 г. покинул должность посла России в Китае.
Людмила Нарусова, переназначенная сенатором главой Тувы Владиславом Ховалыг, в заседании не участвовала. В последний раз она появлялась на публике 24 июля – при завершении весенней парламентской сессии СФ, писали «Ведомости».
Ряд заксобраний и избранных глав регионов (например, глава Чечни Рамзан Кадыров) еще не назначили сенаторов после выборов.